Зачем на соленых озерах установлены деревянные столбики

Соленые озера — уникальные экосистемы, которые привлекают внимание туристов, исследователей и любителей природы благодаря своей необычной структуре и живописным пейзажам. Одним из характерных элементов таких озер являются деревянные столбики, установленные вдоль побережья или в самой воде. Но для чего они нужны?
Столбики отлично сохранились /Фото:yaplakal.com
России, например, существует множество соленых озер, которые привлекают туристов для отдыха и оздоровления. Соляные ванны на свежем воздухе считаются весьма полезными и пользуются значительным спросом. Многие путешественники, посещающие соленые озера, в первую очередь стремятся запечатлеть здесь яркие и живописные моменты. На многих фотографиях можно увидеть деревянные столбики, уходящие в глубину вод.
Деревянные столбы обычно располагаются в определенных зонах соленых озер, выстраиваясь в аккуратные параллельные линии. Эти места привлекают внимание блогеров и туристов, которые с удовольствием делают там фотографии. Столбы создают иллюзию дорожек, ведущих к горизонту, и снимки с людьми, идущими в закат по этим «тропам», выглядят очень впечатляюще. На самом деле, эти деревянные столбы изначально предназначались для совсем иной, но весьма значимой цели. С древних времен соль добывали в соленых озерах, и установка этих столбов не была случайной. Ряды подтянутых столбов имели четкую и важную функцию. Их применяли для извлечения соли.
Стобики от старых помостов /Фото:cosmoskarelia.cosmosgroup.ru
Астраханская область в России славится своим уникальным озером Баскунчак, где можно увидеть характерные деревянные столбы, торчащие из воды.
Этот метод добычи соли можно назвать необычным и длительным. Хотя возможно, где-то он действительно применялся, однако нет никаких доказательств в виде рисунков, исторических фотографий или записей о таком способе добычи соли с использованием сетей.
Однако в некоторых соленых озерах деревянные столбы использовались иным образом. Они служили обычными сваями, на которых укладывались деревянные настилы для сушки добытой соли. Летом соленое озеро может почти полностью высыхать, как это происходит на Баскунчаке, но весной ценные слои вновь покрываются водой. Для удобства передвижения рабочих и транспортировки соли на тележках были построены деревянные мостики. А столбики служили индикатором изменений уровня воды. В засушливые сезоны, когда уровень соленого озера значительно падал, и столбики помогали людям понять, насколько изменилось состояние водоема.
Столбики для сетей /Фото:stock.adobe.com
Сегодня эти деревянные столбики могут выполнять роль навигационных знаков. В соленых озерах часто образуются сложные и разнообразные ландшафты, которые могут затруднить ориентирование. А на некоторых озерах столбики оснащают платформами или скамейками, что позволяет удобнее ухаживать за природой, заниматься наблюдением за птицами или фотографировать.
Средняя глубина озера Баскунчак составляет всего десять сантиметров, при этом его площадь достигает 106 квадратных километров. Однако, главной особенностью этого водоема является его высокая соленость - концентрация соли здесь достигает удивительных 300%.
Первое упоминание озера Баскунчак встречается в документах XVII века. В древности здесь добывали соль с помощью простых ручных инструментов. В XX веке процесс добычи соли на озере Баскунчак стал механизированным. Сегодня соль NaCl добывается с помощью современных комбайнов, которые передвигаются по специальным рельсам.
Добыча соли /Фото:dzen.ru
Этот уникальный соляной комбайн, который в шутку называют «верблюдом» из-за цистерны с пресной водой для систем охлаждения, применяет пилы для срезания солевых отложений. Отрезанные отложения падают в воду, где образуют соляную пульпу. Затем эта масса поступает в дробилку с помощью специального насоса. Внутри комбайна соль измельчается, а излишки воды возвращаются обратно в озеро. После этого собранный материал выбрасывается в грузовые вагоны. Каждый год на Баскунчаке добывают от полутора до пяти миллионов тонн хлорида натрия. Ежедневно до 100 вагонов с солью отправляется со озера по железной дороге в Центральную Россию для нужд химической промышленности.
Озеро Баскунчак /Фото:3pulse.com
После работы комбайна на дне озера появляются участки, свободные от соляных отложений. Для их повторного заполнения кристаллами потребуется значительное время — приблизительно полвека. Соляное озеро имеет многослойную структуру, в нижней части находится толстый пласт соли, а сверху — небольшой слой воды, точнее, насыщенного раствора минеральных веществ, известного как «рапа».
Это озеро расположено над обширными подземными соляными резервуарами. По словам геологов, под Баскунчаком скрывается своего рода громадная соляная гора, находящаяся в недрах земли. Соль из этих подземных залежей поднимается на поверхность в результате движения грунтовых вод.
На других озёрах столбики используются и сегодня /Фото:masput.ru
А вот ещё 100-150 лет назад эти деревянные столбы выполняли множество функций и были неотъемлемой частью различных конструкций, особенно в кустарных производствах. Деревянные столбы, погруженные в соленую воду, сохранились до наших дней благодаря уникальным условиям. Соль, действуя как консервант, а также отсутствие грибков и бактерий, способствующих разложению древесины, обеспечили их долговечность. В водоемах с высокой концентрацией соли выживает лишь немногие организмы.
На озере в Крыму, а также на других водоемах, можно увидеть столбы, предназначенные для специфических целей. Здесь они используются для разработки бассейнов, предназначенных для испарения воды и кристаллизации соли.
Несмотря на свою обыденную внешность, комплекс бассейнов для получения соли представляет собой тщательно продуманное гидротехническое решение. Процесс выпаривания из насыщенного раствора проходит через три стадии. Вода, предназначенная для соляных полей, проходит три типа специальных водоемов, прежде чем превратится в кристаллизованную соль: подготовительный, запасной и садочный. Соль, полученная в садках, ценится за низкое содержание примесей.
Добыча соли в прошлом /Фото:culture.ru
Ранее деревянные столбы выполняли роль свай, поддерживающих перегородки между бассейнами, а также мостики, которые позволяли работникам перемещаться между различными водоемами и контролировать процесс. Здесь также были установлены шлюзы и желоба для управления подачей и отводом воды, которые в наше время заменены современными трубами и насосами.
Пейзаж соленого озера выглядит особенно загадочно, когда деревянные столбы формируют четкие геометрические квадраты, создавая целые площадки. Кроме того, деревянные столбики были частью системы мониторинга состояния экосистемы. Сегодня на них устанавливаются датчики или камеры, которые помогают собирать данные о температуре воды, уровне соли, наличии определенных микроорганизмов и других важных характеристиках. Это, в свою очередь, позволяет ученым отслеживать изменения в экологии озера и оценивать воздействие климатических изменений.
Иногда это просто граница озера /Фото:experience.tripster.ru
На протяжении многих веков соль добывали вручную, и этот процесс был крайне тяжелым. Рабочие находились по колено в едком растворе соли, температура которого достигала 40-50 °C, что жгло кожу. Они поднимали соль со дна и бросали ее на настилы для сушки, излишняя влага стекала вниз и испарялась под солнечными лучами.
Подобные столбики служили для обозначения границ, предотвращая несанкционированный доступ к определенным участкам. Это было особенно важно в тех местах, где добывались минералы. Они использовались для обозначения участков и границ даже месторождений соли. Добытчиков соли называли «ломщиками», и согласно историческим данным, после начала работы их жизнь продолжалась всего 10-15 лет.
Ими пользуются и сегодня /Фото:ria.ru
