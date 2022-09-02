Самые удачные гарниры, которые станут украшением любого обеда
Любое основное блюдо должно сопровождаться гарниром или салатом, которые выгодно подчеркнут его вкус. Это могут быть блюда на основе свежих, тушеных овощей или охлажденная паста с овощами. Предлагаем несколько рецептов, которые гарантированно станут украшением основного блюда.
Салат из огурца, помидора и авокадо
Салат из огурца, помидора и авокадо
Время приготовления: 15 минут
Ингредиенты (4 порции):
• 2 огурца
• 450 г помидоров черри
• 1 авокадо
• 2 столовые ложки нарезанного базилика
• 1 стакан сыра Моцарелла (предпочтительней в форме небольших шариков)
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 2 столовые ложки бальзамического уксуса
• 1 чайная ложка чесночной пудры
• Соль и перец по вкусу
Этапы приготовления:
1. Огурцы вымойте, высушите и нарежьте кубиками. Вымойте, высушите и нарежьте помидоры половинками. Авокадо нарежьте кубиками.
2. Сложите все ингредиенты в миску, добавьте базилик, моцареллу, оливковое масло, уксус, чесночную пудру, соль, перец. Перемешайте.
3. Подавайте к столу.
Запеченная кукуруза с базиликом и пармезаном
Запеченная кукуруза с базиликом и пармезаном
Ингредиенты (4-6 порций):
• 6 кочанов кукурузы, очистить и поделить пополам (бланшировать 2 минуты в кипящей воде)
• ¼ стакана и 3 столовые ложки оливкового масла
• Соль по вкусу
• ½ стакана тертого сыра Пармезан
• ¼ стакана нарезанного базилика
• Черный молотый перец по вкусу
Этапы приготовления:
1. Кукурузу смазать оливковым маслом и посолить. Затем отправить её на гриль или в разогретую духовку на 4-6 минут до образования золотистой корочки.
2. Достаньте кукурузу, сложите ее в отдельную мисочку. Добавьте оставшиеся ингредиенты, включая ¼ стакана оливкового масла и перемешайте.
Салат из пасты с соусом песто
Салат из пасты с соусом песто
Ингредиенты (4 порции):
Для соуса песто:
• ¼ стакана оливкового масла
• 2 столовые ложки измельченных грецких орехов
• 1-2 зубчика чеснока, очистить
• ½ стакана листочков базилика
• ½ чайной ложки соли
• Молотый черный перец
• ½ стакана тертого сыра Пармезан
Для салата:
• Соль
• 2 стакана пасты в форме ракушек, ушек или спирали
• 30 маслин, нарезать
• 1,5 стакана шпината, листочки нарезать соломкой
• 1 стакан помидоров черри, разрезать пополам
• ¼ стакана вяленых помидоров, нарезать
• ½ стакана измельченного сыра фета
Этапы приготовления:
1. Песто. В блендере смешайте обжаренные грецкие орехи, оливковое масло и чеснок. Добавьте базилик, соль, перец и еще раз перемешайте. Переложите массу в мисочку и добавьте тертый пармезан.
2. Салат. В большой кастрюле отварите пасту в подсоленной воде. Процедите и дайте остыть. Смешайте пасту с песто, перемешайте. Добавьте оставшиеся ингредиенты.
3. Подавайте блюдо комнатной температуры. Соль по вкусу.
Салат из авокадо и красного лука
Салат из авокадо и красного лука
Ингредиенты (6 порций):
• 4 спелых авокадо
• ½ луковицы красного лука, очистить и нарезать слайсами
• Сок одного лайма
• 1 лайм для декора
• 2-3 столовые ложки оливкового масла
• Соль и черный перец по вкусу
Этапы приготовления:
1. Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку. Каждую половинку разрежьте поперек и нарежьте слайсами. Выложите на тарелку.
2. Соедините авокадо с нарезанным луком.
3. Полейте салат соком лайма и оливковым маслом. Посолите и поперчите.
4. Подавайте к столу, украсив дольками лайма.
Обжаренные на гриле цуккини в лимонном соке с чесноком
Обжаренные на гриле цуккини в лимонном соке с чесноком
Время приготовления: 20 минут
Ингредиенты (4 порции):
• 50 г сливочного масла, растопить
• 3 зубчика чеснока, измельчить
• 1 чайная ложка итальянских специй
• Сок одного лимона
• Соль и молотый черный перец по вкусу
• 2 средних цуккини, нарезать кольцами толщиной 1-1,5 см
• 2 столовые ложки нарезанной петрушки
Этапы приготовления:
1. В небольшой миске смешайте растопленное масло, чеснок, итальянские специи, лимонный сок, соль, перец. Смажьте каждое колечко цуккини этой смесью.
2. Разогрейте гриль на среднем огне. Обжарьте цуккини до золотистой корочки (по 2 минуты с каждой стороны).
3. Подавайте к столу, украсив нарезанной петрушкой.
Салат Капрезе на шпажках
Салат Капрезе на шпажках
Ингредиенты (около 20 шпажек):
Если помидоры черри небольшие, то шарики сыра Боккончини можно разрезать пополам, чтобы уровнять их в размере.
