«Качок» поневоле:Тело дайвера увеличилось в несколько раз от слишком быстрого подъема на поверхность

Дайвер Алехандро Рамос Мартинес, который слишком резко поднялся на поверхность с морской глубины.
Некоторые мужчины проводят в тренажерных залах по много часов, желая получить накаченное тело. Перуанец Алехандро Рамос Мартинес на свое несчастье стал «качком» поневоле. Он занимался подводным плаванием, а когда стремительно поднялся на поверхность, его тело раздулось, словно шар. Все дело в законах физики.
Мышцы Алехандро Рамоса Мартинеса деформировались из-за декомпрессионной болезни. | Фото: odditycentral.com.
Необычная трансформация тела Алехандро произошла после одного из погружений за морепродуктами. Дайвер очень быстро поднялся с глубины 30 метров на поверхность, что повлекло за собой необратимые последствия в организме. Азот, содержащийся в крови в виде пузырьков, попал в мышечную ткань, отчего произошло ужасное распухание верхней части тела.
Гипертрофированные мышцы. | Фото: odditycentral.com.
Как правило, легкая форма декомпрессионной болезни выражается в головокружении, тошноте, болях в суставах. Случай перуанца ученые назвали уникальным. Самому же Алехандро приходится совсем несладко. Помимо того, что он потяжелел на 30 килограммов, мужчина испытывает постоянные боли, ему сложно передвигаться. Деформированная грудная клетка привела к серьезной травме тазобедренного сустава.
Мужчина-дайвер превратился в «Качка». | Фото: odditycentral.com.
Врачи попытались помочь бедняге. Его несколько раз помещали в гипербарическую камеру, что позволило устранить 30 % пузырьков азота. Чтобы полностью избавиться от аномалии, необходимо еще как минимум сто сеансов, а это очень вредно для организма.
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