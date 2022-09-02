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Пляжная мода: уникальные фотографии с пляжей середины прошлого века


Модели в модных клетчатых купальниках кушающие дыню. 1960-е годы.

Модели в модных клетчатых купальниках кушающие дыню. 1960-е годы.

История современного купальника началась в 1930-х. Сначала это были практически светские наряды, напоминающие платье, но уже в середине 1950-х пляжная мода «разделась». В начале 1960-х появились купальники от Dior, которые стали эталоном женственности. Наш фотообзор посвящён антологии женского купальника.

1. Пляжная мода


Женщина в модном купальнике. 1960-е годы.

Женщина в модном купальнике. 1960-е годы.

 

2. Купание в холодной воде


Купание красавиц в холодной воде. 1960-е годы.

Купание красавиц в холодной воде. 1960-е годы.

 

3. Советская модель


Модель рекламирующая модный купальник. 1960-е годы.

Модель рекламирующая модный купальник. 1960-е годы.

 

4. Девушка в купальнике


Девушка в купальнике по среди пустыни. 1960-е годы.

Девушка в купальнике по среди пустыни. 1960-е годы.

 

5. На отдых возле бассейна


Девушки, отдыхающие на шезлонгах. 1960-е годы.

Девушки, отдыхающие на шезлонгах. 1960-е годы.

 

6. В модных купальниках


Девушки перед занятием подводным ловом. 1960-е годы.

Девушки перед занятием подводным ловом. 1960-е годы.

 

7. Отдых на пляже


Девушка, достающая из сумки расческу на пляже. 1950-е годы.

Девушка, достающая из сумки расческу на пляже. 1950-е годы.

 

8. Девушка с зонтом


Модель в модном купальнике с зонтом. 1950-е годы.

Модель в модном купальнике с зонтом. 1950-е годы.

 

9. Модели в красных купальниках


Две девушки в красных купальниках под зонтом. 1950-е годы.

Две девушки в красных купальниках под зонтом. 1950-е годы.

 

10. Девушки в клетчатых купальниках


Модели в модных клетчатых купальниках кушающие дыню. 1960-е годы.

Модели в модных клетчатых купальниках кушающие дыню. 1960-е годы.

 

11. Загорающие на пляже модницы


Две девушки, загорающие на пляже в модных платьях. 1960-е годы.

Две девушки, загорающие на пляже в модных платьях. 1960-е годы.

 

12. Модница под зонтом


Модница в летнем платье под зонтом на пляже. 1960-е годы.

Модница в летнем платье под зонтом на пляже. 1960-е годы.

 

13. По пути с пляжа


Две модницы в красных купальниках идущие с пляжа. 1960-е годы.

Две модницы в красных купальниках идущие с пляжа. 1960-е годы.

 

14. Девушка со штурвалом


Модель в новом купальнике со штурвалом. 1960-е годы.

Модель в новом купальнике со штурвалом. 1960-е годы.

 

15. Модель на съемках


Модель на съемках в новом купальнике. 1960-е годы.

Модель на съемках в новом купальнике. 1960-е годы.

 

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Пляжная мода: уникальные фотографии с пляжей середины прошлого века

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Пляжная мода: уникальные фотографии с пляжей середины прошлого векаПодписаться на мой Instagram
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