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5 самых экзотических видов мороженого, которые можно найти в разных уголках мира



Если вы думаете, что пробовали все виды мороженого на свете, то вам точно стоит ознакомиться с данным материалом. Он расскажет о том, как в разных странах мира делают мороженое из таких продуктов, о которых вы бы даже не помыслили.

1. Томатное мороженое


Томатное мороженое. / Фото: 4tololo.ru

Томатное мороженое. / Фото: 4tololo.ru

 

Не все знают, но раньше в СССР выпускали томатное мороженое. Сейчас такое можно увидеть только в Японии. Основной ингредиент такого мороженого – помидоры. Еще туда добавляют томатную пасту, чеснок, лавровый лист и свежемолотый черный перец.

2. Мороженое, жаренное в кляре



Жареное в кляре мороженое. / Фото: gastronom.ru

Жареное в кляре мороженое. / Фото: gastronom.ru

 

Мексика славится жаренным в кляре и фритюре мороженым. Это очень популярный десерт там. Выглядит он восхитительно и его вкус отменен. Приготовить его очень легко. Сначала лепятся шарики обычного ванильного мороженного величиной с яблоко и очень сильно замораживаются. Затем они панируются в муке, яйце и панировке, снова замораживаются. Перед самой подачей на стол шарики необходимо на протяжении 60 секунд обжарить в растительном масле во фритюре.

3. Золотое мороженое


О боги! / Фото: eda.ru

О боги! / Фото: eda.ru

 

Самое дорогое мороженое в мире – золотое. Название говорит само за себя. Одна порция такого чуда стоит около 1000$! Похвастаться таким мороженым могут только самые элитные рестораны мегаполисов США. Для него выбирается самое вкусное сливочное мороженое, затем в стакан с этим десертом кладутся слои золотой фольги, экзотические фрукты и ягоды. Золотая фольга настолько тонка, что мороженное нужно есть вместе с этой фольгой, которая является полезной для пищеварения.

Интересно! Съедобная золотая фольга признана самым дорогим пищевым продуктом в мире. Золото полезно для организма, в последние годы его микрочастицы используются в элитном алкоголе. Ну а США пошли дальше и создали данное золотое мороженое за штуку зелёненьких.

4. Чесночное мороженое


Чесночное мороженое. / Фото: eda.ru

Чесночное мороженое. / Фото: eda.ru

 

Чесночное мороженое популярно в Азии. Предварительно замораживают чесночное пюре. Далее, когда пюре растает, добавляют сливки и молоко, смешанные с потертым желтком и сахаром , предварительно все вскипятив. Потом всю эту смесь замораживают. Подают с шоколадным топпингом.

5. Кукурузное мороженое


Кукурузное мороженое. / Фото: gastronom.ru

Кукурузное мороженое. / Фото: gastronom.ru

 

Кукурузное мороженое обожают в Китае. Молоденькие кукурузные початки варятся в молоке и сливках на очень маленьком огне. За счет молока и сливок початки приобретают оригинальный вкус кукурузы. Потом всё варево замораживают в морозильнике, делают шарики и подают в креманках. Пальчики оближешь!

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