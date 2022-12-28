Транссексуальность: 6 фактов о превращении женщины в мужчину

Если вы мужчина и хотите шокировать своих коллег, все, что вы должны сделать — явиться на работу в платье. Если вы женщина и хотите напрочь разрушить жизни окружающих вас людей — просто отрастите бороду. Мы говорим о том, что люди отчаянно цепляются за гендерные роли, а те, кто выходит за установленные рамки, в глазах других становятся уродами. Никто не знает этого лучше, чем транссексуал.







Мы поговорили с Романом Джонсом, транссексуалом и американским эмигрантом, проживающим в Чешской Республике. И вот что он нам рассказал…



1. Ваш распорядок дня становится ужасно сложным

2. Знакомства практически невозможны

3. Уровень медицинской помощи ужасен







Роберт Идс





4. В некоторых странах все еще страшнее

5. Тестостерон меняет все

6. Вы невидимы







Хилари Суонк в роли Брэндона Тина, х/ф «Парни не плачут».



