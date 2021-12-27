Сокровища забытых гаражей

Полсотни новых «Шевроле» 60-х годов выпуска в заброшенном дилерском центре в Небраске, десятки ретрокаров и болиды «Формулы-1» в ангаре фермеров в Португалии, около сотни раритетных моделей, включая личный транспорт короля Египта, под дощатым навесом в маленьком французском городке — поражающие своим размахом коллекции автомобилей то и дело оказывались на долгие годы брошенными и забытыми.
На заброшенных складах по всему миру от пыли и влажности погибают уникальные автомобили, принадлежавшие ранее королям и кинозвездам. Мы вспомнили несколько случаев последних лет, когда коллекции ретроавтомобилей, стоимость которых измеряется миллионами долларов, неожиданно находили новых владельцев.
Под навесом во французской провинции
Несколько недель назад в небольшом провинциальном городе Мюлуз во Франции в сараях было обнаружено около сотни редких автомобилей. Среди забытых ретрокаров оказались экземпляры Ferrari, Maserati, Porsche и Bugatti.
Стоимость коллекции исчисляется десятками миллионов долларов. Так, по мнению экспертов, только за одну Ferrari 250 GT SWB California Spider 1961 года выпуска сегодня можно выручить не менее $14 млн, а Maserati A6G Gran Sport Frua, сошедшая с конвейера в 1956 году, уйдет минимум за $3 млн.
Уже установлено, что на автомобиле «Тальбо-Лаго» из этой коллекции в середине прошлого века передвигался король Египта и Судана Фаруку І, а один из Ferrari 250 использовали в съемках фильма Los Felinos с участием Джейн Фонды и Алена Делона.
Как сообщали зарубежные СМИ, обнаруженной коллекцией ранее владел местный магнат Роджер Бэйлон. Известно, что автомобилей у него было намного больше, но, когда в 1970-х годах его финансовое положение пошатнулось, он был вынужден распродать часть своей коллекции. По какой причине машины остались ржаветь под навесами, остается неизвестным.
Порядка 40 уникальных авто и вовсе были оставлены прежним хозяином под открытым небом и за долгие годы полностью проржавели. Но еще около 60 экземпляров сохранились хорошо.
Склад в Нью-Йорке
Заброшенных гаражей хватает не только в провинциальных городках и деревушках, но и в мегаполисах. Четверть века в одном из таких мест в Нью-Йорке пылилась любопытная коллекция автомобилей, состоящая преимущественно из моделей Chevrolet Corvette разных годов выпуска.
До недавнего времени машины принадлежали художнику из Германии по имени Питер Макс. Историю появления этой коллекции едва ли можно назвать обычной. В 1988 году музыкальный телеканал VH1 провел конкурс среди зрителей и подарил победителю 36 «Корветтов». Этот весьма странный приз достался плотнику Денни Амодео — он смог первым дозвониться в студию телеканала.
Практически сразу же коллекция перешла в руки Максу — он выкупил ее у работяги за $250 тыс. На сегодняшний день стоимость этих авто выросла уже в несколько раз.
Макс не собирался использовать купленные машины по назначению — они нужны были ему для некоего арт-проекта. Однако творческая задумка так и не была реализована, и спорткары в течение 25 лет просто стояли в гараже.
И только в этом году две американские семьи договорились с художником о приобретении его коллекции и сейчас занимаются реставрацией машин.
Ферма в Португалии
Пожилой житель Нью-Йорка, выйдя на пенсию, решил вложить накопленные деньги в недвижимость. Его выбор пал на давно уже пустующее поместье в Португалии. Ранее земля и постройки принадлежали супружеской паре, а после их смерти за неимением наследников перешли государству. Через 15 лет земля вместе с домом и ангаром была выставлена на продажу.
Американец, который приобрел недвижимость, не подозревал о содержимом ангара — массивные железные ворота были хорошо заварены, и заглянуть внутрь не представлялось возможным.
Любопытный новый хозяин, вскрыв ворота, обнаружил, что в ангаре яблоку упасть негде — он был буквально забит ретроавтомобилями.
В этой коллекции оказались такие модели, как Porsche 356, Lotus Seven, Alfa Berlina, Austin A40 Somerset, De Ville, Renault Dauphine, Opel Rekord, а также еще около 90 единиц ретротехники, включая уникальные боевые болиды «Формулы-1».
Всю коллекцию эксперты оценили на глаз в $35 млн.
Подвал дома на окраине Брюсселя
В подвале наполовину разрушенного дома на окраине Брюсселя около 40 лет простояли без дела ретроавтомобили итальянского бренда Alfa Romeo.
Среди запылившихся экземпляров были модели Spider, 1300 Sprint, Clean Me и многие другие.
Хозяином особняка был бельгиец, занимавшийся прокатом автомобилей. В 1970-х годах мужчина отправился путешествовать по США, но по неизвестной причине не вернулся на родину.
За право владения складом с машинами местные власти долгие годы судились с наследниками сгинувшего без вести предпринимателя. Но в результате в 2012 году родственникам все же удалось отстоять свои интересы и заполучить уникальную коллекцию.
О том, как наследники распорядились имуществом, неизвестно, но желание приобрести у них некоторые автомобили изъявляли крупнейшие музеи Европы.
Гараж в Техасе
Несколько лет назад в одном из заброшенных ангаров в городе Нью-Гемпшир в штате Техас случайно были обнаружены три автомобиля стоимостью несколько миллионов долларов.
Редчайшие Ferrari Dino 246 GTS 1974 года выпуска (с пробегом 4,5 тыс. км), Ferrari 365 GTB/4 Daytona 1972 года (15 тыс. км) и Maserati Bora Coupe 1977 года (1,5 тыс. км) простояли в гараже около 40 лет.
Состояние спорткаров оказалось практически идеальным. Более того, Ferrari Dino, по словам экспертов, оказалась в лучшем состоянии в сравнении со всеми сохранившимися у коллекционеров автомобилями этой модели.
Как выяснилось, в 1970-х годах итальянские спорткары принадлежали другу итальянского автогонщика Луиджи Чинетти, который долгое время владел первой в Америке дилерской сетью Ferrari.
При каких обстоятельствах были найдены машины и кто стал их новым владельцем, не уточнялось. Да и о самой находке стало известно не сразу, а только летом 2011 года, когда все три авто были выставлены на продажу на eBay.
Заброшенный дилерский центр в Небраске
В 2012 году в штате Небраска также при неизвестных обстоятельствах был обнаружен заброшенный несколько десятилетий назад склад дилера марки Chevrolet.
Под толстым слоем пыли 50 штук новеньких Chevrolet простояли в помещении с середины прошлого века.
Среди найденных экземпляров — Chevrolet Cameo 1956 года выпуска, Chevrolet Impala 1964 года, Chevrolet Corvette 1978 года, Chevrolet Corvair 1960 года.
У всех машин пробег не превышал нескольких миль.
Сохранились и наклейки с ценами на стеклах машин, и даже целлофан на креслах. Кузова этих автомобилей практически не тронула коррозия, поэтому их успешно распродали на местном аукционе.
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