Несоветские «хрущёвки»: как заграничные панельные микрорайоны превращались в гетто

1. США

Пруитт-Айгоу - самый известный пример панельного района в США. /Фото: menstory.wordpress.com

Из перспективного жилого комплекса район превратился в рассадник преступности. /Фото: argumentua.com

2. Япония

Японский вариант панельного жилого дома. /Фото: archdaily.com

Данчи вначале было решением проблемы, но потом сами стали проблемой. /Фото: boom.ms

3. Германия

Типичный панельный район в ГДР, 1970-е гг. /Фото: berlin.museum-digital.de

В Германии хрущёвки встречаются и сегодня, но их осовременили во время реновации. /Фото: failedarchitecture.com

4. Франция

Строительство панельного дома во Франции. /Фото: amc-archi.com

Старые французские панельки сегодня активно модернизируют. /Фото: varlamov.ru