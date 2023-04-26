Почему некоторые люди не помнят своих снов

Сам процесс сна гораздо сложнее, чем мы думаем. Ночью мы не просто лежим и расслабляемся с закрытыми глазами. За время сна мозг проходит через фазы покоя и работы, будто бы катаясь на американских горках. А сны появляются в фазе быстрого сна. Но почему тогда наутро от них порой не остаётся никаких воспоминаний?
Во время фазы быстрого сна, которая обычно длится полтора часа и повторяется четыре-пять раз за ночь, происходит дополнительный приток крови в кору головного мозга, ответственную за наполнение снов содержанием, и в лимбическую систему, обрабатывающую эмоциональное состояние. При этом лобные доли, ответственные за критические способности, остаются в покое.
Получается, что в состоянии сна мы слепо принимаем то, что происходит, даже самые бессмысленные вещи, типа полёта на Луну на велосипеде или погони за стаей тираннозавров. Однако чем более чёткая и логичная структура у сна, тем легче его запомнить. Так что если вы не помните свои сны, то они, скорее всего, просто абсурдны. А в деле сохранения и фантастических, и логичных снов важная роль отводится гормону норадреналину.
Норадреналин стимулирует разум и тело к действию, а во время фазы быстрого сна его уровень снижается. По словам Франчески Сиклари, доктора по исследованиям сна, чёткое разделение между сном и бодрствованием неслучайно. Если бы человек помнил все вещи, что происходили с ним во сне, то он начал бы путать реальную жизнь и сон. Так что снижение выработки норадреналина — своеобразный защитный механизм.
Есть и ещё одна причина, почему мы не помним свои сны. Во всём виноват сигнал будильника. Услышав его, спящий человек пугается, что вызывает всплеск норадреналина, и, как следствие, мозг перестаёт цепляться за увиденные мечты, переходя в состояние бодрствования и забывая сон. Однако есть способы его вспомнить. Например, если сразу после пробуждения вы не вскочите с кровати, а останетесь лежать неподвижно с закрытыми глазами на какое-то время, то есть вероятность того, что вы вспомните сон.
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Почему некоторые люди не помнят своих снов
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