Как красиво украсить новогодний подарок

Если вам хочется удивить своих родных близких классными подарками, тогда стоит заранее придумать праздничную упаковку. В статье мы собрали 12 разных способов, которые позволят сделать сюрприз интересным и новогодним.
Простой способ – упаковочная бумага
Самый простой и часто используемый способ упаковки подарков – это простая бумага, которую можно купить в любом магазине. Главное – это аккуратно завернуть подарок и закрепить бумагу двухсторонним скотчем.
Винтажная упаковка из крафтовой бумаги
Оригинальный подарок получится, если завернуть его в крафтовую бумагу. Винтажный стиль идеально подходит для сюрпризов мужчинам и старшему поколению.
Деревянный ящик
Если хочется по-настоящему удивить, тогда можно для подарков придумать деревянную коробку. Некоторые делают упаковку из обычных деревянных паллетов, которые гарантируют уникальный внешний вид подарка.
Газета
Если у вас завалялась старая газета, то не торопитесь ее выкидывать. Из нее можно сделать оригинальную упаковку любых подарков. Такой подарок оценят парни и ваши дедушки с бабушками.
Ткань
Упаковка тканью пришла к нам из Японии. Для этого достаточно взять любую ненужную ткань и красиво обернуть в нее подарок. Завязать основу можно при помощи ленты или бантика.
Нитка и цветная бумага
Для упаковки можно взять совершенно любую бумагу, а из ниток и цветной бумаги сделать креативную новогоднюю гирлянду.
Упаковка с пуговицами
Рукодельницы могут украсить любой подарок своим характерным штрихом. Любую упаковку дополняют разнообразными пуговицами, из которых можно сделать фигуру, в том числе новогоднюю елочку.
Упаковка с еловыми ветками
Чтобы подарок стал новогодним, стоит в упаковку добавить еловую ветку. Она будет не только украшать сюрприз, но и издавать приятный аромат.
Сладкая упаковка подарков
Если вы готовите подарок для детей, тогда в упаковку можно добавить сладкий леденец или приклеить к коробке вкусную конфету.
Упаковка с конфетти
Конфетти можно сделать своими руками. Для этого нужно мелко покрошить цветную бумагу, потом на коробку приклеить двухсторонний скотч и насыпать сверху конфетти.
Упаковка с атласными лентами
Для создания нежного и красивого подарка стоит добавить в упаковку разноцветные атласные ленты. Некоторые делают из них своеобразное плетение.
Упаковка с объемным украшением
Чтобы новогодний подарок было видно издалека, а ваши родные удивились креативному оформлению, можно разбавить подарок любым объемным украшением. Это может быть елка, стразы, снежинки и многое другое.
Пусть ваши новогодние подарки понравятся всем без исключения. Надеемся, что наши идеи по упаковке подарков вам понравятся.
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