Самые занятные факты из истории хлеба

Хлеб на протяжении тысячелетий является одним из главных продуктов в повседневном рационе людей по всему миру. Поэтому нет ничего удивительного в том, что его история полна интересных страниц и эпизодов.
Впрочем, некоторые из них настолько необычные, что могут показаться скорее шуткой или выдумкой, хотя абсолютно правдивы.
1. Существуют музеи хлеба
Экспозиция музея хлеба из российской Северной столицы.
Справедливости ради, это не кажется чем-то уж странным, ведь стать частью музейной экспозиции, особенно в наше время, может стать буквально что-угодно. Вот и знаменитый на весь мир продукт эта тенденция стороной не обошла, причём музеев хлеба существует несколько в разных уголках планеты.
Так, среди частных учреждений такого рода известен музей из Швейцарии, ведь там, по слова его хозяина и создателя, есть сдобное изделие, которое испекли более шести тысяч лет назад. В США можно найти музей хлеба, с лепёшкой, изготовленной почти 3,5 тысячи лет назад. Есть такое тематическое собрание и на отечественных просторах — к примеру, в Санкт-Петербурге.
2. В мире давно составляют рейтинг, какие страны едят хлеб больше всего
Хлеб по всему миру едят килограммами.
Собственно говоря, так как хлеб потребляют по всему миру, считать эти объёмы в разных странах довольно просто. Впрочем, интерес составляет процесс подсчёта, ведь всякий, кто пытается свести цифры, делает это не по общему стандарту — а его попросту не существует — зато берёт собственные критерии.
С другой стороны, даже если совместить их показатели, картина выходит примерно одинаковая: по информации редакции novate.ru, рекордсменом по поеданию хлебобулочных изделий давно стали жители Италии, которые едят мучного столько, что на одного человека в год приходится почти 129 килограмм. А вот следующая строчка неожиданно за РФ, где один гражданин в год съедает на десять кило меньше.
3. Древние египтяне были своего рода революционерами в изготовлении хлеба
Концепт-арт, изображающий выпекание хлеба древнеегипетской цивилизацией.
Древнеегипетская цивилизация печь хлеб не придумывала, зато им принадлежит значительное развитие этого ремесла. Например, у них уже существовало почти пять десятков типов мучных продуктов, для многих из которых применялись свои рецепты, особенности приготовления, формы и размеры.
Кроме того, доподлинно известно, что некоторые хлебобулочные изделия времён фараонов делали уже с начинками, а выпекалась вся эта вкуснятина в особых печах, приспособленных именно для сдобы. Своеобразной революцией в хлебопечении от древних египтян было использование технологии брожения основы теста, хотя на тысячелетия этот способ и окажется в забытьи как ненужный.
4. Историю хлеба в Древнем Риме изучают даже по гробницам
Место последнего пристанища античного пекаря, современный вид.
Археологи вообще славятся удивительным подходом к поиску и исследованию исторических источников, но даже в этом случае трудно представить, что история хлеба может изучаться во время раскопок… кладбищ. Однако именно так произошло ещё двести лет назад, когда в который раз реконструировали итальянскую столицу, и нашли просто в воротах большую гробницу.
Расшифровка надписей на здании неожиданно привела историков к выводу, что там своё последние пристанище нашёл некий Марк Вергилий Эврисак, который по профессии, оказывается, был пекарем. Причём там всё указывало на род его деятельности: само здание похоже на античную печь, росписи демонстрируют процесс приготовления хлеба, а самого пекаря и его вторую половинку кремировали, захоронив прах в урны, стилизованные под хлебные корзины.
5. Пекари и хлеб особо почитались в Древнем Риме, ведь они боролись с голодом
Сохранившееся изображение бесплатной раздачи хлеба в Помпеях.
Древнеримские пекари были в почёте у местных жителей, видимо, поэтому они обладали собственной богиней-покровительницей в античном пантеоне. Речь идёт о Форнакс, божестве печки, почитание которой приходилось на середину февраля. В день празднования пекари не работали, зато занимались благотворительностью — безвозмездно раздавали сдобу всем желающим.
