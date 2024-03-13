Рассадники бактерий в ванной комнате

На уборку этих мест не стоит жалеть ни сил, ни времени — рассказываем, почему.







Если сделать опрос, какое место люди считают самым грязным в доме — большинство точно ответят «ванная комната». Это так, но не только из-за унитаза или раковины, которые принято считать эпицентром бактерий — а из-за тех мест в комнате, которые кажутся нам чуть ли не стерильными.

Стакан для зубной щетки

Как мыть стакан для щеток?

Унитаз

Коврик для ванной

Шторка для ванной

Кран

Вокруг слива

Ванная

Мочалка

Делимся, какие предметы ванной комнаты надо мыть особенно тщательно, чтобы не было проблем со здоровьем.Как ни удивительно, но стакан для щетки занимает третье место в списке самых грязных мест в любом доме. На нем оседают микробы из ванной комнаты и вашей зубной щетки.В посудомойке (если материал крепкий) раз в неделюГубкой и моющим средством в горячей воде — тоже раз в неделюА чтобы стакан оставался чистым в перерывах между уборкой, протирайте его дезинфицирующими салфетками.Во-первых, унитаз кишит бактериями, которые остаются после нас. Если не мыть его раз в неделю, то бактерии копятся и размножаются, провоцируя неприятный запах, грязь и разрушения керамики на унитазе. Во-вторых, бактерии из унитаза переходят и во все части нашего дома. Например, капли из унитаза долетают до раковины, ванной и наших зубных щеток.В конце каждого дня проходитесь по унитазу ершиком — это снизит количество бактерийВ конце каждой недели мойте весь унитаз с губкой и средствомКоврик почти всегда влажный и теплый — а это идеальная среда для размножения бактерий. Поэтому важно вешать коврик на сушилку или порог ванной после каждого приема душа.Если коврик резиновый — то раз в неделю в посудомойкеЕсли тканевый — раз в неделю в стиральной машине со средством для стиркиПосле каждого приема душа или ванной на шторке образуется биопленка, которая, если шторку не высушить, превращается в плесень.Раз в неделю замачивайте шторку в тазе с белым уксусом на ночь. Утром смойте уксус холодной водой и повесьте шторку.Меняйте шторку каждые 3 месяца. Уксус помогает убрать бактерии, но не полностью.Редко кто задумывается об этом круговороте: мы трогаем кран грязной рукой, моем руки, а затем выключаем кран с бактериями чистой рукой. Поэтому кран считается одной из самых грязных контактных поверхностей в доме.В конце каждого дня протирайте кран антибактериальными салфетками, чтобы бактерии не скопились.Каждую неделю мойте кран со средством и губкой.Места вокруг слива в ванной и раковине — это одни из самых грязных областей в ванной. Мы чистим зубы, моем руки, ополаскиваем тряпки — и все бактерии копятся у слива и в трубе.Каждую неделю наливайте специальное средство в трубу раковины и ванной, чтобы очистить его от бактерий — иначе потом они перейдут наружуМойте раковину с губкой и средством каждые 4 дняДаже если вы просто принимаете душ, бактерии с вашего тела все равно оседают на стенках. Но ванной уделяют не так много сил, как надо: часто мы просто проходимся по ней губкой.Раз в 4-7 дней мойте ванну новой губкой с жестким ворсом и дезинфицирующим средством.Как и коврик для ног, ваша мочалка почти всегда влажная и теплая. Дело в том, что она просто не успевает просохнуть за время перерыва между приемами душа. Плюс — ванная комната всегда более влажная, чем другие, поэтому высохнуть чему-то в ней даже за два дня не так и просто.Установите крючок для мочалки и после каждого приема душа вешайте ее. Так она быстрее высохнет из-за контакта с воздухом.Меняйте мочалку каждые 2 недели.