Какие продукты лучше не есть во время путешествий

На пороге лето, а вместе с ним — пора отпусков. Всякий раз, выезжая за рубеж на отдых, большинство из нас совершаем одни и те же ошибки – едят и пьют не то, что нужно и можно. Предлагаю вам узнать список продуктов, перед употреблением которых лучше несколько раз подумать.
Мясо диких животных
Даже самые смелые мясоеды должны избегать употребления обезьян, летучих мышей и дичи, если они заботятся о здоровье своего желудочно-кишечного тракта. Сырое мясо диких животных может передавать человеку Эбола и других животные вирусы. С употреблением вареного мяса также могут возникнуть проблемы, особенно для путешественников, чей организм не приспособлен к местным бактериям.
Местный самогон
Употребление самодельных напитков, сделанных на основе сомнительных воды и алкоголя, иногда может привести к серьезной болезни непосвященных, не являющихся местными жителями.
Непастеризованные молочные продукты
Употребление непастеризованных молочных продуктов, в т.ч. сыра или мороженого, в 150 раз увеличивает вероятность заболевания. Пастеризация (или в некоторых странах процесс облучения) убивает сальмонеллу, кишечную палочку, листериоз и другие вредные бактерии, которые могут находиться в сыром молоке.
Салат
Любите салат? Подумайте дважды, прежде чем начать его есть. Всемирная организация здравоохранения советует быть осторожными при употреблении овощей с зелеными листьями, так как они могут содержать опасные микроорганизмы, которые не всегда смываются водой. А в местах, где вода сомнительного качества их ополаскивание может даже усугубить проблему.
Рыба и моллюски
Плохая новость: рыба и моллюски могут быть не только вкусными, но и являться источниками некоторых действительно тяжелых болезней. Например, анизакиаз (эозинофильная гранулема желудочно-кишечного тракта) является следствием употребления сырой рыбы, при котором в ЖКТ человека попадают живые личинки гельминтов. Отравление моллюсками может иметь паралитические, нейротоксические или амнестические симптомы. Другие типы отравления морепродуктами могут вызвать рвоту, понос и даже ощущение выпадающих зубов.
Еда со шведского стола
Еда со шведского стола находится без присмотра в течение нескольких часов. Люди могут кашлять, чихать на пищу или прикасаться к ней своими немытыми руками. На еду могут садиться мухи. К тому же проблемы с температурой: горячие закуски должны подаваться с пылу с жару, а холодные — должны храниться в холодильнике, чтобы замедлить рост бактерий. Поэтому для вашего здоровья лучше держаться подальше от шведского стола где бы то ни было, если только вы не на 100% уверены в безопасности предлагаемой вам пищи.
Сырые яйца
Употребляя домашний майонез, различные коктейли, глазунью и другие продукты на основе сырых яиц, вы рискуете заболеть сальмонеллезом. Ведь в случае немытых яиц бактерии с внешней стороны скорлупы могут легко попасть внутрь яйца.
Некоторые фрукты
Во время путешествия старайтесь придерживаться следующего правила относительно фруктов: варить, готовить, очистить или забыть. Избегайте фруктов, у которых тонкая кожура, ведь фрукты с толстой кожурой защищены от испорченной воды и почвы и считаются безопасными для употребления почти везде.
Бананы, манго, ананасы, папайя и другие являются одними из вкуснейших плодов, которые к тому же защищены своей жесткой кожурой. Для обеспечения полной безопасности очищайте себе фрукты сами, убедившись перед этим в чистоте и сухости всех режущих орудий.
Недожаренное или недоваренное мясо
Часто у сыроватого мяса действительно хороший вкус. Но желательно его избегать, по крайней мере, если вы не на 100% уверены в его пути от фермы до стола.
У сырого мяса существуют два слоя потенциального загрязнения. Внешняя поверхность является питательной средой для кишечных патогенных микроорганизмов, но они легко уничтожаются при готовке. Однако, существует вероятность нахождения паразитарных патогенов в мышечной ткани и именно поэтому эксперты по безопасности пищевых продуктов рекомендуют готовить мясо до достижения внутренней температуры 70 градусов по Цельсию.
Фруктовое мороженое
На первый взгляд, красиво выглядящее фруктовое мороженое может показаться наиболее безобидным пунктом в этом списке. Однако часто его основными ингредиентами являются некачественная вода, фрукты без толстой кожуры и непастеризованные молочные продукты, Тем самым организм человека подвергается тройной угрозе, особенно в местах с сомнительной водой.
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