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15 кулинарных хитростей, без которых не обойтись ни одной хозяйке

15 кулинарных хитростей, без которых не обойтись ни одной хозяйке

Кому не хочется жить проще и лучше? Наверное, только тем, кто так и живёт. Оказываясь на кухне, любая хозяйка попадает в неизведанный мир, таящий в себе множество загадок и трудностей, с которыми порой неизвестно как справиться.

К тому же на пути к изменению своего питания в лучшую сторону трудно обойтись без советов и хитростей, которые обязательно помогут сделать еду вкуснее, на радость вам и вашим близким.

Не готовьте часто в микроволновке

кулинарные хитрости, как сделать еду вкуснее

Микроволновки портят вкус многих блюд, и они получаются не такими вкусными, как если бы их готовили на плите или в духовке. Бесспорно, микроволновкой мы пользуемся ради скорости, поэтому чтобы не жертвовать вкусом, стоит поискать проверенные рецепты на скорую руку, но для приготовления в духовке или на плите.

Соль, перец, сахар — по вкусу

Подрумяненные продукты радуют нас более интенсивным, насыщенным вкусом. Чтобы гарантированно получить румяную корочку, приправляем курицу, овощи и морепродукты щепоткой сахара. Таким же образом можно ускорить процесс карамелизации лука, чеснока или моркови, подсыпав к ним в сотейник ложечку сахара.

Готовьте соусы

кулинарные хитрости, как сделать еду вкуснее

Конечно же, мы не говорим про использование кетчупов и соусов на основе майонеза. Хотя домашние соусы готовятся просто и быстро, они могут даже обычные пельмени заставить заиграть новыми красками.

Очень легко готовятся соусы на основе сока, который выделяет мясо или овощи в процессе приготовления, с добавлением вина или смеси из муки и сливочного масла.

Лук и чеснок — в последнюю минуту

Здесь все очень просто — желанный аромат лука и чеснока выветривается со временем, поэтому лучше их нарезать непосредственно перед тем, как вы пожелаете ими воспользоваться. Кстати, замачивание колечек лука в растворе из 1 столовой ложки соды и 1 стакана воды несколько укротит их острый вкус — этим трюком можно воспользоваться для приготовления салата с луком, например, если вам никак не дается его резкий вкус.

Используйте ароматизированные экстракты

кулинарные хитрости, как сделать еду вкуснее

Сделайте свои блюда и напитки более яркими с помощью ароматизированных экстрактов. Целая палитра вкусов в вашем распоряжении — ванильный, мятный, миндальный, ромовый, цитрусовый. Многие экстракты подходят не только для выпечки, они усиливают вкус многих других блюд. Идеи для применения: добавьте пару капель орехового экстракта в утреннюю кашу или домашний сыр, ромовый — в кофе, мятный экстракт будет отлично сочетаться с шоколадными десертами.

Не вырезайте у томатов семечки

Вы же не хотите остаться без самой ароматной и вкусной части помидоров? Единственный случай, когда вам, возможно, потребуется их отделить — четкое указание в рецепте, дабы томатный сок из мякоти не повредил блюду. Кстати, именно мякоть томатов и семечки больше всего богаты витамином С, которого в них примерно столько же, сколько в апельсине.

Сделайте специи и травы еще ароматнее

кулинарные хитрости, как сделать еду вкуснее

Знаете ли вы, что если щепотку специй или трав пару минут погреть в горячем масле, то это еще более раскроет их вкус и аромат? Именно такая техника применяется в индийской кухне, где используется для прогревания топленое масло гхи. Кстати, вкус некоторых приправ может измениться после обжаривания. Например, семена горчицы меняют свой вкус с острого на нежно-ореховый.

Травам — время

Такие свежие травы с грубой текстурой, как тимьян, розмарин, шалфей и майоран следует добавлять в начале приготовления горячего блюда — так мы максимально раскроем их аромат и улучшим консистенцию. Нежные травы — укроп, петрушку, кинзу, базилик — мы добавляем в самом конце, ведь так они сохранят свой насыщенный зеленый цвет и не разварятся.

Добавьте немного вина

кулинарные хитрости, как сделать еду вкуснее

Вино значительно обогатит вкус и аромат пищи, особенно рагу, тушеных блюд и блюд из мяса. Поскольку алкоголь испаряется при высоких температурах, такие блюда подойдут даже самым маленьким. Общее правило гласит, что красное вино следует добавлять к красному мясу, а белое — к белому. С добавлением вина также можно приготовить великолепные соусы.

Пусть масло будет свежим

Жиры в сливочном масле, растительных маслах и орешках со временем могут прогоркнуть и пропитать буквально все этим въедливым запахом. Защищаем наши жиры, минимизируя к ним доступ кислорода и света — это должно несколько замедлить процесс. Храним орехи и сливочное масло в морозилке, ореховое масло — в холодильнике, а растительное — в темном, сухом и прохладном месте.

Используйте сливочное масло

кулинарные хитрости, как сделать еду вкуснее

Сливочное масло придает уже привычным блюдам особый, мягкий вкус — попробуйте поджарить ваш стейк на смеси сливочного и растительного масла и оцените разницу. Также сливочное масло можно использовать в качестве загустителя для соуса. А вот от использования маргарина, содержащего трансжиры, однозначно следует отказаться.

Раскалите сковородку

Для приготовления хорошего соте не следует пренебрегать советом как следует разогреть сковороду на огне. Пузырьки в масле подскажут вам, когда следует начинать обжарку овощей, а идущий от масла легкий дымок сигнализирует, что можно выкладывать на сковороду богатые белком продукты — рыбу, мясо, яйца.

Используем "пятый вкус"

кулинарные хитрости, как сделать еду вкуснее

Интересный факт — ученые подтвердили, что помимо четырех базовых вкусов наши рецепторы способны различить еще и уникальный пятый вкус, получивший название "умами". Умами — это вкус соевого соуса. Этот продукт богат природными глутаматами и создает ощущение "мясного пира" на языке. Пара чайных ложечек соевого соуса станет дополнительным украшением для рагу, гарнира с рисом или супа.

Воспользуйтесь хрустящей поджаркой

Эти крошечные золотистые кусочки, остающиеся на сковороде после жарки, буквально впитали в себя вкус и аромат блюда. Чтобы раскрыть их потенциал, налейте на горячую сковороду немного жидкости — вина, бульона или сока, зачерпните крошку, которая будет плавать на поверхности, и добавьте ее в супы, соусы и жаркое.

Выпекаем до румяной корочки

кулинарные хитрости, как сделать еду вкуснее

С румяной корочкой на курице мы уже разобрались, с выпечкой действует тот же "румяный" принцип — держим все в духовке до тех пор, пока цвет не будет красивым и золотистым. Чтобы отследить цвет и не довести ваш шедевр до стадии угольков, воспользуйтесь формами из жаропрочного стекла.

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