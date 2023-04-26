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Почему мыть сырое мясо перед готовкой опасно для здоровья

Люди привыкли к тому, что мытьё делает всё вокруг чистым. Поэтому они усиленно моются сами, отмывают свои квартиры и машины. И, конечно, старательно очищают продукты питания перед употреблением. Мытьё овощей и фруктов — это, разумеется, необходимое мероприятие. Мытьё сырого мяса и птицы перед приготовлением — это уже повод для споров. Сегодня расскажем вам, почему мыть последние не только не нужно, но и может быть опасным для здоровья.

 

Желание ополоснуть куриную грудку или антрекот перед тем, как начать его резать, вполне естественно. Сырое мясо на ощупь может быть неприятным, холодным мягким и мокрым, иногда на курице может быть даже небольшая слизь. Однако мытьё может привести к так называемому «перекрёстному» загрязнению. Микробы с мяса струей воды перенесутся на раковину, посуду, если она стояла там, и на рабочую плоскость стола. Отмыть их может быть сложновато, иногда они довольно прочно усаживаются и сразу начинают размножаться.

Когда мясо перед готовкой не моется, бактерии погибают в ходе нагревания. Большинство из них не выдерживает температуры в 62 градуса по Цельсию. Мясо готовится при более высоких температурах, оно варится в кипятке, жарится на сковороде или запекается в духовке. Сырое мясо никто не ест, а вот яблоко можно случайно положить на столешницу, куда ранее попали брызги воды с «мясными» микробами. Или же вы протрёте общей тряпкой это место, а потом — и обеденный стол, разнеся их чуть не по всей кухне. В качестве мер предосторожности от перекрёстного загрязнения следует принять во внимание несколько правил:

  • используйте разные доски для резки сырого мяса, птицы или рыбы и всего остального;

  • тщательно мойте руки с мылом после того, как поработали с сырым мясом;

  • упаковка от мяса — только на выброс;

  • периодически устраивайте своей кухне санитарный день, и специальным антибактериальным моющим средством мойте рабочую столешницу и раковину, включая рукоять крана.


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