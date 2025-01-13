7 закулисных фактов о «Списке Шиндлера», которые Спилберг долго скрывал от публики

Холокост — это страшная страница в мировой истории. Об этом много написано и снято. Ни одна из историй выживших в то ужасное, трагическое время не похожа на другую. Сложно создавать фильм о таком историческом событии. Есть в истории кинематографа весьма точная, наверное, самая известная лента на эту тему, которую в 1993 году снял Стивен Спилберг — это «Список Шиндлера». Картина получила множество наград Американской академии киноискусств и теперь повсеместно используется на уроках истории в старших классах. Несколько малоизвестных фактов о столь знаковом фильме — далее в обзоре.
1. Стивен Спилберг пытался привлечь к созданию фильма других режиссёров
Режиссёр Стивен Спилберг впервые узнал о «Списке Шиндлера» в 1980-х годах, когда прочитал книгу Томаса Кенилли «Ковчег Шиндлера». К этому времени Спилберг был уже весьма известным. Он снял такие кассовые картины, как «Челюсти» (1975 год), «Инопланетянин» (1982 год) и сериал об Индиане Джонсе. Несмотря на все свои лавры, режиссёр чувствовал, что не готов взяться за столь ответственное дело — снимать крупномасштабный фильм о Холокосте.
Стивен Спилберг и его жена идут по концентрационному лагерю Освенцим-Биркенау в хмурый дождливый день. / Фото: Питер Тернли/Getty Images
Сначала Спилберг обратился к режиссёру Роману Полански с просьбой снять фильм. Тот отказался, хотя позже снял своё собственное кино на тему Холокоста - «Пианист». Очень хорошая работа, которая принесла ему премию «Оскар» за лучшую режиссуру в 2003 году. Спилберг не сдавался и предложил то же самое Мартину Скорсезе. Тот сначала согласился и начал работу. Только шла она у него не очень гладко. В этот момент его, наверное, слишком отвлекала шумиха вокруг его недавно вышедшей киноленты «Последнее искушение Христа» (1988 год).
Стивену Спилбергу в то же время поручили снимать ремейк «Мыса страха». Режиссёр считал картину слишком жёсткой для себя. Кроме того, он был негативно впечатлён ростом отрицания Холокоста после падения Берлинской стены. Спилберг поменялся со Скорсезе. Тот снял «Мыс страха», а Спилберг «Список Шиндлера». Никто не прогадал — оба фильма имели просто ошеломляющий успех.
2. Рэйф Файнс смог отлично вжиться в роль
Рэйф Файнс на премьере фильма «Список Шиндлера» в Лос-Анджелесе.
Актёр Рэйф Файнс сыграл коменданта лагеря Краков-Плашув Амона Гёта. Для этой роли актёру пришлось поправиться на 12 с лишним килограммов. Амон Гёт был настоящим кошмаром для заключённых. Выжившие рассказывали, что боялись даже взглянуть на него. Он наводил на всех ужас. Спилберг с выбором исполнителя такой роли не прогадал. Файнс настолько вжился в роль, что напугал консультанта Милу Пфефферберг которая была одной из выживших узниц концлагеря, кто знал Гёта. Когда она увидела его в форме, ей стало плохо, пришлось даже вызвать врача.
3. Стивен Спилберг пережил тяжёлые времена
Слева направо — Рэйф Файнс, Стивен Спилберг, Бен Кингсли и Лиам Нисон.
Работа над фильмом была очень тяжёлым испытанием для Стивена Спилберга. Пришлось изучить огромное количество материала, выслушать массу жутких подробных свидетельств. Режиссёр каждый день находился под огромным эмоциональным прессингом. После он признался, что единственным лучиком света в этом царстве тьмы были для него разговоры по телефону с его другом Робином Уильямсом. Робин всегда без слов понимал его. Он вовсю старался облегчить ношу друга, стараясь развеселить и отвлечь от тяжёлых переживаний. Уильямсу это всегда удавалось. Он доводил Спилберга до истерического смеха.
