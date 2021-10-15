10 шикарных мужчин, скрывающихся под масками монстров

Красноглазые и желтоглазые, овальноголовые и безголовые, лысые и волосатые, морщинистые и без кожи — кинозлодеи заставляют нас дрожать, отбивают аппетит во время просмотра и вызывают дикое любопытство: кто же скрывается под этой тонной грима.
Мы решили приоткрыть для вас завесу тайны и рассказать о тех, кто прячется под маской.
Чужой — Боладжи Бадеджо
Хищник — Кевин Питер Холл
Дарт Вейдер — Дэвид Праус
Фантомас — Жан Маре
Фредди Крюгер — Роберт Инглунд.
Призрачное лицо — Дейн Фаруэлл
Зверь — Аллен Келси Грэммер
Лорд Волан-де-Морт — Рэйф Файнс
Гринч — Джим Керри
Голлум — Энди Сёркис
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