• 450 г помидоров черри, вымыть и высушить
• Оливковое масло
• Морская соль
• 240 г сыра Боккончини
• Листочки базилика, вымыть и высушить
Этапы приготовления:
1. В миске помидоры черри соедините с оливковым маслом, посолите и перемешайте аккуратно.
2. В другой миске ту же процедуру повторите с сыром Боккончини. Перемешайте аккуратно.
3. На шпажки по очереди наденьте помидоры черри, листок базилика (разрезанный напополам) и сыр. Подавайте на подносе.
Запеченные томаты с зеленью
Запеченные томаты с зеленью
Ингредиенты (6-8 порций):
• 3 столовые ложки оливкового масла
• 2 чайные ложки измельченного чеснока
• 500 г помидоров черри
• 1 чайная ложка соли
• ¼ чайной ложки перца
• 2,5 столовые ложки базилика, измельчить
• 2,5 столовые ложки петрушки, измельчить
Этапы приготовления:
1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
2. На противень разложите помидоры. Предварительно помидоры необходимо смешать с оливковым маслом, посолить и поперчить.
3. В течение 30-40 минут протушите помидоры до того, как помидоры размягчаться и пустят сок. Посыпьте помидоры зеленью и дайте им остыть до комнатной температуры перед подачей.
Картофельный салат
Картофельный салат
Для такого салата лучше выбрать картофель разных цветов
Время приготовления: 45 минут
Ингредиенты (8 порций):
• 1,5 кг картофеля
• Соль
• 6 кусочков бекона
• ½ стакана красного винного уксуса
• ½ стакана оливкового масла
• ¼ стакана горчицы
• 1 стакан зеленого лука, нарезать
• 2 стакана сельдерея, нарезать
• 20 г зеленого укропа, нарезать
Этапы приготовления:
1. Отварите картофель в подсоленной воде до готовности. Слейте воду, высушите и верните обратно в кастрюльку.
2. В это время на сковороде, разогретой на среднем огне, обжарьте бекон в течение 15 минут до хрустящего состояния. Переложите бекон на тарелку.
3. На сковороду, в которой обжаривался бекон, налейте уксус и хорошо перемешайте, чтобы соединить его с с остатками на дне сковородки. Этот уксус смешайте с оливковым маслом и горчицей, перемешайте и полейте смесью картофель.
4. Добавьте бекон, зеленый лук, сельдерей и укроп. Перемешайте тщательно, посолите и поперчите по вкусу.
Салат из помидоров и оливок с бальзамическим уксусом
Салат из помидоров и оливок с бальзамическим уксусом
В салат добавляйте немного уксуса, чтобы сохранить натуральный вкус помидоров.
Ингредиенты:
• Разноцветные помидоры
• Горсть оливок
• Немного бальзамического уксуса
• Немного оливкового масла
• Щепотка морской соли
• Зеленый лук (его белая часть), нарезать
• Черный и красный молотые перцы
Этапы приготовления:
1. Нарежьте помидоры слайсами, разложите на тарелке, посолите.
2. Добавьте оливки, лук, уксус и оливковое масло. Поперчите по вкусу.
Салат из обжаренных на гриле овощей
Салат из обжаренных на гриле овощей
Время приготовления: 30 минут
Ингредиенты (4-8 порций):
Этот остро-сладкий салат в своем составе содержит обжаренные на гриле кукурузу, болгарский перец, красный лук, руколу, сыр фета, черную фасоль и авокадо.
Для салата:
• 4-6 стаканов руколы
• 1 большой болгарский перец (очистить от семечек и нарезать полосками)
• 1 небольшая красная луковица, разрезать пополам и нарезать тонко
• 1 кочан кукурузы, отделить зерна
• 1 банка консервированной фасоли (слить рассол) или 1,5 стакана отварной фасоли (отварить заранее)
• ½ стакан кинзы, нарезать
• 1 авокадо, нарезать кубиками
• ½ стакана измельченного сыра фета
• Горсть сухариков
• 1 чайная ложка оливкового масла
Заправка:
• ¼ стакана оливкового масла
• ¼ стакана сока лайма
• 1 перец халапеньо (удалить семечки и нарезать)
• 1 чайная ложка меда
• ½- ¾ чайной ложки молотого жгучего перца
• ¼ чайной ложки морской соли
Этапы приготовления:
1. Разогрейте гриль до 200 градусов. Перемешайте перец, кукурузу, лук с оливковым маслом. Посолите и поперчите. Отправьте овощи обжариваться на гриль до золотистой корочки, переворачивая время от времени. Перец и лук должны стать мягкими. Кукуруза на гриле останется немного дольше. Охладите овощи.
2. Пока обжариваются овощи, смешайте все оставшиеся ингредиенты, включая мед, соль и специи.
3. Нарежьте перец и лук для салата. Отделите зерна кукурузы. В большой миске смешайте все ингредиенты для салата, включая фасоль, перец, лук, зерна кукурузы, авокадо, кинзу, чипсы, сыр. Заправьте салат остро-сладкой заправкой. Посолит, поперчите по вкусу.
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