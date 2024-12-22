Бытовые вопросы зачастую отнимают много времени и сил. Часто хочется все бросить и ничего не делать. Но, например, в случае с готовкой такой номер не пройдет. И приходится через силу заставлять себя заниматься кулинарными заботами.







А что если мы скажем, что быт может быть простым и легким? Вы скорее всего нам не поверите.

1. Крупы нужно хранить правильно!

2. Идеальные пропорции для вкусного риса!

3. Запасаемся лимонами!

4. Бахилы не только для поликлиник!

5. Зачем чесноку растительное масло

Поэтому в нашей сегодняшней статье мы собрали нестандартные советы по ведению домашнего хозяйства. Именно с их помощью, вы полюбите заниматься домашними делами.Просто добавьте шарик из фольги!Наверняка каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда в крупе обнаруживались мелкие жучки. Ужасное ощущение. Продукты сразу нужно выкинуть, а также тщательно обработать весь шкаф и контейнеры. Это занятие не только отнимает много времени и сил, но и значительно ухудшает настроение. К счастью, мы точно знаем как предотвратить весь этот ужас. Просто следуйте нашему совету и такая неприятность, как пищевые жучки, вас никогда не потревожит.А поможет нам в решении данного вопроса, самая обычная фольга. Все, что нужно сделать — скатать из нее шарики и отправить их в контейнер с крупами. Такое простое действие предотвратит появление мелких насекомых в ваших запасах. И вы сможете больше не переживать по этому поводу.Секрет самой вкусной рисовой каши!Каши являются неизменным блюдом в рационе человека, который заботиться о своем здоровье. Одной из самых полезных считается рисовая каша. Но многие из нас то сжигали ее, то получали клейкую несъедобную массу. Как же правильно рассчитать пропорции для приготовления каши? Мы точно знаем ответ на этот вопрос.Итак, запоминайте. Засыпаем рис в сотейник, после чего наполняем его водой. Уровень воды должен быть выше крупы ровно на одну фалангу пальца. Зная это, вы без труда на глаз сможете определять нужные пропорции. И ваша каша всегда будет вкусной и правильно сваренной.Газета сохранит лимоны свежими!Покупки впрок стали для нас уже привычным делом. А уж в декабре и подавно. Все стараются заранее закупиться к новогоднему столу. И, конечно же, стоит изучить вопрос правильного долгосрочного хранения продуктов. Ведь будет очень обидно, если ваши запасы испортятся до праздника. К счастью, мы точно знаем, как правильно хранить цитрусовые, а именно лимоны.Если вы решили закупиться лимонами заранее, то просто следуйте нашему совету по их хранению. Гарантируем, что они долго останутся свежими и сочными. Просто заверните каждый лимон в газету. Такое хранение не даст излишней влажности навредить фрукту. И он останется свежим гораздо дольше обычного.Бахилы легко заменят пищевую пленку!Наверняка у всех нас есть пара тройка пар бахил дома. Зачастую они просто ждут своего часа. Но оказывается им можно придумать применение в быту. Например, если у вас закончилась пищевая пленка, а блюдо с ужином необходимо поставить в холодильник.Вот тут-то на помощь и приходят бахилы. Они отлично заменят пленку и сохранят блюда свежими и вкусными. Более того, некоторые люди пользуются исключительно ими. Ведь в отличие от пленки, они не прилипают к продуктам, их не нужно отрывать и в целом они намного удобнее.Длительное хранение чеснока.Правильное хранение, позволяет нам избавиться от лишних затрат и выкинутых в мусорку продуктов. Этот момент очень важно контролировать. К счастью, с нашими советами, это сделать очень просто.