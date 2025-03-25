Как повысить профессиональную самооценку

Необязательно столкнуться с такой крайностью, как профессиональное выгорание, чтобы время от времени ощущать себя ржавым винтиком в системе на работе. Если вам кажется, что вы не самый плохой сотрудник, а вот профессиональная самооценка дала трещину, то ознакомьтесь в этом обзоре с пятью советами по её повышению.

1. Участвуйте в конференциях

2. Соглашайтесь на задачи, с которыми раньше никогда не сталкивались

3. Особое рвение уделяйте задачам, которые являются вашим «коньком»

4. Говорите о себе с начальством

5. Записывайте все свои достижения и анализируйте

Участие в конференциях и семинарах.Если ваша профессиональная сфера предполагает их наличие – соглашайтесь в обязательном порядке. Лениться нельзя. Конференции подстегнуть вас написать новые доклады, вынужденно толкая вперёд, на семинарах вы неизбежно познакомитесь с новыми людьми, которые могут дать профессиональный толчок.Oh yeah!Во-первых, это профилактика болезни Альцгеймена. Нет, мы не шутим. Вовсе не бездумное заполнение сканвордов является её профилактикой, а выполнение чего-то ранее неизведанного. Это позитивный стресс для вашего мозга: вы начнёте думать, как же решить новую для вас проблему, в результате чего неизбежно «прокачаете» профессиональные «скиллы».Ото ж!Если вы в чём-то хороши (даже если это что-то одно) – это уже повод для карьерных достижений. Шеф-повар умеет только готовить, не так ли? Быть хорошим в чём-то одном – всё ещё повод стать звездой. Просите у начальства более крупных и масштабных проектов в той сфере, которая вам по зубам и в которой вы чувствуете себя, как раба в воде.Говорите с боссом.Бояться начальства – удел слабых людей. Высказывания вроде «Я крутой профи, а к этому заносчивому боссу я соваться не хочу» — пустой трёп. Это так не работает. Если вы не считаете себя бездельником, полагаете себя достойным сотрудником, но вам кажется, что другим везёт больше, поговорите с вашим непосредственным начальником о том, что, на его взгляд, идёт не так. Вас обязательно направят в нужное русло, а также с максимальной вероятностью речь пойдёт о ваших сильных сторонах.Нет, это не прикол.Нет, это не модный совет коуча из Инсты. Это то, что нужно делать для самого себя. Каждый раз, когда у вас что-то получилось, записывайте это в специальный блокнот. Да-да, в Блокнот Достижений, отставить скептический смех. Когда достижений в списке станет больше, вы сможете намного лучше проанализировать свои сильные стороны в виду максимальной наглядности формата «чёрным по белому». Но можете взять и красные чернила, почему нет.