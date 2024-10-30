Терпела измены мужа и исхудала до 45 кг, а поклонники считали её жизнь сказкой: Как турецкая звезда

Неслихан Атагюль называют «королевой сериалов». Турецкая актриса прославилась не только привлекательной внешностью, но и талантливым исполнением ролей романтических героинь. В сериалах, где снимается Неслихан, девушкам приходится преодолевать всяческие невзгоды, зато потом их ждет награда – прекрасный принц и личное счастье.
Родом из Советского Союза
Неслихан с мамой./Фото: соцсети
Родители Неслихан приехали в Стамбул в конце 80-х из Советского Союза. Мама актрисы родилась в Белоруссии, отец и вся его родня – черкесы. Сама же Неслихан появилась на свет уже в Турции. Семья эмигрантов жила достаточно скромно: отец работал водителем, мама была домохозяйкой – растила сына и дочь. Неслихан было всего восемь лет, когда, под впечатлением захватывающего фильма, который она смотрела вместе с отцом, девочка твердо сказала: буду актрисой! Отец ласково погладил дочку по волосам и подтвердил: ты сможешь.
Начинающая актриса
Неслихан Атагюль в одной из первых своих ролей./Фото: соцсети
Неслихан росла, но мечта о кино не оставляла ее. В 13 лет она самостоятельно отыскала адрес и телефон агентства по подбору актеров. Вместе с мамой девочка отправилась навстречу судьбе. Мама, конечно, не очень-то одобряла решение дочки: она считала, что у всех актрис – сомнительная репутация, и лучше бы девочке думать о замужестве и скромной семейной жизни. Но согласилась отвести Неслихан на пробы, чтобы не подрезать крылья ее мечте.
Все сложилось удачно: Неслихан приняли, и вскоре начинающая актриса уже снималась в рекламных роликах. Затем последовали небольшие роли в сериалах. А в 15 лет пришел первый успех – зрители были покорены героиней Неслихан в сериале «Листопад». Родители поняли: актерская профессия – призвание их дочери. Она была счастлива, а кроме того, стала зарабатывать очень неплохие деньги, позволяющие, например, оплатить репетиторов для ее брата.
По мере взросления актерское мастерство Неслихан окрепло. Она окончила актерский факультет Стамбульского университета и впоследствии отзывалась о качестве академического образования с большим уважением и благодарностью.
Экранная любовь превратилась в реальную
Неслихан Атагюль и Кадир Догулу./Фото: соцсети
Во время съемок в сериале «Два лица Стамбула» девушка познакомилась с Кадиром Догулу. Он был ее партнером по съемкам и сразу покорил сердце юной актрисы. Чувства оказались взаимными. У молодых людей было много общего: Кадир тоже вырос в бедной семье, подростком подрабатывал разносчиком воды, и верхом его мечтаний было стать барменом. Но однажды привлекательного юношу пригласили сняться в сериале «Маленькие тайны». Так начался его актерский путь. В 2016 году влюбленные поженились. Поклонники во всем мире с замиранием сердца наблюдали в соцсетях за трогательной церемонией.
Супруги продолжали активно сниматься, и со стороны их жизнь выглядела безоблачно счастливой. Огромную популярность получил сериал «Черная любовь» с участием Неслихан Атагюль: его увидели зрители в множестве стран. Кадир Догулу тоже блистал в новых ролях. Правда, то и дело появлялись слухи о его романтических похождениях, но никаких подтверждений они не получали, и публика всякий раз, посплетничав, успокаивалась.
Подозрения в неверности
Неслихан Атагюль и Бурак Озчивит./Фото: кадр из сериала "Черная любовь"
Да и верность Атагюль тоже порой ставили под сомнение. Так, в сериале «Черная любовь» ее партнером был Бурак Озчивит – красавец, о котором мечтали миллионы женщин. Не обошлось без пикантных намеков: кто-то якобы видел их целующимися, кто-то застал парочку в ресторане…
Все это происходило еще до свадьбы, и Кадир Догулу, узнав, в чем подозревают его невесту, чуть не сошел с ума от ревности. Он даже пытался запретить Неслихан продолжать сниматься с Озчивитом. Поговаривали, что некоторые романтические сцены Неслихан и Бурак Озчивит играли по отдельности, а потом эти кадры склеивали вместе. Как бы там ни было, отношения между женихом и невестой наладились. Они вскоре поженились, и поклонники любовались в соцсетях кадрами счастливой семейной жизни.
Все изменилось в 2021 году. Кадир начал сниматься в проекте «Секрет любви», и вскоре поползли разговоры о его романе с ослепительно красивой партнершей – Серрой Арытюрк. Эту пару частенько замечали за пределами съемочной площадки, и они были очень похожи на влюбленных.
Неслихан, в свою очередь, все чаще появлялась в обществе одна, без мужа, и выглядела грустной.
В какой-то момент все зашло так далеко, что Кадиру пришлось дать публичные комментарии ситуации. Актер заявил, что никакого романа у него нет, и что он по-прежнему нежно любит свою супругу. В эти слова поверили далеко не все. Как обстояло дело в действительности – неизвестно, главное, что Кадир и Неслихан сохранили свой брак.
Испытание болезнью
Неслихан без макияжа./Фото: соцсети
Позднее возникла еще одна двусмысленная ситуация, заставившая фанатов поволноваться за любимую актрису. Во время съемок сериала «Дочь посла» Неслихан увезли в больницу. Выяснилось, что у молодой женщины обострился синдром раздраженного кишечника – заболевание, при котором требуется сохранять постельный режим и придерживаться строгой диеты. Спустя несколько недель Неслихан объявила: по медицинским показаниям она прерывает съемки в сериале. Впрочем, часть зрителей не поверила ей – по их мнению, актриса симулировала, чтобы избежать неустойки за срыв работы, а сниматься дальше не хотела, потому что у сериала были низкие рейтинги.
И все же, судя по тому, что на протяжении целого года Атагюль не снималась и проходила лечение, она в самом деле была больна. Ей пришлось на время уйти из любимой профессии, и это привело к потере популярности. Молодая женщина сильно похудела – и прежде тоненькая и хрупкая, она теперь весила всего 45 килограммов.
Супружеское счастье
Неслихан и Кадир./Фото: соцсети
К счастью, лечение принесло результаты, и актриса постепенно вернулась к профессии и прежнему образу жизни. Неслихан и Кадир много путешествуют, часто общаются с поклонниками, проявляя при этом искренность и простоту, без всякого намека на заносчивость и «звездную болезнь». Летом 2024 года стало известно, что 32-летняя Неслихан Атагюль готовится стать матерью. Фанаты актерской пары уверены: Кадир и Неслихан – самая красивая и счастливая пара в турецком шоу-бизнесе, и впереди у них еще много радостных дней.
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