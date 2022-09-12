Какие продукты лучше не есть во время путешествий

Недожаренное или недоваренное мясо

Часто у сыроватого мяса действительно хороший вкус. Но желательно его избегать, по крайней мере, если вы не на 100% уверены в его пути от фермы до стола.У сырого мяса существуют два слоя потенциального загрязнения. Внешняя поверхность является питательной средой для кишечных патогенных микроорганизмов, но они легко уничтожаются при готовке. Однако, существует вероятность нахождения паразитарных патогенов в мышечной ткани и именно поэтому эксперты по безопасности пищевых продуктов рекомендуют готовить мясо до достижения внутренней температуры 70 градусов по Цельсию.