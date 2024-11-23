Чуть не женился на сводной сестре, но пошёл под венец с армянкой и стал отцом двух дочерей

Российский комик Александр Ревва, которому совсем недавно исполнилось пятьдесят лет, уже давно стал ассоциироваться не только с миром юмора и перевоплощений, но и с образом семейного мужчины. Вот уже двадцать лет он находится в крепких отношениях со своей супругой, Анжеликой. Несмотря на то, что с ней Александр действительно счастлив, мама артиста так и не смогла принять его выбор.
Детство и молодость Александра Реввы
Родился Александр в обычной семье вместе с сестрой-двойняшкой Натальей. Вскоре после их появления на свет отец ребят ушел из семьи, поэтому детей растили мама и бабушка. Любовь Николаевна Рачеева, мать двойняшек, работала в кубанском хоре солисткой. Как позже рассказывал сам Ревва, у него в роду было очень много талантливых людей. Дед, например, работал в консерватории и умел умножать шестизначные числа в уме. Вполне возможно, что именно благодаря сильным генам у Александра проявилась тяга к артистизму, юмору и музыке.
Александр Ревва в детстве./Фото: kratkoebio.ru
Бабушка с матерью души не чаяли в мальчике, поэтому разрешали маленькому мальчику практически все. Несмотря на то, что большую часть времени ребенок проводил во дворе с другими ребятами, Ревва довольно рано научился играть на гитаре и даже пошел в кружок самодеятельности, чтобы развить навык фокусов. Довольно часто Александр выступал перед публикой со смешными номерами.
Несмотря на успех своих номеров, после окончания школы Ревва выбрал совершенно другую профессию и поступил в техникум. После него Александр поступил в Академию управления и параллельно стал придумывать способы заработка. Так, какое-то время он проработал слесарем благодаря первому образованию, а после попытался углубиться в рекламный бизнес. В тот же период Ревва решил присоединиться к команде КВН.
Начало карьеры и обретение популярности
Играть в КВН Александру понравилось настолько сильно, что он остался там и после окончания обучения. Изначально он числился в команде своего родного города Донецка, там же он работал на радио. В свободное время Ревва писал шутки и различные номера для других команд КВН, а после продавал их. Так он познакомился с будущим коллегой, Михаилом Галустяном, участником команды из Сочи.
Именно Галустян пригласил его в свою команду, признавшись, что им срочно нужен еще один человек. Согласие Реввы в будущем принесло им широкую популярность: зрителям легко запоминались выделяющиеся образы Александра. В 2003 году команда Реввы и Галустяна одержала победу в Высшей Лиге, что открыло ее участникам дорогу на телевидение. В 2006 году Александра пригласили в проект Comedy Club.
Александр Ревва стал постоянным участником программы в 2006 году./Фото: dev.mover.uz
После первого успеха программы Ревва стал выступать с сольными номерами, а спустя несколько лет попробовал себя в музыке и кинематографе. Практически все, за что брался артист, заканчивалось новой волной популярности: герой Артур Пирожков, придуманный Александром, пользовался любовью зрителей, которые всегда были рады новым выступлениям и проектам.
Личная жизнь и начало романа с Анжеликой
О личной жизни Александра до популярности известно немного. Так, сам комик однажды рассказал, что начал роман с девушкой по имени Лена и вскоре понял, что хочет сделать их отношения еще более серьезными. Как-то раз он пришел к ней домой, чтобы познакомиться с родителями, и увидел собственного отца. Как оказалось, из семьи Александра он ушел к матери Елены. Впоследствии пара рассталась, причем к завершению их отношений руку приложила мама Реввы.
Со своей будущей супругой, Анжеликой, Александр познакомился в одном из ночных клубов Сочи. Тогда еще недавно выигравший Высшую Лигу комик не мог похвастаться большим заработком, однако уже был достаточно известным, чтобы завладеть женским вниманием. Впрочем, с Анжеликой это не сработало: девушка не узнала комика и отошла от него подальше, когда тот начал танцевать рядом.
Александр с супругой Анжеликой познакомился в клубе./Фото: fotostrana.ru
Александр, решив так просто не сдаваться, пригласил ее на медленный танец. После него он захотел впечатлить новую знакомую. Для этого Ревва потратил последние деньги на аренду лимузина, чтобы отвезти Анжелику домой, а перед расставанием девушка все же дала спутнику свой номер мобильного телефона.
