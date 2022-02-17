Советы по выбору постельного белья

Благоухающее постельное белье, безусловно, залог крепкого и приятного сна. Чтобы желание как следует выспаться не обернулось разочарованием, мы собрали основные моменты, на которые следует обратить внимание при покупке нового комплекта.

Мы понимаем, как важен сон для настроения и жизни. И уверены, что эти советы помогут вам выбрать постельное белье своей мечты.



1. Внимательно прочитайте этикетку

2. Определитесь с материалом

3. Выбирайте белье с учетом своего восприятия холода

4. Перепроверьте размеры постели

5. Подберите комфортное белье для ребенка

6. Выверните белье наизнанку, проверьте фурнитуру

7. Найдите компромисс со всеми членами семьи

8. Выберите простыню на резинке

9. Воздержитесь от покупки белья черного цвета

Внимательно прочитайте на этикетке информацию о производителе, ткани и составе комплекта. Это важно еще и потому, что там содержатся рекомендации по правильному уходу за бельем, чтобы оно прослужило дольше. К примеру, изделия из хлопка лучше стирать при более низкой температуре, чем синтетику. Кроме того, не все ткани требуют глажки. Изучив этикетку и инструкции, вы не ошибетесь с покупкой и выберете белье с учетом особенностей ухода за ним.Удобство постельного белья напрямую зависит от того, из какой ткани оно сделано и какая вам будет по душе: хлопок, лен, шелк, бамбук или синтетика. Термины «бязь», «поплин», «сатин» означают способ плетения ткани, а не ее состав. К примеру, ситцевое белье тоже делают из хлопка.Наиболее популярны хлопок-сатин и хлопок-ранфорс. Первый очень мягкий, глянцевый и почти не мнется, а второй более износоустойчив и экономичен.Льняная постель жестковата, но не вызывает аллергии и обладает микромассажными свойствами. Если хотите однотонное белье, которое стелют в гостиницах, спрашивайте в магазинах страйп-сатин.Вы очень чувствительны к холоду и спите под одеялом даже летом? Или вам частенько становится жарко и вы сбрасываете покрывало ночами либо вытаскиваете из-под него одну ногу? Специалисты предлагают учитывать эти моменты при выборе постельного белья. Если вы легко замерзаете, лучшим решением будет приобрести белье из фланели. Благодаря своим мельчайшим ворсинкам она ощущается теплой сразу при касании. Сатин также сохранит тепло на всю ночь. Если вы ценитель холодка, лучше присмотреться к перкалю или льну, которые отлично дышат и не допустят перегрева.Убедитесь в том, что размер пододеяльника соответствует размеру вашего одеяла, а простыня — матрасу. Неправильно подобранный пододеяльник может стать причиной расстройства, особенно ночью, когда придется перегонять по нему одеяло из угла в угол. Размеры матраса — это не только «полуторка» и «двуспалка». Нужно обязательно учесть его высоту, чтобы простыня не оказалась мала и не обнажала матрас по бокам.Для чувствительной детской кожи рекомендуется выбирать белье из фланели. Это натуральная хлопковая ткань, которая позволит коже дышать и согреет зимой за счет небольшого пушка. Она гипоаллергенна, обладает абсорбирующими свойствами и актуальна в холодное время года.Фланелевая простыня отведет от тела ребенка лишнюю влагу и не позволит ему переохладиться. Единственный недостаток этой ткани в том, что пушок на ней скатывается после нескольких стирок. Если при покупке белья малышам вы можете положиться на свое чувство прекрасного, то детям постарше стоит приобретать постель с учетом их мнения. Многим могут быть не по душе зайчики и узоры.Эта процедура необходима, чтобы проверить качество прошивки изделия. Торчащие нитки и слабые швы приведут к быстрому износу и даже повреждению белья при стирке. Замки должны быть крепко пришиты и желательно быть потайными. Торчащие собачки могут повредить белье при стирке или поцарапать вас ночью и прервать ваш сон, поэтому лучше тоже выбирайте потайные.«С тех пор как у нас появилась Салли, мы постепенно заменили все наши вещи и постельное белье на более светлые. Родители светлых котеек поймут».Питомцы могут стать одним из решающих факторов при выборе цвета постельного белья. Если ваши хвостатые любят наведываться на хозяйскую кровать, придется подобрать подходящий оттенок постели, иначе она быстро станет выглядеть неопрятно.Мы проводим во сне большую часть жизни, поэтому нет ничего предосудительного в том, чтобы долго и тщательно подбирать цвета и дизайн постельного белья. Универсальные пастельные оттенки, перекликающиеся с цветом другого текстиля в комнате, будут оптимальным решением.Оцените преимущества простыни на резинке. Она не убегает с матраса ночью, плотно его облегает и сохраняет опрятный вид постели. Покупая такую простыню, обязательно замерьте матрас, проверьте качество швов и посмотрите, крепко ли пришита резинка.Гладить такую простыню не так сложно, как кажется, но понадобится сноровка. Сначала нужно загнуть 2 уголка на одной стороне внутрь. Затем все полотно сложить пополам, вложив 2 уголка противоположной стороны простыни в загнутые ранее. Потом сложить простыню вчетверо и проутюжить. Места сгиба гладить не нужно, так как эти части будут обнимать матрас и расправятся сами.Считаю, что Нобелевскую премию надо вручить господину, который изобрел постельное белье на резинках.Безусловно, черное постельное белье выглядит очень стильно на фото. Однако, покупая такое, нужно понимать, что на нем вам будет жарче в теплую погоду, чем на белом и светлом. А также на нем будут видны малейшие частички пыли, чешуйки кожи и шерсть питомцев. Такое белье быстро теряет опрятный вид и нуждается в постоянной стирке. Гораздо более практичными в использовании будут светлые и приглушенные тона.Черное однотонное постельное белье, как и бордовое (из хлопка), тоже фигня. Потому что к нему все прилипает, и каждую крошечку, соринку, кошачью шерстинку видно. Лучшее белье — из сатина, потому что к нему ничего не липнет и не магнитится.