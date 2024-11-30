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Как правильно стирать пододеяльник, чтобы в него не западали вещи

Если после стирки, вы открывали дверцу машинки и там лежал один большой ком, то этот лайфхак вам пригодится. 100 процентный способ сделать так, чтобы ни одна вещь не попала внутрь пододеяльника и не помешала качественной стике.
Ведь не так страшно, что пододеяльник забьется, страшно то, что вещи могут плохо постираться, да еще и сломать машинку в виду того, что центрифуга начнет их крутить с усиленной силой.


Как правильно стирать пододеяльник, чтобы в него не западали вещи



Все очень и очень просто. Берете пододеяльник за прорезь — окошко куда вдевается одеяло. И растягиваете его.



Складываем эту прорезь руками в гармошку. Вот так на фото:



После того как все собрали в гармошку, берем старую швейную резинку и завязываем ей гармошку на бантик.



Поэтому небольшой кусочек резинки есть у меня в ванной всегда под рукой. Получилась такая розочка.



Теперь эту розочку закутываем внутрь пододеяльника и кладем его в стиральную машину. Можно распределить аккуратненько по стеночке барабана.
Далее докладываем остальные вещи для стирки.
На этом все. Теперь во внутрь вашего стирающегося пододеяльника не проникнет ни одна вещь.
После стирки достаем пододеяльник и снимем резинку.



Все очень просто.
Некоторые, по незнанию, вообще перед стиркой умудряются зашивать пододеяльник, чтобы в него ничего не попало. Естественно это ужасно трудоемко и не целесообразно.
Данный лайфхак избавит вас от данной надобности и белье в вашей машинке уже точно никогда не собьется в единый комок.
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Пододеяльник
стирка

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