Рассадники бактерий в ванной комнате

На уборку этих мест не стоит жалеть ни сил, ни времени — рассказываем, почему.
Если сделать опрос, какое место люди считают самым грязным в доме — большинство точно ответят «ванная комната». Это так, но не только из-за унитаза или раковины, которые принято считать эпицентром бактерий — а из-за тех мест в комнате, которые кажутся нам чуть ли не стерильными.
Стакан для зубной щетки
Как ни удивительно, но стакан для щетки занимает третье место в списке самых грязных мест в любом доме. На нем оседают микробы из ванной комнаты и вашей зубной щетки.
Как мыть стакан для щеток?
В посудомойке (если материал крепкий) раз в неделю
Губкой и моющим средством в горячей воде — тоже раз в неделю
А чтобы стакан оставался чистым в перерывах между уборкой, протирайте его дезинфицирующими салфетками.
Унитаз
Во-первых, унитаз кишит бактериями, которые остаются после нас. Если не мыть его раз в неделю, то бактерии копятся и размножаются, провоцируя неприятный запах, грязь и разрушения керамики на унитазе. Во-вторых, бактерии из унитаза переходят и во все части нашего дома. Например, капли из унитаза долетают до раковины, ванной и наших зубных щеток.
Как мыть унитаз?
В конце каждого дня проходитесь по унитазу ершиком — это снизит количество бактерий
В конце каждой недели мойте весь унитаз с губкой и средством
Коврик для ванной
Коврик почти всегда влажный и теплый — а это идеальная среда для размножения бактерий. Поэтому важно вешать коврик на сушилку или порог ванной после каждого приема душа.
Как стирать коврик?
Если коврик резиновый — то раз в неделю в посудомойке
Если тканевый — раз в неделю в стиральной машине со средством для стирки
Шторка для ванной
После каждого приема душа или ванной на шторке образуется биопленка, которая, если шторку не высушить, превращается в плесень.
Как мыть шторку для ванной?
Раз в неделю замачивайте шторку в тазе с белым уксусом на ночь. Утром смойте уксус холодной водой и повесьте шторку.
Меняйте шторку каждые 3 месяца. Уксус помогает убрать бактерии, но не полностью.
Кран
Редко кто задумывается об этом круговороте: мы трогаем кран грязной рукой, моем руки, а затем выключаем кран с бактериями чистой рукой. Поэтому кран считается одной из самых грязных контактных поверхностей в доме.
Как мыть кран?
В конце каждого дня протирайте кран антибактериальными салфетками, чтобы бактерии не скопились.
Каждую неделю мойте кран со средством и губкой.
Вокруг слива
Места вокруг слива в ванной и раковине — это одни из самых грязных областей в ванной. Мы чистим зубы, моем руки, ополаскиваем тряпки — и все бактерии копятся у слива и в трубе.
Как мыть раковину?
Каждую неделю наливайте специальное средство в трубу раковины и ванной, чтобы очистить его от бактерий — иначе потом они перейдут наружу
Мойте раковину с губкой и средством каждые 4 дня
Ванная
Даже если вы просто принимаете душ, бактерии с вашего тела все равно оседают на стенках. Но ванной уделяют не так много сил, как надо: часто мы просто проходимся по ней губкой.
Как мыть ванную?
Раз в 4-7 дней мойте ванну новой губкой с жестким ворсом и дезинфицирующим средством.
Мочалка
Как и коврик для ног, ваша мочалка почти всегда влажная и теплая. Дело в том, что она просто не успевает просохнуть за время перерыва между приемами душа. Плюс — ванная комната всегда более влажная, чем другие, поэтому высохнуть чему-то в ней даже за два дня не так и просто.
Что делать?
Установите крючок для мочалки и после каждого приема душа вешайте ее. Так она быстрее высохнет из-за контакта с воздухом.
Меняйте мочалку каждые 2 недели.
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