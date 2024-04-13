Инновации в области продуктов: как менялась кулинарная история цивилизации

Приготовить борщ или запечь мясо, украсить торт глазурью или пожарить пирожки может любая хозяйка. Готовка кажется рутинной вещью, но на самом деле за ней стоит множество изобретений, меняющих кулинарию. Вещи, под влиянием которых пересматривался рацион, оказали колоссальное влияние и на развитие цивилизации.
1. Магия огня
Неизвестно, каким путем пошло бы развитие цивилизации без использования огня. /Фото: overthefirecooking.com
Огонь как явление назвать изобретением сложно, но вот момент, когда мясо было впервые приготовлено на костре, поистине судьбоносная веха в истории человечества. Это стало толчком к развитию, и можно сказать, что с готовки на огне и началась кулинария.
2. Приручение холода
Благодаря холодильникам мы можем хранить продукты и есть мороженое, когда захотим. /Фото: funzone.am
Пищу нужно было как-то хранить, и люди научились использовать лед для охлаждения продуктов. Но кардинально изменило ситуацию изобретение холодильных установок. Это открыло новые горизонты для упаковки и транспортировки продуктов питания. А открывая летом охлаждённую кока-колу, квас или пиво, стоит вспомнить добрым словом немецкого инженера Карла фон Линде. Над охлаждающими технологиями работали многие другие ученые, но именно он первым создал устройство с компрессором – прообраз современных бытовых холодильников.
3. Консервирование
Консервирование помогает сохранять продукты несколько лет. /Фото: thespruceeats.com
Вопрос длительного хранения продуктов волновал человечество во все времена. Консервирование – еще один способ обработки пищи, и его история восходит к глубокой древности.
Познавательный факт от Novate.ru: Толчком ко многим открытиям стали войны, которые вело человечество. Для победы мало оружия, армию нужно еще и кормить. Наполеон Бонапарт воевал много и нуждался в непортящемся провианте. Именно ему принадлежит идея распространения консервов в промышленных масштабах. В 1795 году Бонапарт объявил, что выплатит вознаграждение в 12 тысяч франков тому, что придумает, как длительное время хранить продукты. Претендент на награду объявился только спустя 14 лет. «Отцом» современной консервации стал француз Никола Апперу, который обнаружил, что продукты можно хранить длительное время, если разложить их в бутыли, а затем прокипятить емкости в чане с водой. Изобретатель получил обещанную премию, которую Наполеон вручил ему лично.
4. Пастеризация
Благодаря пастеризации мы можем не опасаться вредных микроорганизмов в молоке и других продуктах. /Фото: 3.citynews-today.stgy.ovh
Никола Апперу придумал способ консервации, но он не знал, как это работает. То, что термическая обработка убивает бактерии, научно обосновал Луи Пастер. Интересно, что открытием мы обязаны не молоку, которое было серьезной проблемой в те времена, а вину. К ученому обратились французские виноделы с просьбой найти причину того, что благородный напиток быстро превращается в уксус, и помочь в борьбе с этой напастью. Луи Пастер блестяще справился с поставленной задачей, а пастеризация распространилась и на другие продукты.
5. Ферментация
Какой праздничный стол без «сырной» тарелки? /Фото: cdn9.bigcommerce.com
В поисках способов сохранить продукты как можно дольше человечество не пропустило и процесс ферментации. Еще в Древнем Китае методом брожения готовили напиток из ягод, фруктов, риса и меда. Соевый соус тоже продукт ферментации, а его история насчитывает более трех тысяч лет. Квашеная капуста, моченые яблоки, кисломолочные продукты, алкоголь, уксус, сыры – все эти продукты получаются в результате брожения, изменяющего свойства пищи.
6. Печи
Печи без преувеличения можно назвать значительным изобретением в истории цивилизации. /Фото: img.theepochtimes.com
Мясо на костре – это вкусно, и шашлыки, приготовленные на углях, любит, наверное, каждый. Но постоянно готовить всю еду на костре неудобно, и первые печи появились еще за 29 тыс. лет до нашей эры. Постепенно конструкция совершенствовалась, и сегодня сложно представить себе кухню без газовой или электрической плиты. В XX веке в ряду печей прибыло – микроволновка серьезно претендует на роль главного изобретения для кухни. «Роботизированные руки» на каждой кухне пока еще только в перспективе, а микроволновая печь в компании с другими кухонными агрегатами уже сейчас значительно сокращает время, затрачиваемое на готовку и разогрев пищи.
6. Выпекание
Без духовки современная кулинария многое бы потеряла. /Фото: na.electroluxmedia.com
Духовка – еще одно изобретение, расширившее кулинарные горизонты. Приготовление пищи при помощи теплого воздуха позволило получать самую разнообразную выпечку: от булочек и бисквитов до запеченных овощей и мяса.
7. Фритюр
Картошка фри – вредно, но очень вкусно. /Фото: walterrauag.de
Идея обжаривания пищи в масле или каком-либо другом жире известна с давних времен. Этот метод готовки использовался еще в Древнем Риме, его хорошо знали в Китае, а японцы переняли этот кулинарный прием у португальцев.
8. Кухонная утварь
Как много мы смогли бы приготовить без кухонной утвари? /Фото: gearpatrol.com
Все эти рассмотренные способы готовки пищи не имели бы никакого значения без посуды. В самом деле, о каком приготовлении можно говорить без кастрюль и сковородок? Древние люди приспосабливали для готовки панцири черепах, выдалбливали сосуды из дерева и камня. Первые горшки из глины появились примерно 15 тысяч лет назад. Появление емкостей сделало возможным приготовление жидких блюд – похлебок и супов. И если нож изначально был самым древнейшим инструментом, то развитие кулинарии дало толчок появлению ложек и вилок.
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