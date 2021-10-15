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10 шикарных мужчин, скрывающихся под масками монстров

Красноглазые и желтоглазые, овальноголовые и безголовые, лысые и волосатые, морщинистые и без кожи — кинозлодеи заставляют нас дрожать, отбивают аппетит во время просмотра и вызывают дикое любопытство: кто же скрывается под этой тонной грима.

Мы решили приоткрыть для вас завесу тайны и рассказать о тех, кто прячется под маской.

Чужой — Боладжи Бадеджо

10 шикарных мужчин, скрывающихся под масками монстров

Хищник — Кевин Питер Холл

10 шикарных мужчин, скрывающихся под масками монстров

Дарт Вейдер — Дэвид Праус

10 шикарных мужчин, скрывающихся под масками монстров

Фантомас — Жан Маре

10 шикарных мужчин, скрывающихся под масками монстров

Фредди Крюгер — Роберт Инглунд.

10 шикарных мужчин, скрывающихся под масками монстров

Призрачное лицо — Дейн Фаруэлл

10 шикарных мужчин, скрывающихся под масками монстров

Зверь — Аллен Келси Грэммер

10 шикарных мужчин, скрывающихся под масками монстров

Лорд Волан-де-Морт — Рэйф Файнс

10 шикарных мужчин, скрывающихся под масками монстров

Гринч — Джим Керри

10 шикарных мужчин, скрывающихся под масками монстров

Голлум — Энди Сёркис

10 шикарных мужчин, скрывающихся под масками монстров


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