Впрочем, так было не только во время праздника: в течение длительного периода Рим был достаточно богат, чтобы обеспечить нищих возможностью бесплатно получать хлеб, чтобы прокормить себя и семью. В месяц один гражданин мог получить до 35 килограмм выпечки, что буквально спасало многих от голодной смерти.
6. Когда-то хлеб был вместо тарелки
Сегодня хлебная тарелка — красивая презентация, а раньше была повседневной традицией.
Справедливости ради, такую практику можно встретить и сегодня, но сейчас она является, скорее, частью подачи и используется в эстетических целях. А тысячу лет назад население западноевропейских государств делали так чуть ли не повсеместно, вплоть до аристократов.
Собственно, это действительно было удобно: испекли каравай, разделили надвое, вытащили мякиш — на выходе получается пара посудин для супа, и мягкая сдоба вприкуску. Могли просто нарезать кусочками хлеб и класть на них разные продукты — что-то вроде предтечи бутерброда. И только на излёте Средневековья у людей всё чаще появлялась собственная посуда в достаточном количестве.
7. В Средние века каждый социальный класс ел хлеб собственного цвета
Раньше белый хлеб ели одни классы, а чёрный — другие.
Сегодня можно просто сходить в магазин и купить вид хлеба в зависимости от собственных пожеланий. В Средние века всё было совсем по-другому, а всё из-за жёсткого имущественного разделения среди населения. Работало это так: феодалы облагали вассалов налогом, зачастую на пшеницу, и крестьяне её отдавали либо продавали, сами оставаясь с другими зерновыми на руках — первую в те времена было выгоднее продать. Вот и получалось, что рядовые землепашцы и их семьи пекли и ели тёмный хлеб, а те, кто имел средства купить пшеницу, могли довольствоваться уже сдобой белого цвета.
8. Голландцы долгое время готовили самый невкусный хлеб
Нидерланды не всегда могли похвастаться хорошим хлебом.
Современные Нидерланды могут похвастаться очень качественной, хорошей выпечкой. Но было так далеко не всегда, а если точнее, то в прошлом всё было совсем наоборот. Оказывается, именно голландская сдоба в Средние века носила неприглядное звание самой дурной.
О ней плохо отзывались буквально все, включая французов, чьи простолюдины также не могли похвастаться вкусной выпечкой. Но хлеб из Голландии переплюнул даже их: по данным редакции novate.ru, причиной такого несъедобного вкуса была рецептура, куда клали чуть ли не всё растительное, что можно перемолоть в муку, вплоть до бобовых. На выходе из печи доставали буханки неприятного тёмного оттенка, мякиш которой о воздушности вообще ничего не слышал — сдоба была забитой и клейкой.
9. Причина популярности тёмного хлеба в России имеет древние корни
Ржаной хлеб популярен в России не просто так.
В российских регионах тёмный хлеб тоже любят, но умеют делать его не просто съедобным, а и очень вкусным. Оно и неудивительно, ведь всё упирается в многовековой опыт и особенностями климатического пояса. Дело в том, что отечественные просторы уж очень долго не знали пшеницу в сравнении с рожью, ведь первая более капризна. Зато вторая была настолько приемлема для этих территорий, что даже в то время, когда пшеницу начали всё более массово выращивать, спихнуть ржаную муку и хлеб из неё на периферию её так до конца и не удалось.
10. Дореволюционные хлебопекарни работали в антисанитарных условиях
В Москве пекарни долгое время не могли соблюдать достойный санитарный уровень.
Обычно, если вспоминают антисанитарию прошлого, то она ассоциируется с проблемами гигиены у европейцев. Но и в российской истории есть парочка своих, неприглядных страниц. Одна из них — это условия, в которых пекли хлеб дореволюционные пекарни. Например, сохранились упоминания, что службами контроля могла быть найдена буханка с запечённым внутри тараканом.
А в других случаях для теста брали не ключевую воду или из колодца, а непонятно что с элементами отходов жизнедеятельности. Самое поразительное, что такие неприятные находки были не в рядовых мелких пекаренках, а даже в крупных сетях, имеющих высокий статус поставщика императорского двора. Впрочем, со временем это положение стало исправляться, и хлеб в царской России мог похвастаться качеством и вкусом.
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