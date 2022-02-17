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Работы художников, которые комбинируют фото и живопись

Живопись и фотография считаются совершенно разными видами искусства. Поэтому для художника довольно необычно использовать в своей работе одновременно кисть и камеру.

Работы художников, которые комбинируют фото и живопись


Но некоторые как раз сочетают инструмент двух независимых ремесел в своем творчестве. Выходит что-то невообразимо прекрасное. Эти 17 художников и фотографов доказывают, что картина и фотография — идеальная пара.

Работы художников, которые комбинируют фото и живопись

Фото: Aliza Razell

Работы художников, которые комбинируют фото и живопись

Фото: Stev’nn Hall

Работы художников, которые комбинируют фото и живопись

Фото: Flora Borsi

Работы художников, которые комбинируют фото и живопись

Фото: Valeria Trasatti

Работы художников, которые комбинируют фото и живопись

Фото: Valeria Trasatti

Работы художников, которые комбинируют фото и живопись

Фото: Gabriel Nardelli Araujo

Работы художников, которые комбинируют фото и живопись

Фото: Painted Land

Работы художников, которые комбинируют фото и живопись

Фото: Labokoff

Работы художников, которые комбинируют фото и живопись

Фото: Gregory Scott

Работы художников, которые комбинируют фото и живопись

Фото: Elena Efremova

Работы художников, которые комбинируют фото и живопись

Фото: Aliza Razell

Работы художников, которые комбинируют фото и живопись

Фото: Nuestra

Работы художников, которые комбинируют фото и живопись

Фото: Chad Wys

Работы художников, которые комбинируют фото и живопись

Фото: Mary Iverson

Работы художников, которые комбинируют фото и живопись

Фото: Gerhard Richter

Работы художников, которые комбинируют фото и живопись

Фото: Helena Almeida

Работы художников, которые комбинируют фото и живопись

Фото: Lauren Coulson

Работы художников, которые комбинируют фото и живопись

Фото: Yao Lu

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