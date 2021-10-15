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Обзаведитесь комплектом эффектных сервировочных салфеток, а самое замечательное, что ничего не придётся шить и вышивать

Обзаведитесь комплектом эффектных сервировочных салфеток, а самое замечательное, что ничего не придётся шить и вышивать

Красиво и со вкусом сервированный стол, как известно, повышает аппетит. Не зря наши прабабушки не жалели времени, вышивая и делая мережку на салфетках: поставить обед на непокрытый стол считалось моветоном. Они же, в частности, придумали способ, который позволит  сейчас, затратив совсем немного времени и минимум материалов, обзавестись комплектом эффектных сервировочных эко- салфеток, а самое замечательное — это то, что ничего не придётся шить и вышивать!

Обзаведитесь комплектом эффектных сервировочных салфеток, а самое замечательное, что ничего не придётся шить и вышивать

Для первого варианта салфетки из грубой тканой материи, вроде ткани из джута или мешковины, вырежьте прямоугольник 58 на 32 см.

Обзаведитесь комплектом эффектных сервировочных салфеток, а самое замечательное, что ничего не придётся шить и вышивать

С каждой из коротких сторон отмерьте по 8 см и наметьте линию. А теперь все эти 8 см распустите, чтобы получилась длинная бахрома.

Возьмите вынутые из полотна нити, сложите пополам и разрежьте — их мы будем использовать в дальнейшем процессе. По распущенным краям салфетки поставьте метки через каждые 1,5 см.

Обзаведитесь комплектом эффектных сервировочных салфеток, а самое замечательное, что ничего не придётся шить и вышивать

Теперь, отделяя нити между метками, перевяжите их на одинаковой высоте парой узлов. Торчащие концы нити обрежьте. При желании, можете любым доступным способом обработать срезанные края, чтобы они не осыпались. Салфетка готова!

Обзаведитесь комплектом эффектных сервировочных салфеток, а самое замечательное, что ничего не придётся шить и вышивать

Для второго варианта салфетки отмерьте от краёв не 8, а 10 см и точно так же распустите.

Сделайте разметку через каждые 2,5 см. Так же, как и в первом варианте перевяжите пучки нитками на одинаковой высоте. Теперь возьмите  крайний пучок полностью и перевяжите его с половиной следующего.

Обзаведитесь комплектом эффектных сервировочных салфеток, а самое замечательное, что ничего не придётся шить и вышивать

Все остальные пучки (кроме крайних) соединяйте по половинке.

 

Обзаведитесь комплектом эффектных сервировочных салфеток, а самое замечательное, что ничего не придётся шить и вышивать

 

По желанию вы можете украсить салфетку кантом. Однако, она будет прекрасно смотреться на вашем столе и без каких-либо добавлений!

Обзаведитесь комплектом эффектных сервировочных салфеток, а самое замечательное, что ничего не придётся шить и вышивать

Если вам нужно больше подробностей процесса — посмотрите видео ниже.

 

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