Как выглядели наши мамы: самые модные женские прически в год нашего рождения

Самые модные женские прически в год вашего рождения
Стиль женских причесок за многие десятилетия сильно изменился. Предлагаем познакомиться не только с прическами начала прошлого века, но и теми, которые были популярны год вашего рождения.
1925
1. 1925 год. Волны по всей длине волос. Этот стиль был рожден вместе с кинематографом.придавал актрисам кино, как, к примеру, Мэри Пикфорд, немого женственности.
1926-1927
2. 1926 год. Обруч. Тоненький, иногда декорированный драгоценным и камнями и цветами, обруч из ленточек ткани украшал головы женщин и придавал им шика.
3. 1927 год. Закругленный боб. Как противоположность пышным прическам в популярность вошел аккуратный, повторяющий контур головы и обрамляющий лицо боб.
1928-1929
4. 1928 год. Ярко-рыжие волосы. Несмотря на то, что в то время фильмы были черно-белые, женщины, услышав, что актриса Клара Бау красит волосы в рыжий цвет, бросились в магазины за хной.
5. 1929 год. Женская стрижка под мальчика. Законодательницей моды стала Джозефин Бейкер. Ее прическа была дополнена локонами, которые обрамляли ее лоб и скулы для придания образу женственности.
1930-1931
6. 1930 год. Волны, выполненные с помощью пальцев рук. Стиль, законодательницей которого была актриса Алиса Дей, до сих пор остается популярным. Прическа выглядит нежно и женственно особенно на основе стрижки боб.
7. 1931 год. Короткая стрижка боб-каре. Актриса Луиза Брукс была известна своими тоненькими бровями, маленькими губами и шикарной популярной в то время стрижкой боб-каре с четкими линиями.
1932-1933
8. 1932 год.волос для большей женственности и игривости образа.
9. 1933 год. Стрижка боб с пышными боками. Этот стиль до сих пор в моде, а в то время его предпочитали не только обычные женщины, но и актриса Кэрол Ломбард.
1934-1935
10. 1934 год. Мягкие крупные волны. Аккуратные крупные волны Марлен Дитрих в свое время завораживали многих. В середине 30-х годов это было модно.
11. 1935 год. «Марсельская волна». Эта прическа по своей технологии похожа на ту, которая выполняется с помощью пальцев рук. Именно такую предпочитала актриса Джин Гарлоу. Парикмахер Марсель Грато считается автором идеи. Для выполнения такой прически он использовал горячие щипцы.
1936-1937
12. 1936 год. Завитки на шпильках. Эта прическа выполнялась с помощью шпилек для волос, на которые и завивались волосы. Это того стоило!
13. 1937 год. Букли и завитки. Дороти Ламур носила аккуратные локоны и букли, которые украшали ее голову и делали ее особенно нежной и женственной.
1938-1939
14. 1938 год. Цветочный декор. Известная благодаря своему голосу Билли Холидей также считалась иконой стиля конца 40-х годов. Ее отличал цветочный декор причесок с помощью соцветий белой гардении.
15. 1939 год. Завитые концы хвостов. В своей самой известной роли, девочки Дороти из мюзикла «Волшебник изумрудного города», актриса Джуди Гарленд появилась с двумя косичками, концы которых были завиты с помощью горячих щипцов в похожие на свинячьи хвостики завитки.
1940-1941
16. 1940 год. Высокая прическа на распущенных волосах. Вивьен Ли известная актриса, исполнительница роли Скарлетт О’Хары из фильма «Унесенные ветром», подчеркнула красоту южанок высокой прической на распущенных волосах, концы которых были завиты в крупные локоны.
17. 1941 год. Сеточка на волосах. Такие практичные сеточки вошли в моду благодаря работницам фабрик, которые по технике безопасности должны были убирать волосы с шеи.
1942-1943
18. 1942 год. Гламурные локоны. Благодаря актрисе Бетти Грейбл обычная прическа в виде локонов и волн перешла на новый уровень. Она стала выглядеть еще шикарнее на блондинках с красными губами.
