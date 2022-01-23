С нами не соскучишься!

8 014 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Песня
    Целые поколения выросли на манке-пшёнке, а тут вдруг "бесполезные"?! Очень сильно попахивает заказухой. 👎Какие каши самые ...
  • Евгений Натесов
    Вывсёврёте. При Сталине не было коррупции, воровства...История громкой а...
  • Песня
    Замечательно. Информация 2013 года... Сколько переехали в такие дома? Я бы тоже не отказалась...Купольные дома, к...

«Качок» поневоле:Тело дайвера увеличилось в несколько раз от слишком быстрого подъема на поверхность


Дайвер Алехандро Рамос Мартинес, который слишком резко поднялся на поверхность с морской глубины.

Дайвер Алехандро Рамос Мартинес, который слишком резко поднялся на поверхность с морской глубины.

Некоторые мужчины проводят в тренажерных залах по много часов, желая получить накаченное тело. Перуанец Алехандро Рамос Мартинес на свое несчастье стал «качком» поневоле. Он занимался подводным плаванием, а когда стремительно поднялся на поверхность, его тело раздулось, словно шар. Все дело в законах физики.

Мышцы Алехандро Рамоса Мартинеса деформировались из-за декомпрессионной болезни. | Фото: odditycentral.com.

Мышцы Алехандро Рамоса Мартинеса деформировались из-за декомпрессионной болезни. | Фото: odditycentral.com.

 

Необычная трансформация тела Алехандро произошла после одного из погружений за морепродуктами. Дайвер очень быстро поднялся с глубины 30 метров на поверхность, что повлекло за собой необратимые последствия в организме. Азот, содержащийся в крови в виде пузырьков, попал в мышечную ткань, отчего произошло ужасное распухание верхней части тела.
Гипертрофированные мышцы. | Фото: odditycentral.com.

Гипертрофированные мышцы. | Фото: odditycentral.com.

 

Как правило, легкая форма декомпрессионной болезни выражается в головокружении, тошноте, болях в суставах. Случай перуанца ученые назвали уникальным. Самому же Алехандро приходится совсем несладко. Помимо того, что он потяжелел на 30 килограммов, мужчина испытывает постоянные боли, ему сложно передвигаться.
Деформированная грудная клетка привела к серьезной травме тазобедренного сустава.
Мужчина-дайвер превратился в «Качка». | Фото: odditycentral.com.

Мужчина-дайвер превратился в «Качка». | Фото: odditycentral.com.

 

Врачи попытались помочь бедняге. Его несколько раз помещали в гипербарическую камеру, что позволило устранить 30 % пузырьков азота. Чтобы полностью избавиться от аномалии, необходимо еще как минимум сто сеансов, а это очень вредно для организма.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





«Качок» поневоле:Тело дайвера увеличилось в несколько раз от слишком быстрого подъема на поверхность

И не забудьте:
«Качок» поневоле:Тело дайвера увеличилось в несколько раз от слишком быстрого подъема на поверхностьПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх