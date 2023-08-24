Бесчеловечная психология: странные эксперименты над людьми, которые все-таки принесли пользу науке

Кадр из фильма о Стэнфордском эксперименте.
Психологические эксперименты всегда сопровождались трудностями и критикой со стороны общественности. В наши дни этический кодекс психолога не позволяет совершать эксперименты над пациентами. Но были в истории энтузиасты, которые все-таки смогли провести ряд необычных, а иногда даже жестоких исследований психики людей.
1. Эксперимент Лэндиса
Американский профессор Карини Лэндис из университета Миннесоты в 1924 г. начал серьезно увлекаться изучением человеческой мимики. Лэндис пытался понять зависимость мимики лица от эмоций. Он хотел определить «классическое» выражение лица при страхе, смущении, удивлении и т.д. Выяснить это, естественно, можно было только с помощью реальных людей.
Эксперимент Лэндиса.
В качестве испытуемых Лэндис взял собственных студентов. Для того чтобы мимика была более выраженной, он нарисовал на лице студентов специальные линии. Чтобы вызвать разные эмоции у подопытных Лэндис просил студентов трогать жаб, смотреть порнографические снимки и слушать джаз. Все выражения лиц профессор сразу же фотографировал. Все бы ничего, но для того, чтобы вызвать последнюю эмоцию, Лэндис попросил студентов отрезать голову крысе. Многие отказались, но некоторые пошли на этот шаг. В результате эксперимента профессор не смог определить какую-либо закономерность человеческих эмоций и мимики лица, но выяснил, как люди легко подчиняются авторитету и совершают то, что сами бы никогда не сделали по своей воле.
2. Крошка Альберт
Американский психолог Джон Уотсон в 1920 г. провел весьма необычный эксперимент по исследованию человеческих страхов. Суть эксперимента заключалась в возможности формирования фобии к объектам, к которым раньше человек не испытывал страха. В качестве подопытных был взят 9-месячный мальчик Альберт и белая крыса. До эксперимента ребенок совсем не боялся грызуна и даже любил с ним играть.
Крошка Альберт.
Во время эксперимента Альберту на протяжении двух месяцев поочередно показывали то крысу, то белого зайца, то плюшевую белую бороду. После этого, каждый раз показываю крысу ребенку, Уотсон бил по металлической пластине, издавая неприятный звук. Уже через несколько дней Альберт начинал плакать при виде крысы и даже тогда, когда ему показывали зайца и плюшевую бороду. Таким образом, Уотсон доказал, что реакция страха переносится от объекта к объекту. Также ученый заключил, что многие страхи и фобии идут на протяжении всей жизни человека из его детства.
3. Стэнфордский тюремный эксперимент
В 1971 г., когда психолог Филипп Зимбардо решил провести свой известный психологический эксперимент с имитацией тюрьмы, он даже не мог представить, какой общественный резонанс его ждет. Зимбардо решил поместить двадцать четыре студента-добровольца в место, имитирующее тюрьму. Студенты были поровну разделены на «заключенных» и «надзирателей». Психолог хотел выяснить, как поведут себя подопытные в нетипичных для них условиях и ролях. До эксперимента студентам не дали никаких специальных инструкций, но уже спустя один день все стало на свои места.
Стэнфордский тюремный эксперимент.
Все «законы» реальной тюремной жизни перешли на подопытных, которые до этого никогда с ней не соприкасались. Студенты настолько вжились в роль, что через шесть дней эксперимент, который изначально планировался длиться две недели, был досрочно прекращен. Позже Филипп Зимбардо получил порцию жесткой критики, как от руководства Стэндфордского университета, так и от американского общества психологов.
4. «Чудовищный эксперимент»
В 1939 г. психолог Уэнделл Джонсон из университета Айовы провел крайне неприятный эксперимент с участием 22 детей сирот. Детей разделили на так называемую «контрольную» и «экспериментальную» группу. Первой группе детей Джонсон говорил насколько хорошо и правильно они разговаривали. Второй пришлось намного хуже. На протяжении нескольких недель психолог высмеивал речь детей, называя их жалкими заиками.
«Чудовищный эксперимент».
В результате дети, которые до этого не испытывали никаких проблем речью, стали заикаться. Многих эта проблема сопровождала всю жизнь. Несмотря на всю чудовищность эксперимента, Джонсон смог доказать, как легко люди внушаются чужому мнению и поневоле становятся именно такими, какими их хотят видеть. Джонсон долгое время скрывал эксперимент от общественности из страха навредить собственной репутацию. В 2001 г. университет Айовы принес официальное извинение всем пострадавшим в этом эксперименте.
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