19. 1943 год. Локон опускающийся на глаз. Чтобы придать женщине роковой образ, парикмахеры придумали один из локонов опускать на лицо, прикрывая им глаз. С такой прической женщина выглядела таинственно.
1944-1945
20. 1944 год. Мягкие волны. Нежные волны и локоны стали украшать волосы средней длины в стиле удлиненного боба, как видно на Барбаре Стэнвик.
21. 1945 год. «Победные букли и завитки». После победного окончания войны для праздничного настроения была придумана эта изящная прическа, которая стала самой известной в 20 веке.
1946-1947
22. 1946 год. Распущенные локоны. Мягкие распущенные локоны долго были популярными, благодаря актрисе Рите Хейворт.
23. 1947 год. Коса вокруг головы. В 40-х годах косы стали укладывать в прически, как это делала Билли Холидей. Часто в косы вплетали разноцветные ленты.
1948-1949
24. 1948 год. Элегантные прически. Благодаря тому, что фанаты копировали своих любимых звезд, в моду вошли элегантные прически Джоан Фонтейн и Ланы Тернер, которые они делали с помощью накладных шиньонов и других аксессуаров в виде шпилек, невидимок и булавочек.
25. 1949 год. Расчесанные локоны. Линда Дарнелл и другие известные в то время молодые актрисы популяризовали мягкие локоны на волосах, которые получались на заранее завитых расчесанных волосах.
1950-1951
26. 1950 год. Шиньон. Этот год прошел под знаком Грейс Келли и ее причесок. Все, покоренные красотой актрисы, ее судьбой, которая напоминала судьбу Золушки, стали носить прически в ее стиле.
27. 1951 год. Гламурные локоны. Чтобы быть такими красивыми и обворожительными, как актриса Бетти Пейдж, все женщины старались своему традиционному образу придать гламурность с помощью локонов.
1952-1953
28. 1952 год. Итальянская стрижка. Вдохновленные итальянской актрисой Дороти Дендридж все женщины стремились повторить ее стрижку и укладку в виде локонов, которые аккуратно уложены на голове.
29. 1953 год. Короткая стрижка. Чтобы короткая стрижка выглядела женственно, женщины начали подражать образу Одри Хепберн, особенно после успешных съемок в фильме «Римские каникулы» (1953 год).
1954-1955
30. 1954 год. Стиль Монро. Эра блондинок началась благодаря эпохальной личности Мэрилин Монро и ее известной прическе.
31. 1955 год. Бочковидные локоны. Большие бочковидные локоны стали популярными благодаря блондинке Джейн Мэнсфилд.
1956-1957
32. 1956 год. Хвост. Эта простая по своей природе прическа надолго задержалась в моде. Сделала ее популярной французский секс-символ Брижит Бардо.
33. 1957 год. Мягкие крупные локоны. Мягкие, элегантные, стильные локоны в моду в 50-х годах ввела Элизабет Тейлор.
1958-1959
34. 1958 год. Ракушка. Вертикальная ракушка или Французская ракушка идеально подходила работающим женщинам. Прическа остается популярной и модной.
35. 1959 год. Стрижка с завернутыми наверх концами. Софи Лорен покорила всех своим неповторимым образом, благодаря изящной структурной прическе с завернутыми наверх локонами на концах волос.
1960-1961
36. 1960 год. Высокая пышная прическа. Высокие прически в виде копны придавали женщинам в то время нежность и сексуальность благодаря своей кажущейся небрежности.
37. 1961 год. Прическа «Гаврош». Актриса Хейли Миллз ввела в моду короткую стрижку в виде прически «Гаврош». Волосы при такой стрижке по кругу равномерно спускаются вниз от макушки.
1962-1963
38. 1962 год. Начес. Жена президента Кеннеди Жаклин всегда была иконой стиля и в одежде, и в прическах. Именно она отдавала предпочтение начесам для придания волосам объема.
