Несоветские «хрущёвки»: как заграничные панельные микрорайоны превращались в гетто

В середине прошлого века настала эра микрорайонов, сплошь застроенных панельными домами. Прежде всего это происходило в СССР, когда в стране стали появляться «хрущёвки». Однако подобный эксперимент по предоставлению социального жилья проводился далеко за пределами Советского Союза. Капиталистический Запад также пытался внедрить что-то вроде знакомых нам «хрущёвок».
1. США
Пруитт-Айгоу - самый известный пример панельного района в США. /Фото: menstory.wordpress.com
Ещё в довоенные годы темпы урбанизации в Америке были настолько стремительными, что стало очевидно - срочно необходимо построить больше жилья, но при этом компактно. Вторая мировая война эти планы приостановила, однако к середине столетия один из проектов, призванных решить эту проблему, всё же воплотили в жизнь. Им оказался квартал Пруитт-Айгоу, построенный в Сент-Луисе. Жилой фонд представлял собой 33 одиннадцатиэтажных панельных дома, похожие один на другой как две капли воды. И вначале эту задумку многие восприняли воодушевляюще, а некоторые даже называли это место похожим на отельный комплекс какого-то курорта.
Из перспективного жилого комплекса район превратился в рассадник преступности. /Фото: argumentua.com
Однако уже через пару лет стали видны результаты спешки и стремления строителей сэкономить при постройке такого большого массива жилых зданий - то лифт ломался, то отопление выключалось. В итоге многим это надоело, и они стали переезжать. На место уехавших заселялись не самые законопослушные граждане США, и к концу 1960-х Пруитт-Айгоу превратился в настоящее гетто, где процветали чуть ли не все типы криминала, а полиция даже перестала приезжать туда на вызовы.
Интересный факт: справедливости ради, стоит уточнить, что в Америке были и другие, более успешные примеры внедрения панельных домов, однако история Пруитт-Айгоу стала настолько нарицательной, что правительство США постаралось в корне изменить жилищную политику, а потому хрущёвки американского типа там так и не прижились.
2. Япония
Японский вариант панельного жилого дома. /Фото: archdaily.com
Казалось бы, вот японцам, которые живут на островах, важно строить высотки, в том числе жилые, однако к многоэтажным панелькам они обратились только в сложные послевоенные годы, чтобы быстро преодолеть кризис жилья. Для этого местные архитекторы даже приезжали в СССР, чтобы перенять опыт. Результатом их работы стали так называемые данчи - дешевые квартиры площадью в среднем 40 квадратных метров в панельках, которые отстраивали целыми районами.
Данчи вначале было решением проблемы, но потом сами стали проблемой. /Фото: boom.ms
Изначально туда заселялись представители среднего класса, несмотря на то, что такие спальные районы строились ближе к околицам городов. Но когда жилищный кризис стал считаться решённым, эти квартиры, которые были отличной покупкой вначале, быстро перестали успевать за стремительно развивающимся прогрессом в науке и технике Японии. Поэтому к концу ХХ века их признали морально устаревшими и начали массово сносить - всё равно многие жильцы давно там не жили, купив жильё получше. Впрочем, некоторые панельки ещё остались, и у них даже есть поклонники, как у образцов практически ушедшей из Японии архитектуры.
3. Германия
Типичный панельный район в ГДР, 1970-е гг. /Фото: berlin.museum-digital.de
Раз уж в СССР хрущёвки были чуть ли не символом жилья середины прошлого века в государствах социалистического блока, то эта тенденция распространилась и на часть Германии, бывшей под управлением Советского Союза - ГДР. Как только панельные многоэтажки признали хорошим вариантом для решения проблемы недостатка жилья, ими стали застраивать и восточную немецкую территорию, причём в тех же масштабах - целыми районами.
В Германии хрущёвки встречаются и сегодня, но их осовременили во время реновации. /Фото: failedarchitecture.com
Как и в случае с Советским Союзом, в то время с помощью хрущёвок действительно удалось обеспечить жильём многих немцев. Да только и в ГДР их строили как временные дома, а потому к моменту объединения Германии многие из них уже не устраивали местных жителей, постепенно приходя в негодность. Тогда власти затеяли масштабную реновацию, но подошли к ней креативно: здания сносились лишь в отдельных случаях, а большинство домов оставляли либо убирая несколько этажей, либо делили их на несколько домов. Поэтому такие переделанные хрущёвки можно увидеть даже сегодня, просто в сильно видоизменённом варианте.
4. Франция
Строительство панельного дома во Франции. /Фото: amc-archi.com
Интересно, что именно капиталистическая Франция была одной из первых стран, где стали практиковать строительство социального жилья в виде типовых многоэтажных построек. Случилось это задолго до появления советских хрущёвок - в двадцатые годы прошлого века, когда в крупных городах стали возводить квартал преимущественно для рабочего класса, сплошь состоявшие из однотипных пятиэтажных домов.
Старые французские панельки сегодня активно модернизируют. /Фото: varlamov.ru
Вторая волна появления панелек пришлась на шестидесятые, когда Франция стала местом для притока беженцев - как раз для них и стали использовать типовую застройку снова, причём в приличных масштабах: по информации редакции novate.ru, известно о строительстве минимум 80 тысяч таких домов. Тот факт, что туда заселяли малообеспеченных беженцев, повлиял на современный вид таких районов - многие из них, как и в США, превратились в гетто. Сегодня французские власти продумывают проекты реновации этих панельных районов, таких как Клиши-Су-Буа, чтобы дома не нужно было сносить, но жилищный фонд стал более современным.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии