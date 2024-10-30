Куда исчезла древняя цивилизация острова Пасхи, и был ли это суицид нации

Долгие годы учёные считали, что цивилизация Рапа-Нуи практически исчезла в результате экоцида. Жители острова Пасхи стали массово вырубать леса и чрезмерно эксплуатировать все остальные природные ресурсы острова, что привело к катастрофическому сокращению населения. В итоге дошло до того, что аборигены стали воевать друг с другом и произошёл коллапс.
Как анализ генома жителей Рапа-Нуи опроверг устоявшуюся теорию
Цивилизация острова Рапа-Нуи была довольно развитой. Именно по этой причине местные жители почти полностью уничтожили свои леса, из-за чрезмерной эксплуатации земли она перестала давать урожаи, стали вымирать животные. Наступил голод. Некогда продвинутое высокоразвитое общество погрузилось во мрак хаоса и каннибализма. Так думали ранее. Как оказалось, эта чрезвычайно поучительная история, изложенная Джаредом Даймондом в его бестселлере 2005 года «Коллапс», целиком и полностью является вымыслом.
Рапа-Нуи или остров Пасхи. / Фото: fakty.com.ua
Недавно исследователи проанализировали геномы останков 15 древних жителей Рапа-Нуи. Они получили совершенно неожиданные результаты. Их выводы рисуют абсолютно другую картину заката цивилизации острова Пасхи. Получив разрешение лидеров общин Рапа-Нуи, учёные провели анализ останков жителей острова, которые хранятся сегодня в музее во Франции.
В результате оказалось, что ДНК этих людей вообще не показывает никаких признаков так называемого эффекта «бутылочного горлышка», то есть резкого сокращения численности населения.
Группа рапануйцев, остров Пасхи, 1919 год. / Фото: wikipedia.org
Кроме того, открытие ставит под сомнение все предыдущие оценки численности населения Рапа-Нуи, которые когда-то предполагали, что на пике развития там проживало около 15 000 жителей. Учёные пришли к выводу о том, что на острове, вероятно, никогда не проживало более 3 000 человек. Именно эти цифры близки к самым первым отчётам европейцев, прибывших на остров. Это делает душераздирающее повествование о самоуничтожении аборигенов просто фантазией.
Самоуничтожение рапануйцев - это выдумка. / Фото: vk.com
Жители Рапа-Нуи - носители ДНК коренных американцев
Рапа-Нуи, также известный как Те-Пито-о-Те-Хенуа («Пуп Вселенной») или остров Пасхи, является одним из самых отдалённых обитаемых мест на планете. Этот тихоокеанский остров находится почти в 2 000 километров от своего ближайшего населённого полинезийского соседа и почти в 4 000 километров от южноамериканского континента. Несмотря на обширные исследования археологами, антропологами и генетиками жителей острова и их богатого культурного наследия, два основных аспекта истории Рапа-Нуи до недавних пор оставались очень спорными.
Одной из самых распространённых теорий является идея о коллапсе населения, вызванном «экоцидом» или «экологическим самоубийством» в 17 веке. Это было спровоцировано кризисом перенаселения и нерациональным использованием природных ресурсов. Согласно этой теории, жители острова довели себя до почти полного вымирания, нещадно уничтожая свою среду обитания.
Принято было считать, что народ Рапа-Нуи сам себя уничтожил. / Фото: svoiludi.ru
Не менее спорным является вопрос о том, контактировали ли полинезийские предки рапануйцев с коренными американцами до прибытия европейцев на остров в 1722 году. Этот вопрос вызывал очень жаркие споры в научной среде.
На самом деле это не первое исследование, которое поставило под сомнение устоявшуюся теорию о причинах заката цивилизации Рапа-Нуи. Ещё одно открытие было сделано этим летом благодаря анализу спутниковых снимков и садовых камней, которые аборигены использовали для повышения плодородности почвы. В результате учёные пришли к выводу о том, что такие сады могли прокормить лишь очень небольшие общины, а не такое огромное количество населения, как они считали ранее.
Также новые исследования подтвердили, что древние жители Рапа-Нуи, как и современные, являются носителями ДНК коренных американцев. Учёные полагают, что это генетическое смешение, вероятно, произошло между 1250 и 1430 годами нашей эры. Это говорит о том, что полинезийцы и коренные народы Америки контактировали между собой задолго до прибытия сюда европейцев. Данная теория полностью согласуется с генетическим исследованием 2020 года, которое нашло доказательства того, что полинезийцы и колумбийцы взаимодействовали между собой ещё около 800 лет назад.
Статуи Моаи на Рапа-Нуи, остров Пасхи. / Фото: upload.wikimedia.org
Эксперты изучили, как распределяется ДНК коренных американцев в генофонде рапануйцев. Так были получены данные о том, что первый контакт между этими народами произошёл между XIII и XV веками.
Открытие предоставляет захватывающие возможности для дальнейших исследований. Оно предполагает, что рапануйцы могли проплыть огромные расстояния через Тихий океан, возможно, достигнув самих Америк. Однако также возможно, что коренные американцы совершили путешествие на Рапа-Нуи. Учитывая хорошо задокументированные путешествия полинезийцев на другие отдалённые острова в юго-восточной части Тихого океана, идея о том, что они могли достичь Америк, кажется вполне правдоподобной.