39. 1963 год. Прическа в виде осиного гнезда. Благодаря поп-группе Ronettes и Брижит Бардо в моду вошли высокие прически в виде осиного гнезда, которые помогали девушке выглядеть выше.
1964-1965
40. 1964 год. Классический боб. После популярности в 20-х годах в 60-х годах прическа вернулась в моду, благодаря парикмахеру Видалу Сассуну, который сделал её стильной.
41. 1965 год. Пятиконечная стрижка. На основе стрижки боб Видал Сассун придумал и популяризовал современную пятиконечную стрижку с четкими геометрическими формами. Такую прическу носила британский дизайнер Мэри Куант.
1966-1967
42. 1966 год. Длинные и прямые волосы. В период, когда в моде были хиппи, женщины потянулись к простоте и натуральности. Так Шер отдала предпочтение прямым длинным шелковистым волосам.
43. 1967 год. Короткая стрижка без укладки. Актриса Сисели Тайсон в одном из своих фильмов, EastSide/WestSide, появилась с короткой стрижкой, которая только подчеркнула красоту актрисы.
1968-1969
44. 1968 год. Прическа в виде моп-топ стрижки. Участники группы «Битлз» обожали эту стрижку, а, значит, ее обожали и фанатки группы. Такую стрижку носила и британская певица Джули Дрисколл.
45. 1969 год. Буффант. Темнокожая актриса Дайан Кэрролл, снявшаяся в главной роли в фильме «Джулия» и имевшая собственное шоу на телевидении, познакомила публику с новым приемом придания объема волосам.
1970-1971
46. 1970 год. Длинные волосы, разделенные на пробор по центру. После выхода на экран фильма «История любви» в главных ролях с Али МакГроу и Райаном О’Нилом, прямые волосы с пробором по центру вошли в моду.
47. 1971 год. Креативная стрижка шэг. После того, как стилист Пол МакГрегор сделал удлиненную стрижку Джейн Фонде для съемок в фильме «Клют», все женщины начали подражать актрисе, так как влюбились в эту ультрамодную унисекс стрижку.
1972-1973
48. 1972 год. Стиль Афро. Чем больше темнокожих девушек начинали носить свои волосы в натуральном виде, тем больше стал популярным стиль Афро, напоминающий парик. Пэм Гриер и ее высокие кудряшки стали иконой стиля.
49. 1973 год. Брейды. Актриса Сисели Тайсон снова стала законодательницей моды, когда в новом фильме “Sounder” появилась с брейдами на голове.
1974-1975
50. 1974 год. Каскадные локоны. Лорен Хаттон в то время была самой узнаваемой и красивой моделью. Всех она покоряла не только идеальной фигурой, красотой, но и красивыми каскадными волнами своих волос.
51. 1975 год. Кудряшки для объема. В то время, когда многие женщины предпочитали локоны, супермодель Беверли Джонсон появилась с мелкими кудряшками на длинные волосы, тем самым изменив моду.
1976-1977
52. 1976 год. Стрижка «Клинышек». Этот стиль разработал ученик Видала Сассуна, Трквор Сорби. Стрижка имеет треугольный силуэт в области ушей. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Дороти Хэмилл покорила всех не только своей золотой медалью, но и современной стрижкой.
53. 1977 год. Выбеленный блонд. С популяризацией стиля панки в моду вошел и выбеленный блонд и неразбериха на голове от рок-певицы Дебби Хэрри.
1978-1979
54. 1978 год. Локоны от Фарра. Фарра Фосетт и ее незабываемая прическа, с которой она снялась в фильме «Ангелы Чарли», покорили всех женщин. В моду вошла укладка и стиль от Фарра.
55. 1979 год. Рваная стрижка в стиле панк. Британская певица Сьюзи Сью познакомила публику с новым стилем, который становился популярным среди молодежи.
1980-1981
56. 1980 год. Угловатый шэг. Джейн Фонда дала начало популярности унисекс стрижки, но Джоан Джетт внесла свой неповторимый вклад в развитие стиля. Стрижка значительно удлинилась, приобрела вид рваных прядей и стала популярной среди рок-исполнителей.
