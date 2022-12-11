Как накачивают вес кур для магазина

Покупка обычной курицы в ближайшем супермаркете может обернуться разочарованием. Производители уже давно разработали метод накачки веса: фактически, всегда есть шанс принести домой именно такую, наполненную водой и химикатами курицу.







Обработка продукта разными химическими составами часто проходит прямо на заводах. При больших объемах инжектировать каждую тушку вручную просто не выгодно, гораздо проще поставить дело на конвейер.







Самый распространенный специальный гель состоит из воды и особого удерживателя влаги, каррагинана. Ничего сверхъестественного в нем нет. ВОЗ еще в 2014 году признал загуститель совершенно безопасным для человека. С другой стороны, практика накачки кур водой для получения прибыли выглядит, мягко говоря, предприятием очень сомнительным.



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