Как пираты стали виновниками того, что Америка до сих пор не признает метрическую систему

Корсары ее Величества и метрическая система.
Самым тяжелым при переезде в Америку большинство иммигрантов считают переход на другую систему измерений: вместо привычных метров, градусов Цельсия и килограммов на людей обрушивается совершенно новый мир, в котором все привычные реалии измеряются совершенно, с их точки зрения, нелогично. Интересен тот факт, что у США на самом деле была возможность жить согласно метрической системе, однако в этом им помешали... британские пираты!
Стандарт метра.
Эту историю опубликовала газета Washington Post, попутно сокрушаясь, что у американцев все еще есть возможность "одуматься" и перейти на "более понятную, простую и логичную" метрическую систему - или, как ее сейчас называют - Международную систему единиц (фр. Le Systeme International d’Unites, SI).
Один килограмм.
Однако речь идет о временах, когда парижские ученые решили впервые привести все единицы измерения с единой системе. С этой целью они предложили американскому конгрессу прийти к общему соглашению. На то время госсекретарем был Томас Джефферсон, который приветствовал унификацию системы измерений. Так что 1793 году из Парижа по направлению к Америке было отправлено судно, на котором ботаник и аристократ Джозеф Домби вез два стандарта метрической системы: прут длиной ровно в метр и медный цилиндр весом ровно в один килограмм.
Корсары ее Величества.
К несчастью, по дороге через Атлантику судно с Домби на борту попало в шторм, и в итоге их принесло течением в Карибское море - прямо в руки к местным пиратам. На самом деле пираты себя таковыми не считали: это были британские подданные, которым было дано разрешение самой Королевы нападать на любые не британские судна. Но по сути, они все равно занимались пиратством. Так что французский экипаж вместе с академиком был заключен в тюрьму (Джозеф Домби долго не продержался в плену и вскоре скончался), а все имущество, найденное на судне, включая стандарты, были распроданы с аукциона.
Копия эталона 1 кг, хранящаяся в США.
Несколькими годами позже Франция попыталась снова инициировать переговоры с Америкой на счет унификации систем измерения, но к тому времени госсекретарем стал Эдмунд Рэндольф, которому подобные изменения казались абсолютно ненужными и неинтересными. Сегодня Международная Система единиц принята в качестве основной большинством стран мира и используется в области техники, даже в тех странах, в которых в повседневной жизни используются другие единицы измерения. США до сих пор придерживается собственных систем измерения, равно как Либерия и Мьянма.
Красным цветом отмечены регионы, не использующие метрическую систему как основную.
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