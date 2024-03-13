Как правильно заточить ножи и ещё 5 бытовых секретов от старшего поколения

К старшему поколению стоит прислушиваться, ведь они прожилки долгую и насыщенную жизнь. Особенно ценен их опыт в ведение домашнего хозяйства. Все-таки прошлые поколения были невероятно находчивы в этих вопросах.







Они с радостью готовы поделиться своими секретами с Новым поколением хозяюшек. Как быстро заточить ножи, не имея опыта в данном деле? Чем бюджетно почистить стиральную машинку? И что вернёт деревянной мебели былой лоск? Обо всем этом мы расскажем в нашей сегодняшней статье.





1. Затачиваем ножи. Легко и просто!

2. Возвращаем цвет деревянной мебели

3. Очищаем стиральную машинку изнутри!

4. Возвращаем вещам яркий цвет!

5. Новый взгляд на очистку овощей!

6. Сыграем в теннис с пуховиком?

Солевой раствор облегчит заточку ножей!Чаще всего заточка ножей в доме ложиться на мужские плечи. Но если вам срочно нужно поточить ножи, а мужа дома не оказалось, то наш совет поможет вам.Как говорила моя бабушка, нет ни одного бытового вопроса, с которым бы не справилась хозяюшка. И ножи она, кстати, точила всегда самостоятельно. А все дело в секрете, которым она поделилась. Вам понадобиться лишь соль. Точнее, солевой раствор. Необходимо растворить две чайные ложечки соли в литре холодной воды. Опустите в получившийся раствор ножи и подождите около сорока минут. После чего следует наточить ножи, не вытирая их. В таком состоянии они точатся очень легко и быстро.Кофе вернёт насыщенный цвет деревянной мебели!Кофе незаменим в жизни любой хозяюшки. И речь даже не об утреннем ритуале с чашечной любимого напитка. Он также незаменим в бытовых вопросах. Как? Очень просто. Ведь именно благодаря кофе можно вернуть насыщенность цвета деревянной мебели.Вам потребуется лишь заварить кофе и смочить в нем тряпочку. После чего тщательно натрите ей деревянную поверхность. Стоит учитывать один момент. Если мебель из светлого дерева, то стоит брать слабо заваренный кофе. При тёмных поверхностях поможет настоявшийся крепкий напиток. Кстати, с этим отлично справляется и заваренный чёрный чай.Столовый уксус спасёт стиральную машинку от поломки!Стиральная машинка во все времена была палочкой-выручалочкой для хозяюшек. Особенно ее берегли прошлые поколения. И умели правильно за ней ухаживать. Ведь мыльные налёт и накипь постоянно скапливается внутри машинки. И если ее не чистить ее регулярно, то это может привести к поломке. Но есть проверенный поколениями способ этого избежать. И поможет нам обычный столовый уксус.Один стакан уксуса следует залить в отсек для порошка. После чего запустить самую делительную стирку. После того как вода наполнит барабан машинки, поставьте стирку на паузу. А через десять минут возобновите стирку. По завершению программы следует запустить режим полоскания. Это позволит полностью удалить остатки накипи. После того как эта программа завершиться. Откройте стиральную машинку и не закрывайте дверцу в течение получаса. Это позволит как следует высушить барабан. Повторяйте процедуру дважды в год, и вы навсегда забудете о поломках стиральной машинки.Соль вернёт вещам яркость!Со временем яркие вещи выцветают. Зачастую виноваты в этом частые стирки. Но вернуть им яркость можно очень просто. На выручку придёт проверенный бабушки способ.При следующей стирки на режиме полоскания добавьте стакан соли в машинку. Именно она позволит вашим вещам вновь обрести яркость.Зубная щётка быстро почистит овощи!Овощи нуждаются в тщательной чистке перед употреблением их в пищу. От этого зависит ваше здоровье. Но делать это вручную может быть затруднительно. К счастью, мы точно знаем, как можно облегчить этот процесс.Вам на помощь придёт старая зубная щётка. Нанесите на неё немного поющего средства и как следует почистите овощи. Грязь уйдёт за несколько минут. И вы больше не будете тратить на эту бытовую задачу много времени.Пух больше не скатается при стирке!Весна уже входит в свои права. Погода за окном становится все теплее. А значит, пришла пора отправлять наши пуховики в дальнюю часть шкафа. Но перед тем, как убирать их в чехлы, необходимо их постирать. Если вы не хотите тратить деньги на химчистку, но боитесь, что при стирке пух может скататься, наш совет определённо вам поможет.Просто положите несколько теннисных мячиков в барабан стиральной машинке вместе с пуховиком. Они позволят равномерно распределить мыльные раствор по вашей верхней одежде, а также предотвратят скатывание наполнителя. Такое простое действие позволит вам больше не бояться стирать свою верхнюю одежду самостоятельно.