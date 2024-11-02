Жили припеваючи: какие в СССР профессии были самые высокооплачиваемые

Советские знаменитости/ фото: rt.com, kinoafisha.info
В эпоху СССР жизнь была совершенно иной. Люди жили без компьютеров, интернета, мобильных телефонов и мечтали стать высокооплачиваемыми и уважаемыми специалистами. А вот какими, давайте вспомним вместе!
1. Космонавты
Сейчас практически каждый подросток ведет свой блог и мечтает на нем заработать. Но в Советском Союзе молодежь мечтала о более благородных профессиях. Мальчишки и девчонки хотели стать космонавтами и не зря! Летчики-космонавты были уважаемыми персонами, которым платили высокую зарплату. К примеру, Юрий Гагарин получал 500 рублей, когда обычный советский рабочий зарабатывал 120 рублей. Кроме того, космонавтам была положена «кругленькая» премия за каждый выход в космос, личный автомобиль, который можно было заправлять за счет средств государства. Также им полагались разные льготы и путевки на отдых. Советские женщины тоже могли быть космонавтами. Пожалуй, самой яркой и известной стала Валентина Терешкова. Но стоим понимать, что профессия относилась к опасной — на работе космонавты постоянно рисковали своей жизнью.
2. Актрисы
Владимир Меньшов и Вера Алентова/ фото: pinterest.com
В СССР хорошо зарабатывали артистки, но для этого нужно было стать ведущей актрисой. Их заработная плата складывалась из многочисленных показателей: ставки, надбавки за профессиональное выполнение работы и гонорара. Также заработать можно было дубляжом. Нельзя не отметить, что актрисы на съемочной площадке могли встретить будущего мужа, к примеру, режиссера.
Самыми знаменитыми советскими парами «муж-режиссер и жена-актриса» стали Григорий Александров и Любовь Орлова, Леонид Гайдай и Нина Гребешкова, Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева, Владимир Меньшов и Вера Алентова.
3. Шахтеры
Шахтеры/ фото: in.pinterest.com
В Советском Союзе высокооплачиваемые профессии были не только у знаменитостей. Высокую оплату труда имели специалисты, чья работа относилась к опасным для жизни. Так, шахтеры могли за один месяц заработать 1 тысячу рублей, но заработная плата зависела от вида работы, стажа и наград. В этом деле ценились проходчики — они получали больше. Также всем шахтерам полагались ежемесячные премии, дополнительный отпуск и продукты за вредность. Самым известным советским шахтером стал Алексей Стаханов. Он прославился благодаря своему подвигу: за одну ночь ему вместе с двумя коллегами (крепильщиками) удалось добыть 102 тонны угля. Шахтер установил рекорд, превысив в 14 раз норму.
4. Токари
Токарь/ фото: alterlit.ru
Еще одной мужской высокооплачиваемой профессией в СССР считалась должность токаря. В народе его еще называли «станочник». Он занимался изготовлением деталей из металла, дерева или пластмассы. Станочники владели навыками изготовления важных элементов на токарном станке, таких как детали для ракет, самолетов и другой военной техники. Благодаря упорному труду молодые специалисты повышали свой разряд, от которого зависел оклад. Токарь 4 разряда получал 500 рублей, а 6 разряда уже 1 тысячу.
5. Спортсмены
Спортсмены/ фото: shoes-web.ru
Спортивные достижения в обществе ценятся во все времена. Звезды советского спорта считались одними из самых богатых людей. Их средняя зарплата варьировалась от 250 до 350 рублей. На первый взгляд оплата кажется не такой высокой, но это только «голая» ставка. Спортсменам полагалась дополнительная премия за победу. В результате можно было заработать до 1.5 тысячи рублей. Высокооплачиваемыми спортсменами могли быть мужчины и женщины. Мужчины чаще всего выбирали футбол, хоккей и тяжелую атлетику, а женщины — легкую атлетику и гимнастику.
6. Товароведы
Советский магазин/ фото: pinterest.com
Среди представительниц прекрасного пола была еще одна престижная профессия. Это товароведы, а также заведующие складами и директора магазинов. Женщин, занимающие эту должность, уважали, потому как они в эпоху дефицита могли достать нужные товары. Они доставали своим родным и друзьям качественные куртки, платья, брюки, шапки, игрушки, о которых во многих регионах даже не слышали. Средняя заработная плата товароведов составляла около 100 рублей, директора — 600 рублей. Но даже при таком окладе женщины жили припеваючи. Каждый товаровед старался иметь дополнительный источник дохода, а сколько он получал за всевозможные спекуляции история умалчивает... Вот и получалась, что в дефицитных условиях представители этой профессии не страдали от голода и нехватки одежды.
