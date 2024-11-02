Удивительные находки, найденные в собственных дворах

Пожалуй, каждый в детстве мечтал отыскать какой-нибудь клад. Одни ради этого становились археологами, а другие даже и не подозревали, что настоящие сокровища находились у них под носом. В этом обзоре собраны удивительные находки, которые люди совершенно случайно обнаружили во дворах своих домов.









Феррари

Клад с золотыми монетами

Подземный туннель, ведущий к пирамиде Хеопса

Драгоценности 650-летней давности

Окаменелости гигантского броненосца

Останки индейца 1000-летней давности