От маори до гангстеров: История и смысл татуировок в разных культурах.

1. Татуировки моряков

Татуировки моряков.

Татуировки моряков.

2. Полинезийские татуировки

Полинезийские татуировки на руку.

Полинезийские татуировки на ногу.

3. Татуировки маори

Татуировки народа маори.

Татуировки народа маори.

4. Китайские татуировки

Китайские татуировки.

5. Ирландские татуировки

Ирландские татуировки.

6. Российские криминальные татуировки

Российские криминальные татуировки.

Татуировка как символ криминала.

7. Японские татуировки

Японские татуировки с тысячелетней историей.

Японские татуировки.

8. Тайские татуировки

Тайские татуировки - традиции буддизма.

9. Американские гангстерские татуировки

Тату в стиле Чикано.

10. Старые и новые школы татуировок