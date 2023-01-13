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Русский фотограф снимает потрясающие «дождливые» фотографии, похожие на картины маслом

Искусство фотографии не перестаёт восхищать и пленить взгляды, ведь снимки обладают особенной магией: останавливать моменты, которые ускользают и уже не повторяются никогда. И только глядя на волшебные фото, можно снова и снова умиляться и восторгаться красотой природы и самого бытия.

Русский фотограф снимает потрясающие «дождливые» фотографии, похожие на картины маслом

Питерский фотограф Эдуард Гордеев создаёт по-настоящему удивительные вещи: он снимает городские пейзажи и сцены из обычной жизни, и особенно любит делать это сквозь мокрые стёкла во время дождя. Эти размытые капли и рассеянный свет делают фотографии похожими на чудесные картины импрессионистов.

Русский фотограф снимает потрясающие «дождливые» фотографии, похожие на картины маслом

Несмотря на то, что фотограф, в основном, работает в Санкт-Петербурге и других значимых городах России, среди его снимков можно встретить и изображения европейских городов, в частности, Лиссабона.

Русский фотограф снимает потрясающие «дождливые» фотографии, похожие на картины маслом

И зря, конечно, ругают дождь! Ничего в нём тоскливого нет, сплошная красота, которую нужно уметь и видеть, и чувствовать.

Русский фотограф снимает потрясающие «дождливые» фотографии, похожие на картины маслом

Русский фотограф снимает потрясающие «дождливые» фотографии, похожие на картины маслом

Русский фотограф снимает потрясающие «дождливые» фотографии, похожие на картины маслом

Русский фотограф снимает потрясающие «дождливые» фотографии, похожие на картины маслом

Русский фотограф снимает потрясающие «дождливые» фотографии, похожие на картины маслом

Русский фотограф снимает потрясающие «дождливые» фотографии, похожие на картины маслом

Русский фотограф снимает потрясающие «дождливые» фотографии, похожие на картины маслом

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