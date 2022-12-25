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Как красиво украсить новогодний подарок

Если вам хочется удивить своих родных близких классными подарками, тогда стоит заранее придумать праздничную упаковку. В статье мы собрали 12 разных способов, которые позволят сделать сюрприз интересным и новогодним.

Простой способ – упаковочная бумага



Самый простой и часто используемый способ упаковки подарков – это простая бумага, которую можно купить в любом магазине. Главное – это аккуратно завернуть подарок и закрепить бумагу двухсторонним скотчем.

Как красиво украсить новогодний подарок

Винтажная упаковка из крафтовой бумаги



Оригинальный подарок получится, если завернуть его в крафтовую бумагу. Винтажный стиль идеально подходит для сюрпризов мужчинам и старшему поколению.

Как красиво украсить новогодний подарок

Деревянный ящик



Если хочется по-настоящему удивить, тогда можно для подарков придумать деревянную коробку. Некоторые делают упаковку из обычных деревянных паллетов, которые гарантируют уникальный внешний вид подарка.

Как красиво украсить новогодний подарок

Газета



Если у вас завалялась старая газета, то не торопитесь ее выкидывать. Из нее можно сделать оригинальную упаковку любых подарков. Такой подарок оценят парни и ваши дедушки с бабушками.

Как красиво украсить новогодний подарок

Ткань



Упаковка тканью пришла к нам из Японии. Для этого достаточно взять любую ненужную ткань и красиво обернуть в нее подарок. Завязать основу можно при помощи ленты или бантика.

Как красиво украсить новогодний подарок

Нитка и цветная бумага



Для упаковки можно взять совершенно любую бумагу, а из ниток и цветной бумаги сделать креативную новогоднюю гирлянду.

Как красиво украсить новогодний подарок

Упаковка с пуговицами



Рукодельницы могут украсить любой подарок своим характерным штрихом. Любую упаковку дополняют разнообразными пуговицами, из которых можно сделать фигуру, в том числе новогоднюю елочку.

Как красиво украсить новогодний подарок

Упаковка с еловыми ветками



Чтобы подарок стал новогодним, стоит в упаковку добавить еловую ветку. Она будет не только украшать сюрприз, но и издавать приятный аромат.

Как красиво украсить новогодний подарок

Сладкая упаковка подарков



Если вы готовите подарок для детей, тогда в упаковку можно добавить сладкий леденец или приклеить к коробке вкусную конфету.

Как красиво украсить новогодний подарок

Упаковка с конфетти



Конфетти можно сделать своими руками. Для этого нужно мелко покрошить цветную бумагу, потом на коробку приклеить двухсторонний скотч и насыпать сверху конфетти.

Как красиво украсить новогодний подарок

Упаковка с атласными лентами



Для создания нежного и красивого подарка стоит добавить в упаковку разноцветные атласные ленты. Некоторые делают из них своеобразное плетение.

Как красиво украсить новогодний подарок

Упаковка с объемным украшением



Чтобы новогодний подарок было видно издалека, а ваши родные удивились креативному оформлению, можно разбавить подарок любым объемным украшением. Это может быть елка, стразы, снежинки и многое другое.

Как красиво украсить новогодний подарок

Пусть ваши новогодние подарки понравятся всем без исключения. Надеемся, что наши идеи по упаковке подарков вам понравятся.
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