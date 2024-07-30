Фрисби по-древнегречески: мужская игра под винными парами

Коттаб - древнегреческая игра. Метание вина из винной чаши.

Игра в коттаб на симпосии. Фреска из «Гробницы ныряльщика» в итальянском Пестуме (около 470 г. до н. э)

Древнегреческая игра коттаб. Девушка играет на симпосии. Около 420 г. до н.э.

Коттаб, в котором мишенью служит бронзовая птицеподобная фигурка.Рисунок на чаше, около 490 года до н.э.

Игрок в коттаб. Рисунок на килихе, чаше для вина (около 510 г. до н. э)

Игра в коттаб с шестом. Рисунок на ойнохойе, 440 год до н. э.