Мистические Гималаи: Какие тайны хранят самые высокий горы в мире

На севере Индийского субконтинента, простираясь через несколько азиатских стран, на площади около 650 тысяч кв. километров, находится самая высокая, величественная и недоступная горная система нашей планеты. Ее название - Гималаи переводится, как «обитель снегов». Здесь расположена самая высокая точка мира - гора Эверест. Эти места всегда были окутаны тайнами, мистикой и легендами, привлекающими сюда паломников, исследователей и альпинистов со всего земного шара. Но немногим удается покорить Гималаи и постичь эти тайны, надежно хранимые ими в своей снежной обители.
Шамбала
Гималаи. Фото: ru.sputnik.kz
Самым загадочным и непостижимым явлением Гималайских гор считается Шамбала, которой трудно дать конкретное определение из-за ее мифического и многозначного характера. В различных культурах и религиозных традициях Шамбала описывается как скрытое в снежных горах царство, недоступное для большинства людей. Она скорее является символом идеального мира и духовного совершенства, чем материальным объектом.
В переводе с древнего индийского языка санскрита Шамбала означает «место силы» или «место мира», индусы также называют ее Ариавартха, что означает «земля достойных», на тибетском языке ее название звучит, как «источник счастья».
В буддизме Шамбала связана с учением Калачакры, особой системой тантрического буддизма. Согласно этому учению, Шамбала служит священным убежищем и духовным центром просветленных учителей. Он считается символом идеального мира на земле, где царит гармония, мудрость и духовное просвещение.
Согласно древним тибетским манускриптам, Шамбала действительно существует, но она открывается и доверяет свои тайные знания лишь избранным. Путь в нее может найти только девственно чистый человек, имеющий добрую душу и светлые помыслы. Считается, что людям, которые жаждут славы, власти, денег или каких-то материальных благ, путь в Шамбалу закрыт. Для них она навсегда останется просто мифом, как бы они не пытались найти ее в снежном царстве Гималаев.
Так изображают Шамбалу художники. Фото: xvastunishka.mirtesen.ru
По легенде, Шамбала населена людьми, которые достигли своего духовного совершенства. Им доступны высшие знания и тайны мироздания, они владеют бесценной информацией о бессмертии, исцелении от всех болезней. Они могут управлять происходящими на земле процессами и перемещаться между мирами. Связующую роль между внешним миром и божественным братством, скрытым в Шамбале выполняют тибетские мудрецы, так называемые махатмы.
Многие исследователи в разные времена пытались отыскать загадочную Шамбалу. Известный русский философ, путешественник и художник Николай Рерих и его жена Елена, еще в 20-е годы прошлого столетия много времени провели в Гималаях, в поисках этого мифического места. В своих работах и письмах они утверждали, что далеко в горах им удалось отыскать Шамбалу и получить важные духовные знания от тибетских мудрецов. Однако этому не существует каких-либо независимых подтверждений или доказательств.
Британский писатель Александр Дэвид-Нил, американский исследователь Иосиф Розенштейн также путешествовали в Гималаях в поисках Шамбалы, публиковали свои статьи и книги, в которых описывали свои исследования и участие в мистических церемониях, проводимых махатмами.
Древние храмы и монастыри в Гималаях
Храм Кайлаш в Гималаях. Фото: kulturologia.ru
Легенда гласит, что вход в Шамбалу скрывается внутри заброшенного тибетского монастыря, находящегося далеко в горах. Но чтобы к нему попасть, нужно преодолеть путь максимального уровня сложности - с крутыми тропами, оползнями, камнепадами, пересекающийся непреодолимыми горными ущельями. Поэтому многие исследователи, пытаясь попасть в Шамбалу, ищут древние поселения, храмы и монастыри, расположенные в труднодоступных местах.
Такие сооружения в Гималаях, действительно, существуют, также там много действующих монастырей и храмов, которые привлекают внимание туристов со всего мира. Большинство из них относятся к буддизму, к его тибетскому направлению.
Один из самых известных храмов в Гималаях - это храм Кайлаш, расположенный на территории Индии. Он считается великим чудом мировой архитектуры, созданном в VIII веке, когда еще не существовало современных технологий. Но при этом храм, высотой 32 метра, был высечен вручную в вертикальной скале из монолитного камня. Стены и потолок храма украшают скульптуры богов, мифических животных и различные элементы декора.
Строительство храма Кайлаш начиналось при царе Кришне I и длилось более 100 лет, при этом из скалы было вырезано 200 тысяч тон камня. Храм посвящен богу Шиве и является святыней для последователей индуизма.
Древний монастырь Ки в Гималаях. Фото: putidorogi-nn.ru
Тибетский буддийский монастырь Ки, расположенный в одноименной деревне в Гималаях, выглядит как декорация из фильма «Властелин Колец». Он является одним из старейших и самых известных буддийских монастырей в Индии, основанный еще в XI веке.
