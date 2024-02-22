Современные требования к продовольствию побуждают производителей любого продукта на упаковке размещать срок годности. Вот только есть такие товары, у которых дата конечного употребления - скорее, условная цифра. А всё потому, они способны не портиться так долго, что вполне могут называться почти бессмертными. Вашему вниманию 7 продуктов, которые можно смело покупать впрок, ведь они хранятся годы и десятилетия.
1. Соль
Соль и в природе, и в домах хранится очень долго. /Фото: akcenty.com.ua
Один из самых актуальных жителей каждой кухни на планете - соль, будучи фактически полезным ископаемым, не только в недрах планеты, но и в домах способна сохранить свойства очень долго. Однако в последнем случае важно придерживаться правил её хранения. Так, её нужно держать в сухом месте, где царит прохлада, и это позволит соли оставаться пригодной не один год.
2. Сахар
Сахар любого вида будет долгожителем. /Фото: volkomolko.ru
Вкусовая противоположность соли также отличается высокими показателями по сбережению своих свойств на протяжении значительного времени. Сахар также способен храниться годами в случае, если к его хранению подойти с умом. Прежде всего, стоит из магазинной упаковки пересыпать его в специальную ёмкость с плотно закрывающейся крышкой, а оставить её лучше в прохладном месте, где не сильно влажно. К слову, такой способ хранения позволит сделать настоящим долгожителем любой вид сахара.
3. Мёд
Даже если мёд засахарится, его свойства всё равно при нём останутся. /Фото: smak.ua
Если уж сахар такой стойкий, то и другой знаменитый подсластитель от него ушёл недалеко. Ключевая проблема, которая заставляет людей сомневаться в способности мёда стоять очень долго, это его внешний вид - всем ведь известно, что со временем он становится засахаренным и уже не кажется таким свежим и привлекательным. Но это никак не влияет на проходящие в мёде процессы ферментации, чья бактерицидная функция как раз и позволяет без страха употреблять мёд который стоял не один месяц.
4. Соевый соус
Большинство из нас использует соевый соус редко, но довольно долго. /Фото: uzhindoma.ru
Добавка, которая сделает солёным что угодно не хуже самой соли - соевый соус - также оказался среди продуктов, который очень долго и трудно портится. Собственно, большинство из людей вполне могут проверить это на собственной кухне: кладут этот ингредиент далеко не в каждое блюдо, а скорее наоборот - использовали разок-другой, а потом бутылочка с ним стоит в холодильнике как минимум неделями, после чего его опять спокойно используют. Главное, убедиться, что соевый соус натуральный, потому что в этому случае он будет хранится чуть ли не годами и свои вкусовые качества не потеряет.
5. Сухое молоко
В отличие от натурального молока может полежать подольше. /Фото: pinterest.de
Традиционно известно, что если какой-нибудь молочный продукт, например, молоко, является натуральным, то долго оно храниться точно не будет. Но это точно не про сухое молоко - его фишка как раз в том, что оно способно не растерять свойства даже за несколько лет. Ключевым условием в данном случае уже по традиции будет правильное хранение: столь длительный срок выдержит продукт в нераскрытой упаковке. А вот если вы его уже использовали, то в этом случае стоит обратиться к датам, которые поставил производитель, потому что сухое молоко всё-таки остаётся молоком, а значит, однажды испортится.
6. Алкогольные напитки
Алкоголь же не просто так десятилетиями выдерживают. /Фото: neg.by
Ферментация является тузом в рукаве не только мёда, но и для крепкого алкоголя - собственно, поэтому и существует возможность его многолетней выдержки, ведь микробы в нём просто не разводятся. Более того, тут работает прямая зависимость с «градусами» конкретного напитка: чем он более крепкий, тем дольше будет стоять, по сути, становясь лишь вкуснее с каждым годом. Но и в этом случае многие из нас частенько допускают одну и ту же ошибку, когда ставят виски или коньяк в холодильник - несмотря на то, что крепкий алкоголь хранится в темных прохладных местах, конкретно этот вид бытовой техники в перечень подходящих не входит.
7. Фасоль
Фасоль лежит несколько десятилетий и не портится. /Фото: istockphoto.com
Справедливости ради, стоит отметить, что подавляющее большинство бобовых, которые известны человечеству, удивительно долго хранятся. Но если вручать пальму первенства по долгожительству, то её, бесспорно, заберёт фасоль. Потому что она может «дождаться» следующего поколения семьи, которая её хранит: по информации редакции novate.ru, эти бобы пролежат от двух до четырёх десятилетий и свойств не утратят. Но получится такой долгий фокус с хранением только при обеспечении пары условий - сухое место и герметичная упаковка.
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