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Популярные знаменитости в юности

Их песни не раз занимали лидирующие места в хит-парадах. На их счету тысячи концертов и миллионы фанатов по всему миру. Но когда-то эти знаменитости были обычными детьми и подростками, которые тоже ходили в школу, носили смешные прически и не могли похвастаться безупречной кожей или идеальной улыбкой. Мы предлагаем вам посмотреть, как выглядели в юности популярные музыканты. Нельзя не отметить, что многие с возрастом только похорошели!

Популярные знаменитости в юности

Популярные знаменитости в юности

Бейонсе (Beyoncé) Популярные знаменитости в юности Рианна (Rihanna) Популярные знаменитости в юности Эминем (Eminem) Популярные знаменитости в юности Энрике Иглесиас (Enrique Iglesias) Популярные знаменитости в юности Шер (Cher) Популярные знаменитости в юности Гвен Стефани (Gwen Stefani) Популярные знаменитости в юности Шакира (Shakira) Популярные знаменитости в юности Элтон Джон (Elton John) Популярные знаменитости в юности Адам Левин (Adam Levine) Популярные знаменитости в юности Лана Дель Рей (Lana Del Rey) Популярные знаменитости в юности Аврил Лавин (Avril Lavigne) Популярные знаменитости в юности Эми Ли (Amy Lee) Популярные знаменитости в юности Оззи Осборн (Ozzy Osbourne) Популярные знаменитости в юности Кайли Миноуг (Kylie Minogue) Популярные знаменитости в юности Мэрилин Мэнсон (Marilyn Manson) Популярные знаменитости в юности Селин Дион (Celine Dion) Популярные знаменитости в юности Кэти Перри (Katy Perry) Популярные знаменитости в юности Стивен Тайлер (Steven Tyler) Популярные знаменитости в юности Снуп Догг (Snoop Dogg) Популярные знаменитости в юности Бритни Спирс (Britney Spears)

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