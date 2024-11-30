Если после стирки, вы открывали дверцу машинки и там лежал один большой ком, то этот лайфхак вам пригодится. 100 процентный способ сделать так, чтобы ни одна вещь не попала внутрь пододеяльника и не помешала качественной стике.

Ведь не так страшно, что пододеяльник забьется, страшно то, что вещи могут плохо постираться, да еще и сломать машинку в виду того, что центрифуга начнет их крутить с усиленной силой.

Как правильно стирать пододеяльник, чтобы в него не западали вещи

Все очень и очень просто. Берете пододеяльник за прорезь — окошко куда вдевается одеяло. И растягиваете его.Складываем эту прорезь руками в гармошку. Вот так на фото:После того как все собрали в гармошку, берем старую швейную резинку и завязываем ей гармошку на бантик.Поэтому небольшой кусочек резинки есть у меня в ванной всегда под рукой. Получилась такая розочка.Теперь эту розочку закутываем внутрь пододеяльника и кладем его в стиральную машину. Можно распределить аккуратненько по стеночке барабана.Далее докладываем остальные вещи для стирки.На этом все. Теперь во внутрь вашего стирающегося пододеяльника не проникнет ни одна вещь.После стирки достаем пододеяльник и снимем резинку.Все очень просто.Некоторые, по незнанию, вообще перед стиркой умудряются зашивать пододеяльник, чтобы в него ничего не попало. Естественно это ужасно трудоемко и не целесообразно.Данный лайфхак избавит вас от данной надобности и белье в вашей машинке уже точно никогда не собьется в единый комок.