4. Бен Кингсли был в шоке во время сцены ликвидации гетто
Бен Кингсли в роли Ицхака Штерна (слева) и Лиам Нисон в роли Оскара Шиндлера (справа).
В «Списке Шиндлера» есть сцена ликвидации краковского гетто. Это происходило на самом деле с 13 по 16 марта 1943 года. Актёр Бен Кингсли, сыгравший Ицхака Штерна, позже вспоминал, как тяжело было снимать эту сцену. Кингсли сказал, что во время съёмок ему было так страшно, что приходилось себе постоянно повторять о том, что он служит истории. Актёр был в абсолютно расстроенном состоянии, с трудом вспоминая свои реплики. В результате получился весьма правдоподобный и неповторимый, красиво организованный хаос. Никакой актёрской игры — все чувства были правдой.
5. Легендарная сцена с осечкой действительно имела место в жизни
Эзра Даган в роли раввина Левартова (слева) и Лиам Нисон в роли Оскара Шиндлера (справа).
В одной из сцен фильма показано, как Амон Гёт пытается застрелить раввина Левартова (которого играет Эзра Даган). Внезапно пистолет даёт осечку. Гёт использует другой, но тот тоже не стреляет. Левартов в итоге выжил. Интересно, что это настоящая история, которая имела место в жизни.
Реальный раввин Левартов в 1957 году рассказал об этом. Он говорил, что Гёт был в ярости, он схватил его за шиворот и отбросил на ступеньки. Потом нацист достал пистолет, приставил к его голове и спустил курок. Последовала осечка. Гёт отчаянно нажимал на курок раз за разом, но выстрела всё не было. Потом он достал из кармана другой револьвер, автоматический и попытался выстрелить из него, но он тоже дал осечку. Все затаили дыхание, наблюдая за этой сценой. Страшно даже представить, что испытывал в этот момент сам раввин. В итоге Гёт отказался от идеи пристрелить заключённого и, злобно ругаясь, ушёл.
6. Спилберг попросил «Девочку в красном» не смотреть фильм до совершеннолетия
Легендарная сцена с девочкой в красном пальто.
Один из самых запоминающихся моментов в фильме — это эпизод с маленькой девочкой в красном пальто. Её сыграла трёхлетняя Оливия Домбровска. Этот персонаж впоследствии стал легендарным. Режиссёрская находка уникальна. В чёрно-белом кадре белокурый ангелочек в ярко-красном пальто, а вокруг смерть и хаос. Девочка гуляла по краковскому гетто, когда его ликвидировали. Режиссёр взял с маленькой актрисы обещание, что она не будет смотреть фильм, пока ей не исполнится 18 лет. Оливия всё же нарушила слово и посмотрела кино, когда ей было всего 11.
О съёмках девочка рассказала, что ей было очень стыдно сниматься в кино. Потом она очень сильно злилась на родителей, когда те хвастались её заслугами. Сама она всегда скрывала эту информацию. В школе все об этом узнали уже только в старших классах. Оливия посмотрела фильм снова, когда ей исполнилось 18 лет. После этого она сказала, что поняла теперь почему нужно было сдержать слово, данное режиссёру. Он был прав: до фильма нужно было дорасти. Теперь Домбровска гордится тем, что сыграла некогда роль в таком фильме.
7. Стивен Спилберг не получил за свою работу ни копейки
Стивен Спилберг позирует со своими двумя «Оскарами» 21 марта 1994 года в Лос-Анджелесе.
Бюджет картины на то время был немаленьким и составил 22 миллиона долларов. В прокате «Список Шиндлера» собрал более 320 миллионов долларов США. Стивен Спилберг не получил с этих доходов ни копейки. Так решил он сам. Ещё до начала работы над «Списком Шиндлера» режиссёр заявил, что не возьмёт за это денег. Он сказал, что это «кровавые деньги» и их нужно вернуть еврейской общине. Стивен Спилберг все деньги пожертвовал в созданный им же Фонд Шоа (Шоа на иврите означает «Холокост»). Организация занимается сохранением письменных свидетельств, документов, интервью с жертвами геноцида, в том числе Холокоста.
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