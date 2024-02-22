7 продуктов, которые можно смело покупать впрок, ведь они хранятся годы и десятилетия

1. Соль

Соль и в природе, и в домах хранится очень долго. /Фото: akcenty.com.ua

2. Сахар

Сахар любого вида будет долгожителем. /Фото: volkomolko.ru

3. Мёд

Даже если мёд засахарится, его свойства всё равно при нём останутся. /Фото: smak.ua

4. Соевый соус

Большинство из нас использует соевый соус редко, но довольно долго. /Фото: uzhindoma.ru

5. Сухое молоко

В отличие от натурального молока может полежать подольше. /Фото: pinterest.de

6. Алкогольные напитки

Алкоголь же не просто так десятилетиями выдерживают. /Фото: neg.by

7. Фасоль

Фасоль лежит несколько десятилетий и не портится. /Фото: istockphoto.com