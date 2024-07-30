Подальше от городской суеты: концепт футуристичного особняка на водной глади

The Crown House - концепция дома, напоминающего футуристическую корону.
Часто случается так, что устав от шума и суеты мегаполисов, хочется сбежать куда-нибудь поближе к природе. Руководствуясь именно этой мыслью, польский архитектор создал проект загородного особняка, расположенного на водной глади озера.
Проект польского архитектора Michal Novak.
Архитектор польской практики 81.WAW.PL. Михал Новак (Michal Nowak) разработал концепцию загородного жилого особняка под названием The Crown House. Острые лучи дома действительно напоминают эдакую футуристическую корону, расположенную на водной глади озера.
Геометрические линии дома на озере.
Архитектор называет свой проект отличным примером того, как четкие геометрические линии постройки могу быть удачно скомбинированы с природным ландшафтом.
The Crown House - концепция дома, напоминающего футуристическую корону.
Заезд в дом возможен только со стороны платформы.
Доступ к дому может быть осуществлен только по платформе с одной стороны. Вход в гараж практически не виден, он сливается с ровной поверхностью стены. Площадь всего участка составляет 250 квадратных метров, 160 из которых приходится на дом.
The Crown House - дом с геометрическими формами.
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