Сначала молодые люди общались на расстоянии, созваниваясь по несколько раз в день. Анжелика позже призналась, что сначала не была уверена в серьезности намерений Александра и думала, что тот быстро найдет ей замену. Однако пара с каждым днем узнавала друг друга лучше и понимала, что у них одинаковые взгляды на жизнь. В какой-то момент Ревва решил взять ситуацию в свои руки и приехал к Анжелике в гости, чтобы познакомиться с ее родителями. Позже избранница комика призналась, что именно решительностью Александр и завоевал ее внимание.
Александр и Анжелика долгое время общались по телефону./Фото: 7days.ru
Спустя несколько месяцев артист вновь приехал к родителям Анжелики, однако на этот раз он попросил у них благословения на брак. Несмотря на скептицизм отца-армянина возлюбленной, оно было получено. Правда, свадьбу влюбленные отложили аж на несколько лет, но довольно быстро съехались и стали привыкать друг к другу в бытовой плане.
Семейная жизнь: свадьба и рождение дочерей
Спустя три года совместной жизни Анжелика обрадовала Александра новостью о беременности. В том же месяце комик сделал любимой предложение, а спустя некоторое время они сыграли свадьбу. Как позже призналась жена Реввы, до этого момента они не особо задумывались о браке и не считали штамп в паспорте необходимостью. Интересно, что Александр до встречи с супругой и вовсе планировал оставаться холостяком до сорока лет.
В браке родилось две девочки./Фото: m.fotostrana.ru
Вскоре у пары родилась девочка, которую назвали Алисой, а спустя шесть лет в семье появилась ее младшая сестра, Амели. С рождением детей брак Александра и Анжелики только укрепился: супруги постепенно учились взаимопониманию, конструктивному диалогу и уважению друг друга. Позже Ревва отметил, что даже во время ссоры они с женой никогда не приходят к оскорблениям, выбирая компромисс.
Все свободное время Александр предпочитает проводить в компании Анжелики и двух дочерей. Кроме того, пара каждые несколько лет вновь играет свадьбу и повторяет клятвы. Так, например, пышное торжество супруги устроили в 2015 году на Мальдивах.
Свадьба Александра и Анжелики на Мальдивах./Фото: m.fotostrana.ru
По словам Реввы, его дочери растут очень творческими личностями. Они занимаются танцами, пением и рисованием. Александр отметил, что никогда не подталкивает детей к чему-то определенному, давая свободу выбора. По его мнению, только так девочки поймут, чего действительно хотят от жизни и в чем их призвание.
Ссора с матерью и отцом
Несмотря на безграничную любовь трех женщин, Александр Ревва все еще иногда тоскует по четвертой – своей маме. Как оказалось, Любовь Николаевна не только не приняла выбор сына в лице Анжелики, но и оборвала с ним все контакты. По словам артиста, отношения мамы и его супруги изначально не заладились. Александр считает, что дело в том, что жена его «украла» у матери.
Александр Ревва с мамой./Фото: tayni-mirozdaniya.ru
Несмотря на это, Ревва неоднократно пытался примириться с мамой, чтобы построить по-настоящему счастливую и большую семью. На недавнем интервью Роману Костомарову комик поинтересовался: почему бы матери просто не принять его выбор и обнять женщину, которая подарила ее сыну двух прекрасных дочерей? Главной мечтой Александра остается собраться всей семьей за столом, забыв про старые обиды.
Интересно, что у мамы комика абсолютно другая точка зрения на произошедшее. По словам Любови Николаевны, это сын оборвал с ней связь и запрещает видеться с внуками, причем сделал он это якобы по указке Анжелики. Женщина подчеркнула, что для встречи с Алисой и Амелией ей приходится покупать билеты на шоу сына и искать их в перерыве.
Мама Александра не общается с внучками./Фото: magmer.ru
С отцом Ревва и вовсе не общается с детства. По словам артиста, он все еще обижен на него за то, что тот бросил семью. Не помогли примирению и высказывания мужчины с обвинениями о том, что его сын якобы предал Родину, уехав за границу. Александр, узнав о происходящем, заявил журналистам, что отец просто ищет славы.
Александр Ревва, несмотря на разногласия с матерью, решил не отчаиваться. Он продолжает регулярно выступать в образе Артура Пирожкова, а свободное время проводить с дочками и женой. Недавно стало известно, что комик приобрел недвижимость в ОАЭ, что дало ему и его членам семьи ВНЖ в стране.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии