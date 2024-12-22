Хлеб на протяжении тысячелетий является одним из главных продуктов в повседневном рационе людей по всему миру. Поэтому нет ничего удивительного в том, что его история полна интересных страниц и эпизодов.







Впрочем, некоторые из них настолько необычные, что могут показаться скорее шуткой или выдумкой, хотя абсолютно правдивы.

1. Существуют музеи хлеба

2. В мире давно составляют рейтинг, какие страны едят хлеб больше всего

3. Древние египтяне были своего рода революционерами в изготовлении хлеба

4. Историю хлеба в Древнем Риме изучают даже по гробницам

5. Пекари и хлеб особо почитались в Древнем Риме, ведь они боролись с голодом

6. Когда-то хлеб был вместо тарелки

7. В Средние века каждый социальный класс ел хлеб собственного цвета

8. Голландцы долгое время готовили самый невкусный хлеб

9. Причина популярности тёмного хлеба в России имеет древние корни

10. Дореволюционные хлебопекарни работали в антисанитарных условиях

Вашему вниманию самые занятные факты из истории хлеба.Экспозиция музея хлеба из российской Северной столицы.Справедливости ради, это не кажется чем-то уж странным, ведь стать частью музейной экспозиции, особенно в наше время, может стать буквально что-угодно. Вот и знаменитый на весь мир продукт эта тенденция стороной не обошла, причём музеев хлеба существует несколько в разных уголках планеты.Так, среди частных учреждений такого рода известен музей из Швейцарии, ведь там, по слова его хозяина и создателя, есть сдобное изделие, которое испекли более шести тысяч лет назад. В США можно найти музей хлеба, с лепёшкой, изготовленной почти 3,5 тысячи лет назад. Есть такое тематическое собрание и на отечественных просторах — к примеру, в Санкт-Петербурге.Хлеб по всему миру едят килограммами.Собственно говоря, так как хлеб потребляют по всему миру, считать эти объёмы в разных странах довольно просто. Впрочем, интерес составляет процесс подсчёта, ведь всякий, кто пытается свести цифры, делает это не по общему стандарту — а его попросту не существует — зато берёт собственные критерии.С другой стороны, даже если совместить их показатели, картина выходит примерно одинаковая: по информации редакции novate.ru, рекордсменом по поеданию хлебобулочных изделий давно стали жители Италии, которые едят мучного столько, что на одного человека в год приходится почти 129 килограмм. А вот следующая строчка неожиданно за РФ, где один гражданин в год съедает на десять кило меньше.Концепт-арт, изображающий выпекание хлеба древнеегипетской цивилизацией.Древнеегипетская цивилизация печь хлеб не придумывала, зато им принадлежит значительное развитие этого ремесла. Например, у них уже существовало почти пять десятков типов мучных продуктов, для многих из которых применялись свои рецепты, особенности приготовления, формы и размеры.Кроме того, доподлинно известно, что некоторые хлебобулочные изделия времён фараонов делали уже с начинками, а выпекалась вся эта вкуснятина в особых печах, приспособленных именно для сдобы. Своеобразной революцией в хлебопечении от древних египтян было использование технологии брожения основы теста, хотя на тысячелетия этот способ и окажется в забытьи как ненужный.Место последнего пристанища античного пекаря, современный вид.Археологи вообще славятся удивительным подходом к поиску и исследованию исторических источников, но даже в этом случае трудно представить, что история хлеба может изучаться во время раскопок… кладбищ. Однако именно так произошло ещё двести лет назад, когда в который раз реконструировали итальянскую столицу, и нашли просто в воротах большую гробницу.Расшифровка надписей на здании неожиданно привела историков к выводу, что там своё последние пристанище нашёл некий Марк Вергилий Эврисак, который по профессии, оказывается, был пекарем. Причём там всё указывало на род его деятельности: само здание похоже на античную печь, росписи демонстрируют процесс приготовления хлеба, а самого пекаря и его вторую половинку кремировали, захоронив прах в урны, стилизованные под хлебные корзины.Сохранившееся изображение бесплатной раздачи хлеба в Помпеях.