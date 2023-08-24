Зонтик для фараона и Папы Римского: Как в древности использовали этот аксессуар

От древних времен

Древний Египет. Росписи из гробницы писца Нахта, Фивы. Новое царство, конец XV века до н.э.

Махараджа Пенджаба Ранджит Сингх на гравюре XIX века (Индия)

Королевский Девятиярусный зонтик над Троном Пхуттана Канчанасингхата в Тронном зале Амарина Винитчая, Большой дворец, Таиланд

Миром правит красота

Зонт на росписи древнегреческой вазы

Женщина, держащая зонтик. Государство Гуптов, 320 г. н. э. (Индия)

Зонт – обычный аксессуар знатных людей в японской классической живописи

Символ высшей власти

Фреска на стенах капеллы Св. Сильвестра в римском храме Sancti Quattrocoronati. Император Константин передает фригий (тиару) Сильвестру, (предп. 1246 г.). Человек сбоку держит папский зонт.

«Папская шляпа» из рукописи-хроники Ульриха из Рихенталя

Зонт – символ светской папской власти на гербах Sede vacante (время избрания нового папы) и в базилике

Витраж в Ватикане с символическим Умбракулум

Торжественная процессия с символами папской власти