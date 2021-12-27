5 самых удивительных находок в гараже, которые действительно изумляют

Клад в гараже.
Чего только не находят люди в таком месте, как гараж. Трудно поверить, но в некоторых случаях, такое заурядное и казалось бы ничем не примечательное помещение, может оказаться настоящей сокровищницей. Именно о таких примерах сегодня и пойдет речь. Приятного просмотра и не забудьте проверить свой гараж, когда будет время!
1. Бункер штраф-стоянка
Подземная стоянка в Неаполе стала кладом.
В Италии, в центре Неаполя можно отыскать удивительный бункер-стоянку. Это необычная штрафная стоянка глубоко под землей. От поверхности стоящие там автомобили отделяет почти 40 метров. Сам комплекс представляет собой достаточно большую и широко разветвленную сеть тоннелей. Там можно найти огромное количество автомобилей и мотоциклов, выпущенных в 40-50-е годы XX столетия. В свое место комплекс закрыли и забыли о его существовании почти на 60 лет. Сами тоннели были построены еще в 1853 году, Королем обеих сицилий Фердинандом II Бурбонским, который был весьма непопулярным монархом и очень боялся революции.
2. Коллекция на развалинах
Раритетные авто на французской ферме.
На западе Франции в гараже, на старой заброшенной ферме была найдена роскошнейшая коллекция раритетных (и не только) автомобилей, общей стоимостью 18.5 млн американских долларов. Там были собраны самые разные машины и все они томились под грудами макулатуры и плотным слоем пыли. Коллекция простояла в забвении почти полстолетия.
3. Техасский клад
Старинные автомобиле в техасском сарае.
Один техасский везунчик купил себе никому не нужную ферму и нашел в старом пыльном сарае настоящий автомобильный клад! Там было сразу пять раритетных ретроавтомобилей, стоимость которых экспертами была оценена в 700 тысяч долларов. Клад состоит из трех Cadillac 1932 года выпуска, а также двух моделей от уже не существующих в США производителей. Все машины были выпущены до 40-х годов прошлого столетия. В пятерке оказался и один из первых электромобилей в истории человечества.
4. Португальская усадьба
Одна машина из клада стоила дороже самой усадьбы.
Один бизнесмен купил в Португалии никому не нужную виллу. Приобрел он ее фактически за бесценок. Когда счастливый покупатель стал осматривать свои владения, его счастье возросло в сотню раз. В небольшом лесу, прямо на участке, он нашел подземный гараж, а в нем десятки самых разных автомобилей, разных эпох и производителей. Когда эксперты проверили находку, оказалось, что коллекция поистине бесценна, так как среди обнаруженных машин очень много уникальных экземпляров, выпускавшихся в XX веке ограниченным тиражом.
5. Нью-Гэмпширская находка
Три роскошных суперкара в одном заброшенном сарае.
В городе Нью-Гэмпшир, который в штате Техас, несколько лет назад в старом ангаре была найдена автомобильная коллекция, состоящая из трех автомобилей. Все три – спорткары с небольшим пробегом и в очень хорошем состоянии. У некоторых из них, пошутили эксперты, состояние было лучше, чем у тех, что стоят в отдельных коллекциях. Простояли машины без дела и хозяина около 40 лет.
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