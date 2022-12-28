Транссексуальность: 6 фактов о превращении женщины в мужчину

Если вы мужчина и хотите шокировать своих коллег, все, что вы должны сделать — явиться на работу в платье. Если вы женщина и хотите напрочь разрушить жизни окружающих вас людей — просто отрастите бороду. Мы говорим о том, что люди отчаянно цепляются за гендерные роли, а те, кто выходит за установленные рамки, в глазах других становятся уродами. Никто не знает этого лучше, чем транссексуал.
Мы поговорили с Романом Джонсом, транссексуалом и американским эмигрантом, проживающим в Чешской Республике. И вот что он нам рассказал…
1. Ваш распорядок дня становится ужасно сложным
Когда ваша основная цель — одеться так, чтобы ваше тело выглядело совсем иначе, нежели оно выглядит, спешка не для вас. Я мог бы написать целые книги об этом процессе. Во-первых, сначала нужно скрыть грудь, для чего перетянуть ее специальной утягивающей одеждой. Многие транссексуалы используют для этого эластичные бинты, но это может вызвать много проблем, потому что они выталкивают весь жир непосредственно на живот, в результате чего кожа на нём становится дряблой. Сходство с шарпеем совершенно меня не привлекает, поэтому я старомодно пользуюсь спортивным бюстгальтером. Возможно, вы будете удивлены, но правильно подобранный спортивный бюстгальтер может превратить Кристину Хендрикс в Джастина Бибера.
Далее идет крепление протеза полового члена, который очень похож на настоящий. Многие из нас любят их носить просто потому, что так чувствуют себя увереннее. Поэтому часто они носят чисто косметический характер. Но иногда они функционируют более или менее как настоящие члены, оснащены устройствами для мочеиспускания и даже имитации эрекции. Современные технологии не перестают удивлять. Я только что получил такую штуку. Она восхитительна. Жаль, что я не могу встретиться с создателями этого устройства, чтобы пожать им руки.
Затем приходит очередь одежды, и в этот момент происходит настоящее чудо. Скрыть женские формы помогают несколько слоев просторной одежды. Обладатели больших ягодиц обязательно носят утягивающие шорты или брюки. А еще вы можете делать вставки в обувь, чтобы казаться выше без высоких каблуков. Правильно, женщины не единственные мастера оптических иллюзий. Завершите свой образ большим потрепанным пальто и уродливой шляпой, и вуаля — вы Эминем.
2. Знакомства практически невозможны
Когда вы только находитесь в процессе смены внешних половых признаков, вы занимаете неоднозначное место между мужчинами и женщинами. Удивительно, но я на своем опыте понял, что гомосексуалы особенно жестоки к тем, кто не похож на них. Казалось бы, они должны быть терпимее, потому что сами часто подвергаются дискриминации. Но нет. Поверьте, мне самому ужасно мешают женские половые органы, но было неприятно не один раз услышать от них в свой адрес «урод с двумя дырками». С другой стороны, мужчины-натуралы тоже не дотронутся до вас, потому что вы слишком напористы, чем можете напугать гомофобов. Достаточно странно, но женщины традиционной ориентации чаще готовы познакомиться с мужчинами-трансами, но это не помогает, если вас тянет к парням. В основном мои единственные варианты — другие мужчины-трансы или трансдружелюбные бисексуалы.
Из-за гнетущего одиночества и чувства никчемности, которые могут возникнуть в результате этой борьбы, транс-мужчины часто могут начать агрессивно себя вести, как будто это лучшее, что они могут сделать. К счастью, у моей истории есть счастливый конец: я встретил своего жениха, другого мужчину-транссексуала. А познакомились мы очень банально — на работе. Кто знал, что все может так произойти?
3. Уровень медицинской помощи ужасен
Реконструктивно-пластическая хирургия не всегда входит в планы человека, меняющего пол. Если же вы все-таки решились на операцию, то, изучая вопрос, вы найдете столько пугающей информации, что дважды подумаете, нужно ли вам это. Я хотел бы иметь настоящий рабочий фаллос, но действительность слишком ужасающая. Хотя в последние годы стандарты лечения значительно повысились, процент осложнений после фаллопластики все еще абсурдно высок. И есть большая вероятность, что ваш новый орган даже не будет работать. Думаю, я пока останусь при своем аппаратном протезе.
Даже операции по удалению груди (мастэктомия) могут быть проведены неправильно и привести к таким «восхитительным» вещам, как повреждение нервов и опущение сосков. Я не понимаю, почему эта операция, которую обычно без осложнений делают женщинам с раком молочной железы, так тяжело переносится трансмужчинами. У нас наиболее высок риск появления проблем со здоровьем и даже самоубийств. Мужчины-трансы чаще подвержены раку яичников. Эта проблема была поднята в документальном фильме о борьбе с болезнью мужчины-транссексуала Роберта Идса после того, как он не смог найти ни одного врача, который согласился бы его лечить.
Это все очень страшно, потому что в сообществе мужчин-транссексуалов не любят говорить о проблемах со здоровьем. Визит к врачу в последний момент — это так по-женски! Да, гендерные роли, которые вбиты в мозг, следуют за вами на край света. Мы также чаще остаемся безработными, потому что люди очень странно на нас реагируют и не хотят брать на работу. А это значит, что мы не получаем медицинской страховки.
