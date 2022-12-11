С нами не соскучишься!

8 231 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Эти компьютеры  - начало  перехода  неживой материи к  живому  сознанию...Примитивное  белковое  человечество  эти  ж...Там, где живет ин...
  • Александр Сумской
    Фотографии Сталина, Хрущева,... и Горбатого . А где лучший в мире генсек? Где Леонид Ильич?Почему жизнь в СС...
  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    так это очередной бляхер хворост засохший, заказ получил, деньгу получил и обкакался жидким стулом, мудак одно слово!Почему жизнь в СС...

Как накачивают вес кур для магазина

Покупка обычной курицы в ближайшем супермаркете может обернуться разочарованием. Производители уже давно разработали метод накачки веса: фактически, всегда есть шанс принести домой именно такую, наполненную водой и химикатами курицу.

Как накачивают вес кур для магазина

Обработка продукта разными химическими составами часто проходит прямо на заводах. При больших объемах инжектировать каждую тушку вручную просто не выгодно, гораздо проще поставить дело на конвейер.

Как накачивают вес кур для магазина

Самый распространенный специальный гель состоит из воды и особого удерживателя влаги, каррагинана. Ничего сверхъестественного в нем нет. ВОЗ еще в 2014 году признал загуститель совершенно безопасным для человека. С другой стороны, практика накачки кур водой для получения прибыли выглядит, мягко говоря, предприятием очень сомнительным.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Как накачивают вес кур для магазина

И не забудьте:
Как накачивают вес кур для магазинаПодписаться на мой Instagram

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх