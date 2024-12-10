Дурная слава: картины, рядом с которыми не хочется находиться

«Hands Resist Him» - картина и фотография, послужившая основой для полотна.
Глядя на признанные шедевры мировой живописи, зрители не перестают восхищаться мастерством художников и готовы рассматривать полотна часами. Однако существуют и такие картины, после просмотра которых остается неприятный осадок.
1. «Hands Resist Him» («Руки противятся ему»), Билл Стоунхем
«Hands Resist Him». Билл Стоунхем, 1972 год. | Фото: x.0k1.ru.
Работа американского художника-сюрреалиста Билла Стоунхема «Hands Resist Him» («Руки противятся ему») стала весьма резонансной картиной. Художник написал картину в 1972 году. За основу он взял свою детскую фотографию, где, будучи маленьким мальчиком, стоял у дома со своей сестрой. На картине Стоунхема стоит мальчик, а ярдом с ним кукла ростом с девочку. На заднем плане за дверью прижаты детские ручки.
Фотография, с которой Стоунхем написал картину. | Фото: softmixer.com.
Вначале картина отправилась к американскому искусствоведу, затем к актеру, а после затерялась. Картину случайно нашла молодая семья и повесила в спальне у ребенка. В первую же ночь девочка прибежала в родительскую спальню с криками, что «дети в картине дерутся». Через пару ночей отец установил в комнате ребенка камеру с датчиком движения. За ночь камера срабатывала 4 раза. От картины поспешили избавиться. Спустя несколько лет на аукционах, где выставлялась картина, многие жаловались, что после ее просмотра им становилось плохо.
Сам автор описал «Hands Resist Him» так: дверь разделяет мир сновидений и реальность, кукла – это проводник в мир снов. Руки за дверью – альтернативные жизни или возможности.
2. «Плачущий мальчик», Джованни Браголин
Плачущий мальчик. Джованни Браголин, 1950-е гг. | Фото: otvet.imgsmail.ru.
Картина итальянского художника Джованни Браголина «Плачущий мальчик» имеет весьма дурную славу. Считается, что мастер рисовал портрет своего сына. Но по заказу ребенок плакать не мог, поэтому отец периодически зажигал у него перед лицом спички. Огня ребенок боялся больше всего на свете. Конечно же, психика мальчика была нарушена, и он якобы выкрикнул слова: «Гори и ты, сам!»
В 1960-70-х годах среди рабочего класса в Великобритании была очень популярна репродукция картины «Плачущий мальчик». Всего их было продано по стране 50 000 репродукций.
Дурная слава у картины появилась в 1985-м году после публикации в газете «Sun» статьи женщины, которая утверждала, что после сильнейшего пожара ее дома, уцелела лишь дешевая репродукция «Плачущий мальчик». Затем появилось еще несколько подобных свидетельств. Ажиотаж вокруг «проклятой» картины рос со скоростью снежного кома. Газета же в борьбе за читателей только раздувала сенсацию. В конце концов пожарный департамент выступил с заявлением, что картина не виновата в пожарах. То, что она не горит, можно объяснить высокой плотностью бумаги, а, учитывая огромное количество проданных портретов, неудивительно, что некоторые из них оказывались в домах, где происходили пожары.
3. «Женщина дождя», Светлана Телец
Женщина дождя. Светлана Телец, 1996 год. | Фото: osimira.com.
Картина «Женщина дождя», написанная художницей Светланой Телец в 1996 году, также внушает некоторую неприязнь тем, кто случайно ее увидит. Полотно трижды покупали и столько же раз возвращали художнице обратно. Сама Светлана рассказывала, что нарисовала основу картину всего за 5 часов, будто кто-то водил ее рукой.
Первая покупательница повесила «Женщину дождя» у себя в спальне, но через две недели перезвонила художнице с просьбой забрать полотно. Дескать, у нее ощущение присутствия в квартире кого-то еще. Следующий покупатель столкнулся с тем, что женщина с картины ему снилась, лишая покоя. Мужчина вернул полотно и даже денег обратно не взял. Третий клиент, прознав про дурную славу картины, посчитал себя человеком не суеверным и приобрел ее. Поначалу все было хорошо, но мужчине не давали покоя белые глаза женщины, появились головные боли, бессонница. В общем, сейчас «Женщина дождя» находится у своей создательницы.
4. «Поклонение волхвов», Питер Брейгель-старший
Поклонение волхвов. Питер Брейгель Старший, 1564 год. | Фото: cirota.ru.
На создание картины «Поклонение волхвов» голландский художник Питер Брейгель потратил два года. Деву Марию он рисовал со своей двоюродной сестры. К сожалению, кузина была бесплодна, за что часто ходила битая мужем. Считается, что бесплодие «Девы Марии» повлияло на картину, и все, кто ее приобретал, не имели детей по 10-12 лет.
