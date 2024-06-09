Сексуальность вечна: журнал Playboy воссоздал обложки номеров 1970-90-х с теми же моделями

Немолодые модели позируют для обложек Playboy годы спустя. Номер 1979 года.
История журнала Playboy насчитывает 64 года. За это время издание стало всемирно известным и прославилось благодаря публикации откровенных женских фотографий. Попасть на обложку журнала рады не только известные модели, но и звезды шоу-бизнеса. В этом году редакция Playboy решила сделать оригинальный подарок своим читателям: опубликовала серию фотографий с моделями, чьи снимки были на обложках в 1979 – 1991 годах. На снимках – те же модели, но уже много лет спустя.
Журнал Playboy переснял обложки старых номеров с участием тех же моделей. Выпуск 1991 года.
Тогда и сейчас: обложка 1990 года.
Смелый эксперимент с участием уже не молодых фотомоделей удался на славу, сравнение фотографий показывает, что они совсем не подурнели. Эти женщины прекрасно выглядят: свежесть молодости сменилась в их образах шармом зрелости. Обложки журналов воспроизведены в точности, так что у каждого читателя есть возможность составить свое собственное мнение.
Найдите 10 отличий: 1979 и 2017 гг.
Немолодые модели позируют для обложек Playboy годы спустя. Номер 1981 года.
В проекте приняли участие семь моделей. Авторы проекта подчеркивают, что женская красота, сексапильность и энергичность – вечны, и эту идею они проиллюстрировали фотографиями. Возраст моделей, которые позировали для обложек Playboy – от 47 до 63 лет.
Немолодые модели позируют для обложек Playboy годы спустя. Номер 1983 года.
Немолодые модели позируют для обложек Playboy годы спустя. Номер 1988 года.
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