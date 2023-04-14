Как простому смертному различать работы 6 представителей художественной династии Брейгелей

Для истории живописи творческие династии – вовсе не редкость. Но шесть знаменитых фламандских художников, носивших фамилию Брейгель и состоявших друг с другом в тесном родстве, здесь стоят особняком. Запутанные вопросы авторства и откровенные подделки, видения ада и картины рая, нелегкая крестьянская жизнь и Мадонны в цветах – все это история трех поколений одной семьи.
Питер Брейгель Старший, прозванный «Мужицкий»
Охотники на снегу.
Самый известный представитель династии Брейгелей родился в городе Бреда или же в деревушке Брёгель близ него – так изначально и звучала его фамилия. Он создал множество графических и живописных работ, большая часть которых, даже отсылая зрителя к религиозным сюжетам, отражает жизнь простых крестьян. При всей своей популярности, художник отказывался от «конъюнктурных», как бы сейчас сказали, заказов – не писал портретов, избегал обнаженной натуры.
Крестьянская свадьба.
Крестьянские праздники и сцены охоты отказывают героям в индивидуальных чертах – вплоть до позднего периода его творчества, когда художник как бы «приближает» героев к зрителю и создает ряд мощных, узнаваемых образов. С годами, в период испанского террора в Нидерландах, живопись Брейгеля становилась все более аллегоричной и мрачной, появлялись сцены виселиц и массовых казней – формально «библейских», но на деле отражающих реальные события этих нелегких лет. После смерти Питера Брейгеля Старшего еще несколько десятилетий его работы копировали и продавали под его именем – и в этом деле определенную роль сыграл один из его сыновей.
Питер Брейгель Младший, он же… Адский
Танец яйца.
Питер Брейгель Старший и его супруга скончались с разницей в один год, оставив сиротами своих сыновей. Воспитанием мальчиков занималась их бабушка, имевшая непосредственное отношение к искусству – художница-миниатюристка Майкен Верхлюст. Они росли буквально с карандашом в руках, но пути в искусстве выбрали разные. Питер Брейгель Младший уже в юном возрасте начал работать с эскизами и картонами отца и в течение жизни периодически возвращался к доскональному копированию его работ. Известность он приобрел как подражатель Босха и создатель абсурдных видений ада, кипящих котлов и прочих ужасов.
Весна, работа в саду.
Впрочем, с годами, сохранив любовь к высокой детализации и многофигурным композициям, Питер Брейгель Младший начал создавать масштабные полотна, тщательно фиксирующие быт и нравы его соотечественников, природу родной страны. Некоторым таким работам он давал библейские названия и органично вписывал сюжеты Евангелия в повседневную жизнь фламандских крестьян и горожан.
Ян Брейгель Старший – Райский и Бархатный
Бегство в Египет.
Яну было всего два года, когда он полностью осиротел. Под чутким руководством бабушки, а затем местных и итальянских учителей, он развил собственный стиль – утонченные пейзажи, райские сады, цветочные натюрморты… Цветы он писал только и исключительно с натуры.
Образы Мадонн в цветах.
Его статус в художественной среде Нидерландов и покровительство августейших особ открыли ему двери в королевские оранжереи, где выращивались вдали от любопытных глаз редчайшие растения – и художник был готов ждать месяцами, когда расцветет тот или иной заинтересовавший его цветок. Он тепло дружил и работал вместе с Рубенсом, который с любовью называл его «старшим братом». За мягкость цвета, тонкую игру света и выбор тем художника, в противовес «адскому» брату, называют «райским».
Ян Брейгель Младший в тени отца
Корзина с цветами.
Жизнь Яна Брейгеля Старшего, его второй супруги и троих детей унесла эпидемия холеры в 1625 году. Однако болезнь пощадила его сына от первого брака – тоже Яна Брейгеля, прозванного затем, соответственно, Младшим. В то время он жил в Италии, куда отправился в свое время для продолжения ученичества. Вернувшись на родину, Ян ожидаемо возглавил мастерскую отца и продолжил работать в его художественном стиле – аллегорические пейзажи, цветочные композиции, вазы и венки...
Натюрморты с цветами.
Несмотря на собственные успехи, Ян Брейгель Младший нередко выдавал свои работы за картины отца, что сегодня создает проблему с атрибуцией их произведений. Считается, что младший любитель цветов все же не превзошел живописных достижений своего родителя, и особенно трудно давалась ему светотень. Супруга Яна Брейгеля Младшего также была художницей и обучала, в частности, его младшего сводного брата – Амброзиуса Брейгеля.
Амброзиус Брейгель и его собственный путь
Натюрморт с фруктами, цветами и обезьянкой.
Амброзиус большую часть своей карьеры работал с братом и следовал тому же небольшому спектру тем – сады, венки, цветочные натюрморты… Однако он никогда не стремился подражать отцу (что ничуть не помогает исследователям в атрибуции его работ – авторство многих из них остается неопределенным).
Пейзаж с берегом реки.
Когда супруг его сестры Анны, Давид Тенирс Младший, основал в Антверпене Академию художеств, Амброзиус принял его предложение и начал преподавательскую деятельность. Как живописец, при жизни он снискал определенную популярность, однако сведений о его творчестве осталось сравнительно немного.
Итальянская любовь Абрахама Брейгеля
Фрукты, цветы и ценная посуда.
Сын Яна Брейгеля Младшего – известный художник эпохи барокко, прославившийся не только своими цветочными композициями (да, еще один продолжатель дела «райского» Брейгеля), но и скандальной, по меркам консервативных фламандцев, личной жизнью. Известен стал он уже в пятнадцать, в двадцать пять уехал в Рим на стажировку, где с головой окунулся в богемную жизнь. Вошел в несколько художественных объединений, получил в драке с коллегой сотрясение мозга (таковы были традиции художественной жизни Италии), нашел богатых покровителей, завязал дружбу со «столпами» классицизма, Клодом Лорреном и Никола Пуссеном. Женился на итальянке – дочери местного скульптора, завел любовницу-итальянку...
Дама, выбирающая фрукты.
В общем, прочно пустил корни на итальянской земле. Правда, из Рима со временем он перебрался в Неаполь, где писал роскошные натюрморты до самой смерти. Иногда в его работах появляется загадочная женская фигура, грациозная и элегантно одетая, однако личность этой дамы установить не удалось.
Текст: Софья Егорова.
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