Монастырь Ки расположен на высоте более 4 тысяч метров, на вершине большого холма, с него открываются великолепный панорамный вид на окружающие горы и долины.
В настоящее время это учебный и религиозный центр для лам. В библиотеке монастыря хранятся редкие тибетские тексты, манускрипты, коллекции буддийских икон и реликвий. Храм также служит убежищем для монахов, изучающих буддийскую философию, медитацию и ритуалы.
Монастырь Такцанг-лакханг. Фото: phototravelguide.ru
Одной из самых знаменитых буддийских святынь в Гималаях является монастырь Такцанг-лакханг, что в переводе означает «тигриное гнездо» или «логово тигра». Этот монастырь, расположенный на крутом утесе и нависающий над пропастью на высоте трех тысяч метров, называют «парящим над скалами». Он считается родиной практики махаяны буддизма в Бутане.
В высеченных в скалах помещениях хранятся различные буддийские реликвии и статуи Буды, а с балконов и смотровых площадок открывается панорамный вид на горы.
К монастырю проложены узкие, крутые дорожки, украшенные ритуальными флажками, которые по поверью являются защитой от злых сил.
Снежный человек
Редкий снимок снежного человека. Фото: hi-tech.mail.ru
Одной из самых известных загадок Гималаев является снежный человек или йети, упоминания о котором встречались еще в глубокой древности и изображение которого встречается на непальских и тибетских религиозных изображениях.
Вот уже более ста лет ученые, исследователи и просто энтузиасты-любители пытаются отыскать его следы, снаряжая на его поиски многочисленные экспедиции, устанавливая скрытые камеры, изучая образцы шерсти, обнаруженные в местах предполагаемого обитания йети. На отдельных фотографиях, достоверность которых трудно доказать, снежный человек запечатлен в виде крупного человекообразного существа.
Со слов очевидцев, которые его якобы видели, это существо живет в труднодоступных горных районах Гималаев, на границе снегов, где легко скрывается от человеческого глаза в непроходимых лесных зарослях.
Первые научные экспедиции по поискам снежного человека были организованы в 60-х годах прошлого столетия группой новозеландских исследователей и биологов, но никаких положительных результатов получено не было. Масштабные поиски были также организованы английским журналистом Ральфом Иззардом, которому даже посчастливилось обнаружить следы снежного человека, но самого йети увидеть так и не довелось. Позднее им была написана книга «По следам снежного человека», ставшая наиболее полным изданием, посвященным этой теме.
Время от времени в СМИ появляется информация о том, что найдены следы или какие-то другие доказательства существования снежного человека, но пока все эти находки не имеют научного подтверждения.
Погибшие альпинисты и пропавшие экспедиции
Гималаи. Фото: allinsurance.kz
Гималаи - одно из самых притягательных мест на планете, которое всегда влекло людей своими тайнами, высочайшими пиками горных вершин, древнейшими буддийскими и индуистскими достопримечательностями, уникальными реликвиями и экстремальными путешествиями. Каждый альпинист мечтает побывать в Гималаях, совершить восхождение на их горные вершины, покорить Эверест.
Людей не останавливает даже огромное количество страшных историй, связанных с этим местом, погибших альпинистов, пропавших экспедиций. Все, кто обращает свой взор на это место, знает, что кому-то Гималаи дарят вдохновение и духовное совершенство, а кого-то отвергают и даже лишают жизни. Но так уж устроен человек, что он готов рисковать. Каждый путешественник в эти таинственные места, скажет, что Гималаи - это состояние души.
Одна из загадок, которую тщетно пытаются разгадать современные ученые, связана с небольшим высокогорным озером Роопкунд, которое еще называют озером скелетов. Большую часть года оно остается неприступным из-за снежных заносов и ледников, поэтому когда на дне озера были обнаружены многочисленные останки людей, эта находка повергла ученых в шок.
Гималаи. Фото: turizm.pibig.info
Генетический анализ показал, что останки принадлежат, как минимум 500 людям разного возраста, неродственным друг другу, жившим в разное время, много веков назад. Что могло привести их к озеру, чтобы там погибнуть - так и остается загадкой.
Самой высокой горой Гималаев является Эверест, а самой сложной для восхождения - гора Чогори, расположенная в Центральной части хребта Каракорум. Ее название переводится как «дикая гора». По высоте она уступает Эвересту, но ее смогли покорить в десять раз меньше альпинистов. Согласно статистике, каждый четвертый альпинист погибает при восхождении на Чогори.
Здесь пропало много людей, в том числе российская экспедиция из четверых сибирских альпинистов, которых непогода застала при восхождении к ее вершине в 2006 году. Тела многих, пропавших в горах людей, до сих пор не найдены под толщей снега и вечной мерзлоты.
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