57. 1981 год. Пучок на макушке. Благодаря модели и актрисе Айман в моду вошел пучок на макушке, не требующий многих усилий в его укладке.
1982-1983
58. 1982 год. Асимметрия в прическе. Выросшие в 80-х годах обязательно носили асимметричные прически, например, хвост набок. Это считалось писком моды.
59. 1983 год. Длинные объемные волосы. В то время стало модно отращивать длинные волосы и придавать им максимальный прикорневой объем.
1984-1985
60. 1984 год. Стрижка маллет. Эпоха маллета продлилась довольно долго, претерпев незначительных изменений в том или ином виде.
61. 1985 год. Декор причесок. Поп-дива Мадонна стала законодательницей новой тенденции в мире причесок, когда стала появляться с завязанным ярким шарфиком на голове.
1986-1987
62. 1986 год. Стиль «Гофре». 80-е годы были богаты на новинки. В этот период появилась мода на гофрированные волосы, которая продержалась до самих 90-х годов.
63. 1987 год. Рыжие кудряшки. Когда Молли Рингуолд появилась перед публикой с рыжими кудряшками на голове, все оценили новинку и начали ей подражать.
1988-1989
64. 1988 год. Высокая челка. Сара Джессика Паркер в 80-х годах, как и многие модницы того времени, отдавала предпочтение комбинации мелких и крупных локонов и начеса в челки.
65. 1989 год. Эффект мокрых локонов. Продолжая тему использования новых средств для укладки волос, Джулия Робертс и другие знаменитости отдали предпочтение эффекту мокрых волос.
1990-1991
66. 1990 год. «Удлиненный гарсон». В этот период в моду вошла стрижка принцессы Дианы. Автором стал парикмахер Сэм Макнайт.
67. 1991 год. Высокая прическа на быструю руку. Супермодель Синди Кроуфорд популяризовала новый стиль прически на длинные волосы в виде высокого небрежно собранного на макушке пучка.
1992-1993
68. 1992 год. Стрижка в стиле гранж. Именно в этот период певица Кортни Лав познакомила своих фанатов с новым стилем небрежной прически, которая прекрасно смотрелась на ее светлых волосах.
69. 1993 год. Косички. В результате большой популярности Дженет Джексон в фильме «Поэтичная Джастис» в моду вошли косички на длинные волосы.
1994-1995
70. 1994 год. Стрижка Рейчел. До сегодняшнего дня Дженнифер Энистон продолжает быть стильной не только в одежде, но и в прическах. В 90-х она покорила всех знаменитой стрижкой Рейчел из сериала «Друзья».
71. 1995 год. Бабочки в волосах. 90-е годы – это были годы революционных событий в разных сферах жизни, и в области моды тоже. Эти перемены не всегда были удачными. Примером может послужить вошедшие в то время шпильки для декора причесок в виде бабочек.
1996-1997
72. 1996 год. Яркое мелирование. Одна из участниц «Спайс» Джери Холлиуэлл поразила миллионы фанатов, особенно их родителей, своим ярким образом в виде сочетания разноцветных прядей волос.
73. 1997 год. Стрижка «пикси». В 90-е годы появился смелый стиль «пикси», которому отдала предпочтение Винона Райдер.
1998-1999
74. 1998 год. Две косички. Снова в моду вернулись косички от Джуди Гарленд благодаря Бритни Спирс.
75. 1999 год. Две центральные пряди. Официального названия этому стилю нет, но в 90-е годы модно стало из аккуратной прически извлекать в районе лба или висков отдельные пряди волос, которые падали на лицо.
2000 год. Акцент на лицо
76. 2000 год. Акцент на лицо. Сумасшедшие 90-е годы остались позади. В 2000-х годах в моду вошли более аккуратные и продуманные стили, которые выгодно подчеркивают красоту лица, цвет кожи, как медовых оттенков локоны Бейонсе.