Существует огромный черный рынок таких вещей, как тестостерон. Я не скажу вам, где он находится, потому что не могу позволить себе оплачивать адвоката. Но вещество, которое вы там можете найти, действительно может разбудить внутри вас животное. Особенно лошадь. К счастью, мой жених может получать тестостерон бесплатно в рамках государственной системы здравоохранения Чешской Республики, а я до недавнего времени не мог пользоваться такими возможностями. Без страховки я не мог даже посещать своего врача так часто, как это было необходимо. Тем не менее все могло бы быть гораздо хуже, потому что…
4. В некоторых странах все еще страшнее
Транссексуалу в США невероятно трудно найти врача, который будет хотя бы принимать его для обычного медицинского обследования, не то что консультировать по вопросам переходного периода. Даже если вы кого-то найдете, вам могут запретить доступ к гормонам или отказать в хирургическом вмешательстве, если по какой-либо причине они решат, что вы «недостаточно транс». Трансдружественные врачи действительно существуют, особенно в крупных городах, но слишком многие из нас даже не успевают их найти — из-за ужасающе высокого уровня самоубийств и насилия над транссексуалами в США. Я когда-то читал интервью американского доктора, который сказал: «Я хотел бы лечить больше транслюдей, но они продолжают гибнуть, так и не добравшись до меня».
Вот почему первоначально я решил переехать в Канаду. Но даже на земле геев и пива было трудно найти трансдружественного врача. Единственный, которого мне удалось найти, осматривал в основном проституток. Таким образом, меня тоже считали проституткой (однажды я два часа сидел в приемном отделении в окружении истекающих кровью проституток, почти как в сериале «Во все тяжкие»). Потом я услышал, что в Южной Корее очень хорошо относятся к транссексуалам, и сразу помчался туда. Но как только я добрался до места, понял, что «трансдружественными» они были только по отношению к женщинам-трансам. В отличие от остального мира, который просто игнорирует или убивает нас, они фактически даже не верят в мужчин-трансов. Почему-то корейские проститутки носят мужскую одежду, так что я на своей шкуре узнал, за кого могут нас принять на улицах в этой стране. Шутки, которые сыпались мне вслед, я бы не назвал смешными.
Настоящей удачей стала для меня Чехия, где жил мой жених. Здесь над вами не будут вершить суд Линча, вас не изобьют на улице, и количество самоубийств здесь намного ниже. Люди даже не кричат друг на друга. В первую же неделю жизни здесь я увидел в поезде гомосексуальную пару, державшуюся за руки, и никто им ничего не сказал. Все по-прежнему дорого, потому что я живу в Чехии всего один год и еще не являюсь гражданином страны, но все равно жизнь здесь намного дешевле, чем в Северной Америке. Это как уехать из своего ужасного маленького городка после окончания средней школы и поступить в колледж в большом городе.
5. Тестостерон меняет все
Гормоны могут сделать многое, и часто гормональная терапия безопаснее, чем операция. Но не все так радужно. Я только готовлюсь к приему гормонов, но мой жених уже давно проходит эту процедуру, и я вижу, как это делается. Раз в месяц вам делают инъекцию огромной иглой. Тестостерон должен быть смешан с маслом, и поэтому игла должна быть такой толщины, чтобы эта смесь могла пройти через нее. Таким образом, вы стоите с гигантской иглой, торчащей из вашей ягодицы в течение почти минуты, после чего вас отправляют домой, а место укола будет болеть еще несколько дней. Вы, наверно, думаете, что простые препараты не могут сделать ничего серьезнее появления новых странных волос или увеличения объемов мускулов. Но изменения настолько потрясающие, что, если бы вы сами их увидели и вам сказали, что этот человек не перенес никаких операций, вы бы ни за что в это не поверили. Все ваше тело перенастраивается. Ваши бедра и ягодицы становятся менее выраженными, поскольку жир мигрирует в пивной животик вашей мечты. Линия подбородка становится более четкой, шея — толще, а лицо становится абсолютно другим. Мой жених стал выглядеть совершенно другим человеком, к счастью, тоже довольно милым. Но происходят не только физические изменения. Транссексуалы обоих полов, которые подверглись гормональной терапии, из-за эффекта, который оказывают на разум различные гормоны, являются кладезью информации о различиях между мужчинами и женщинами. Описывая свой опыт использования тестостерона, один трансмужчина откровенно говорит: «Я чувствовал себя монстром». Он совершенно перестал думать о случайно встреченных женщинах как о людях. В его воображении сразу появлялись порнографические мысли и картинки. Тот парень употреблял неразумно большую дозу, но большинство мужчин-трансов, употребляющих тестостерон, соглашаются, что он повышает либидо и агрессивность, и это может шокировать окружающих.
6. Вы невидимы
Западная культура прошла долгий путь от изображения трансгендерных людей злодеями или клоунами. Люди и сейчас получают за это «Оскары». Но назовите хоть один фильм, который показывает жизнь мужчины-транса. Вы скажете: «Парни не плачут»? А знаете ли вы, в каком количестве отзывов Брэндона Тина назвали мужеподобной лесбиянкой?
В Википедии на странице о транссексуальных персонажах фильмов и ТВ-передач перечисляется в пять раз больше женщин-трансов, чем мужчин. Фактически, в жизни на одного трансмужчину приходится три трансженщины, что очень странно, потому что этому нет никакого биологического обоснования. Судя по моему опыту, это происходит потому, что многие трансмужчины просто предпочитают не идентифицировать себя. Намного легче и более социально приемлемо идентифицировать себя как мужеподобную лесбиянку, потому что с гомофобией в нашем обществе достаточно трудно справиться. Люди склонны намного проще воспринимать мужеподобных женщин, чем женоподобных мужчин. Мужчины-транссексуалы просто не видны в глазах общественности, потому что они не афишируют себя. И, как следствие, невозможно даже узнать, сколько нас, или создать сообщество. Это замкнутый круг невидимости, похожий на змею, кусающую собственный хвост и не способную видеть ничего, кроме него. Вот почему для нас важно перестать бояться открыто заявлять миру о нашем мужском естестве.
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