7 сырных блюд, которыми не стыдно угостить и на званом ужине

1. Минтай под сыром

Рыба в сыре - то, что нужно для детей и взрослых. \ Фото: 1000.menu.

Вкусная рыбка под сыром. \ Фото: 1000.menu.

2. Сырное аранчини

Закуска из самой Сицилии. \ Фото: pinimg.com.

Попробуйте и не пожалеете! \ Фото: truffle-assets.imgix.net.

3. Куриная грудка с пармезаном

Сочная курочка под сыром. \ Фото: hearstapps.com.

А вы уже пробовали? \ Фото: eattry.com.

4. Суфле из кабачков и сыра

Нежнейшее овощное суфле. \ Фото: gorenje.com.

Для самых привередливых детишек. \ Фото: pinterest.com.

5. Кесадилья с сыром

Классическая кесадилья. \ Фото: realfood.tesco.com.

Лучшая сырная закуска. \ Фото: schwansfoodservice.com.

6. Луково-сырный суп

Вкусный французский супчик. \ Фото: bit.ly.

Оригинально и очень аппетитно. \ Фото: truppthechefstable.com.

7. Картофельные половинки

Любимая закуска из детства. \ Фото: pinimg.com.

Вкусная закуска на быструю руку. \ Фото: cravingsofalunatic.com.