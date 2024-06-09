5 столетий вампиризма: как настоящий Дракула стал литературным упырем

Вампир кусает свою жертву. | Фото: kommersant.ru.
Прошло уже 120 лет с того момента, как был опубликован знаменитый роман Брэма Стокера «Дракула», а образ знаменитого вампира начал свое шествие по Земле. Но мало кто знает, что первые описания похождений известного упыря попали на страницы книги еще 530 лет назад, а их автором был русский дипломат.
Влад Цепеш – самый известный вампир в мире. | Фото: nlo-mir.ru.
В 1431 году у господаря (правителя) Валахии Влада II родился сын, который после него возглавил княжество и вошел в историю с дурной славой. В хрониках и народных рассказах Влад III Цепеш остался кровожадным тираном, который многого лет провел в сражениях на Балканах. Его прозвище Цепеш буквально означает «насаживатель на кол», а родовое имя Дракула переводится как «дракон» и «дьявол» одновременно. Считается, что он самый жестокий правитель и воин средневековой Европы, и каждый современный человек знает о Дракуле, как о прототипе легендарных вампиров. На пути становления легендарной личности и историй о вампирах было несколько важных этапов.
Влад Дракула – жестокий воин и правитель Валахии. | Фото: lurkmore.to.
Еще при жизни Влада Цепеша появлялась информация о совершаемых им зверствах, а также рассказы, что он пил кровь. В 1460-е годы в Австрии вышел памфлет о злодеяниях Дракулы в Трансильвании, а швабский мейстерзингер Михаэль Бехайм написал поэму «О злодее, который звался Дракул и был воеводой Валахии». В ней есть такие строки:
«Кровь обожал служитель зла,
Смотрел он жадно, как текла
Кровь жаркая людская,
Любуясь кровью вновь и вновь,
Он, погружая руки в кровь,
Ел, алого алкая.»
Первое же художественное произведение в прозе о знаменитом кровососе было написано в России.
«Сказание о Дракуле воеводе» - первое художественное произведение на Руси, конец XV века. | Фото: ru.wikipedia.org.
В середине 1480-х годов дипломатическая миссия от московского князя Ивана III путешествовала по территории Молдавии и Венгрии. По возвращении домой управляющий посольскими делами дьяк Федор Курицын написал «Сказание о Дракуле воеводе». Эта повесть – первое художественное произведение на Руси, которое не несет какой-либо полезной информации: исторической или богоугодной. В «Сказании…» описываются многочисленные зверства Влада Дракулы и истории с его участием.
Влад Дракула наблюдает, как сажают на кол. | Фото: kulturologia.ru.
Автор повести неоднократно подчеркивает, что Дракула был не просто кровожадным садистом, но и мудрым правителем, который эффективно искоренил преступность:
«И так ненавидел Дракула зло в своей земле, что, если кто совершит какое-либо преступление, украдет, или ограбит, или обманет, или обидит, не избегнуть тому смерти».
Влад Цепеш перед бродягами и калеками. | Фото: nlo-mir.ru.
В другой раз правитель Валахии приказал собрать всех нищих, бродяг, калек. Их сытно накормили, а затем заживо сожгли. Дракула так мотивировал свой поступок:
«...во-первых, пусть не докучают людям, и не будет нищих в моей земле, а будут все богаты; во-вторых, я и их самих освободил: пусть не страдает никто из них на этом свете от нищеты или болезней».
Огюстен Кальме - французский аббат и ученый XVIII века. | Фото: lib.rus.ec.
На несколько веков о Дракуле и его пристрастии к крови забыли. Но в 1746 году французский аббат Огюстен Кальме издал свою «Трактат о явлениях ангелов, демонов и духов, а также о привидениях и вампирах в Венгрии, Моравии, Богемии и Силезии». Книга, вышедшая в Париже, всячески развенчивала существование «потусторонних» существ. Оказывается, в те годы многие люди искренне верили в вампиров, а среди крестьян уже два десятилетия бушевала «эпидемия кровососов».
Проткновение колом – эффективный средневековый способ уничтожения вампира. | Фото: lib.rus.ec.
Из Трактата можно узнать действенный способ убийства вампиров, которые применяли сербские крестьяне. Они разрывали могилу нежити, протыкали колом сердце, сжигали тело.
Своей работой Кальме намеревался развенчать многочисленные мифы, но эффект вышел прямо обратный. В «просвещенной» Европе многие посчитали, что раз служитель церкви пишет о вампирах, то они действительно существуют. Трактат стал руководством для дальнейших исследователей этого вопроса и источником вдохновения для Гёте, Байрона, Ле Фаню и автора «Дракулы» Брэма Стокера.
Замок Дракулы в Бране. | Фото: lurkmore.to.
В России не отставали от Запада в литературе «вампирского» жанра. В 1834 году А.С. Пушкин придумал и в «Песни западных славян» употребил русский аналог слову вампир – вурдалак:
«Ваня стал; — шагнуть не может.
Боже! думает бедняк,
Это, верно, кости гложет
Красногубый вурдалак.»
Макабрическая сценка из постановки «Упырь». | Фото: teatr-umosta.bisys.ru.
А через несколько лет Алексей Толстой написал повесть «Упырь», в котором предложил свой вариант:
«Вы их, Бог знает почему, называете вампирами, но я могу вас уверить, что им настоящее русское название: упырь».
Шествие вампирских историй продолжалось, но настоящий их «расцвет» начался после появления романа «Дракула». Брэм Стокер удачно соединил истории о кровососах и жестоком средневековом правителе.
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