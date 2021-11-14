20 черно-белых фотографий животных, которых «освободили» из зоопарка с помощью Photoshop

Животные, «освобожденные» с помощью Photoshoр.

1. «Группа недружелюбных гиен»

Немецкий фотограф Фрэнк Махаловски (Frank Machalowski) не жалует зоопарки .

2. «Одинокий скучающий стервятник»

Фотограф очень сопереживает животным, которые вынуждены проводить много лет в неволе.

3. «Грациозный полосатый хищник»

Однажды, снимая лесные туманные пейзажи, Фрэнку посчастливилось сфотографировать великолепного оленя

4. «Неусыпная материнская забота»

Собственный снимок настолько впечатлил Фрэнка , что он решил создать целую серию фотографий.

5. «Удивленный лохматый хайленд»

Серию «Животные в лесу» немецкий фотограф посвятил всем тем, кто томится в зоопарках.

6. «Носороги - исчезающий вид»

С помощью графического редактора Фрэнк Махаловски совместил лесные пейзажи и животных из зоопарка.

7. «Долгое путешествие панды»

Среди туманных пейзажей Тевтобургского леса можно увидеть самых разнообразных экзотических животных.

8. «Могучий, но уязвимый бизон»

Глядя на эти фотографии, кажется, что животные отвоевали у человека свои места обитания.

9. «Заблудившийся» полярный медведь»

И даже полярный медведь посреди густого леса кажется вполне уместным, учитывая климатические изменения.

10. «Беспечная зебра»

Панда, носорог и жираф, как и другие животные, на снимках выглядят совершенно спокойными и довольными.

11. «Корабль пустыни в лесном тумане»

Для серии «Животные в лесу» немецкий фотограф использует только черно-белые фотографии.

12. «Изучение новой местности»

Отсутствие цвета в работах Фрэнка Махаловски сделало снимки более органичными.

13. «Новые территории»

На снимках немецкого фотографа царит атмосфера спокойствия и умиротворения.

14. «Пятнистый гигант в туманном лесу»

Черно-белые фотографии невольно заставляют задуматься о судьбе диких животных.

15. «Лемуры резвятся среди деревьев»

Многие редкие и исчезающие животные содержатся в зоопарках для сохранения мировой популяции видов.

16. «Страус в лесном лабиринте»

С помощью своих удивительных работ Фрэнк Махаловски сумел точно передать грусть животных.

17. «Ценная находка розового фламинго»

Все обработанные в графическом редакторе фотографии кажутся совершенно реальными и естественными.

18. «Выбери другой путь!»

А ведь каждое изображение является результатом напряженной работы и воображения Фрэнка Махаловски.

19. «Игры розовых фламинго»

Нам остается лишь любоваться необычными работами немецкого фотографа.

20. «Время для отдыха»

Но следует помнить, что для некоторых видов животных зоопарки сегодня более безопасны, чем природная среда обитания .