Русский фотограф снимает потрясающие «дождливые» фотографии, похожие на картины маслом

Искусство фотографии не перестаёт восхищать и пленить взгляды, ведь снимки обладают особенной магией: останавливать моменты, которые ускользают и уже не повторяются никогда. И только глядя на волшебные фото, можно снова и снова умиляться и восторгаться красотой природы и самого бытия.







Питерский фотограф Эдуард Гордеев создаёт по-настоящему удивительные вещи: он снимает городские пейзажи и сцены из обычной жизни, и особенно любит делать это сквозь мокрые стёкла во время дождя. Эти размытые капли и рассеянный свет делают фотографии похожими на чудесные картины импрессионистов.







Несмотря на то, что фотограф, в основном, работает в Санкт-Петербурге и других значимых городах России, среди его снимков можно встретить и изображения европейских городов, в частности, Лиссабона.







И зря, конечно, ругают дождь! Ничего в нём тоскливого нет, сплошная красота, которую нужно уметь и видеть, и чувствовать.































источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)



