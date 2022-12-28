Набор для выживания советского космонавта

Пока сотрудники НАСА почти 20 лет разрабатывали космическое мороженое, в СССР трудились над этим:
Это комплект выживания НАЗ-7 (неприкасаемый аварийный запас). Он был разработан в 1968 году для корабля Союз, надежной рабочей лошадки для полетов в космос, который используется до сих пор. Набор состоял из (сверху вниз и слева направо):
- Пистолет Макарова и патроны
- Компас
- 18 непромокаемых спичек, сухое горючее
- Нож «Мачете», набор для рыбалки
- Стробоскоп с запасным аккумулятором
- 8 сигнальных огней
- Складной нож
- Антенна
- 3 пары шерстяных перчаток
- Сигнальное зеркало
- Медицинская аптечка типа НАЗ-7
- Фонарик
- Радио Р-855УМ (Р-855А1)
- 2 батарейки «Прибой 2-С» для радио
- 3 шерстяных шапки (балаклавы)
В случае аварийной посадки, пистолетом можно было отпугнуть «волков, медведей, тигров и т.д.». Позже советские комплекты для выживания были расширены за счет включения рыболовной снасти, усовершенствованных теплых вещей, синей вязаной шапки с инициалами космонавта и меховыми сапогами наподобие угг.
Набор для выживания космонавта, Московский политехнический музей
Ещё один набор для выживания
В этих наборах имеется особенное «комбинированное оружие» (винтовка, дробовик и ракетница) спроектированное специально для русских космонавтов. Джеймс Орберг пишет:
«Американские астронавты, обучавшиеся с 1995-1997 год для посещения станции Мир, а затем в качестве состава советского экипажа Международной космической станции, столкнулись с уникальным навыком, который космонавтам нужно было освоить: стрельба. Они должны были знать, как заряжать, целиться и стрелять из специального пистолета для выживания, который был на борту всех кораблей Советского Союза на протяжении всей их 30-летней истории».
TP-82
TП-82 был предназначен для охоты, выпуска сигнальных ракет и защиты от враждебно настроенных иностранных граждан. Пистолет также снабжен съемным мачете для вырубки кустов. Астронавт Джим Восс рассказывает, что во время обучения срельбе на борту модели космического корабля на Черном море, в качестве мишеней было использовано невероятное число бутылок из-под водки.
К 2007 году боеприпасы для этого исключительно редкого огнестрельного оружия стало невозможно найти. Для любой другой космической программы, это, вероятно, означало конец применению оружия в космосе. Но русских это не испугало: теперь космонавты посещают Международную космическую станцию с обычным полуавтоматом. «Участие России означает, что на борту МКС есть оружие, — пишет Орберг. — И пушки принадлежат русским».
А вот фото одних из самых выдающихся российских космонавтов:
Манаров Муса, инженер воздушных судов из Азербайджана. Был в космосе 120 часов. Награжден медалью «Герой Советского Союза», отец двоих детей
В 1963 году пилот корабля Вотоск-6, Валентина Терешкова, стала первой женщиной космонавтом. В 2013 году она записалась в волонтеры для поездки в один конец на Марс
Владимир Коваленок был командиром трех космических миссий
Многие из упомянутых предметов в этой статье были выставлены на аукцион. Мачете от пистолета ТП-82, например, был выкуплен по цене 240 долларов, а цена этого (картинка вверху) космического костюма для отдыха ещё ниже — всего 200 долларов.
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