Древнеримские пекари были в почёте у местных жителей, видимо, поэтому они обладали собственной богиней-покровительницей в античном пантеоне. Речь идёт о Форнакс, божестве печки, почитание которой приходилось на середину февраля. В день празднования пекари не работали, зато занимались благотворительностью — безвозмездно раздавали сдобу всем желающим.Впрочем, так было не только во время праздника: в течение длительного периода Рим был достаточно богат, чтобы обеспечить нищих возможностью бесплатно получать хлеб, чтобы прокормить себя и семью. В месяц один гражданин мог получить до 35 килограмм выпечки, что буквально спасало многих от голодной смерти.Сегодня хлебная тарелка — красивая презентация, а раньше была повседневной традицией.Справедливости ради, такую практику можно встретить и сегодня, но сейчас она является, скорее, частью подачи и используется в эстетических целях. А тысячу лет назад население западноевропейских государств делали так чуть ли не повсеместно, вплоть до аристократов.Собственно, это действительно было удобно: испекли каравай, разделили надвое, вытащили мякиш — на выходе получается пара посудин для супа, и мягкая сдоба вприкуску. Могли просто нарезать кусочками хлеб и класть на них разные продукты — что-то вроде предтечи бутерброда. И только на излёте Средневековья у людей всё чаще появлялась собственная посуда в достаточном количестве.Раньше белый хлеб ели одни классы, а чёрный — другие.Сегодня можно просто сходить в магазин и купить вид хлеба в зависимости от собственных пожеланий. В Средние века всё было совсем по-другому, а всё из-за жёсткого имущественного разделения среди населения. Работало это так: феодалы облагали вассалов налогом, зачастую на пшеницу, и крестьяне её отдавали либо продавали, сами оставаясь с другими зерновыми на руках — первую в те времена было выгоднее продать. Вот и получалось, что рядовые землепашцы и их семьи пекли и ели тёмный хлеб, а те, кто имел средства купить пшеницу, могли довольствоваться уже сдобой белого цвета.Нидерланды не всегда могли похвастаться хорошим хлебом.Современные Нидерланды могут похвастаться очень качественной, хорошей выпечкой. Но было так далеко не всегда, а если точнее, то в прошлом всё было совсем наоборот. Оказывается, именно голландская сдоба в Средние века носила неприглядное звание самой дурной.О ней плохо отзывались буквально все, включая французов, чьи простолюдины также не могли похвастаться вкусной выпечкой. Но хлеб из Голландии переплюнул даже их: по данным редакции novate.ru, причиной такого несъедобного вкуса была рецептура, куда клали чуть ли не всё растительное, что можно перемолоть в муку, вплоть до бобовых. На выходе из печи доставали буханки неприятного тёмного оттенка, мякиш которой о воздушности вообще ничего не слышал — сдоба была забитой и клейкой.Ржаной хлеб популярен в России не просто так.В российских регионах тёмный хлеб тоже любят, но умеют делать его не просто съедобным, а и очень вкусным. Оно и неудивительно, ведь всё упирается в многовековой опыт и особенностями климатического пояса. Дело в том, что отечественные просторы уж очень долго не знали пшеницу в сравнении с рожью, ведь первая более капризна. Зато вторая была настолько приемлема для этих территорий, что даже в то время, когда пшеницу начали всё более массово выращивать, спихнуть ржаную муку и хлеб из неё на периферию её так до конца и не удалось.В Москве пекарни долгое время не могли соблюдать достойный санитарный уровень.Обычно, если вспоминают антисанитарию прошлого, то она ассоциируется с проблемами гигиены у европейцев. Но и в российской истории есть парочка своих, неприглядных страниц. Одна из них — это условия, в которых пекли хлеб дореволюционные пекарни. Например, сохранились упоминания, что службами контроля могла быть найдена буханка с запечённым внутри тараканом.А в других случаях для теста брали не ключевую воду или из колодца, а непонятно что с элементами отходов жизнедеятельности. Самое поразительное, что такие неприятные находки были не в рядовых мелких пекаренках, а даже в крупных сетях, имеющих высокий статус поставщика императорского двора. Впрочем, со временем это положение стало исправляться, и хлеб в царской России мог похвастаться качеством и вкусом.